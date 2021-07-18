15 уникальных ретро фотографий о жизни в США в начале XX века

Америка в начале 20 века.

1. Небольшой магазин на окраине города

Типичный интерьер магазина в Алабаме.

2. Кофе по-американски

Девушка на кухне. Штат Техас , Округ Идальго.

3. США, Вашингтон, округ Колумбия

Необычный эксперимент в предполётном классе.

4. Занятия танцами

Спортзал в государственном колледже в Айове.

5. Чикаго, Штат Иллинойс

В зале ожидания железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн.

6. Скрипач

США, Эшвилл, Северная Каролина. Автор фотографии: Бен Шана.

7. Мистер и миссис Эндрю Лиман

Польские фермеры, которые выращивали табак.

8. Саутсайде, Чикаго, Иллинойс

Афроамериканские подростки возле дорогого автомобиля.

9. Строительство забора

Как девушки штукатурили кирпичный забор.

10. Церковь в Алабаме

Протестантская церковь в Штате Алабама.

11. Индейские палатки

Отель для туристов у шоссе к югу от городка Бардстаун, штат Кентукки.

12. В объективе Мариона Уолкотта

Приготовление классического американского печенья.

13. Памятник архитектуры

Здание почты в Бруклине. США, Нью-Йорк, 1906 год.

14. Пожарные спешат на помощь

Пожарная команда на одной из центральных улиц Вашингтона в 1914 году.

15. Центральный вокзал

Центральный вокзал и гостиница в Манхэттене. США, Нью-Йорк, 1903 год.