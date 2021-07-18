Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...
  • Анна Эржибова
    Ну и?евреи с татарами вернее татароеврейские семьи......все живут за бугром а родители на заработке в рф патриоты "ро...10 детей российск...
  • Wlad Wlad
    "Если джентльмен не может выиграть по правилам, то он МЕНЯЕТ ПРАВИЛА." (английская пословица) *** Алень остается Ален...«Кодекс джентльме...

15 уникальных ретро фотографий о жизни в США в начале XX века


Америка в начале 20 века.

Америка в начале 20 века.

Американская мечта всегда привлекала миллионы людей, которые стремились в эмиграцию через океан из разных стран и континентов. В этом обзоре собраны фотографии, которые позволяют увидеть, какой была она, та самая «американская мечта» в начале XX века. Именно в это время были сделаны все эти фотографии.

1. Небольшой магазин на окраине города


Типичный интерьер магазина в Алабаме.

Типичный интерьер магазина в Алабаме.

 

2. Кофе по-американски


Девушка на кухне. Штат Техас, Округ Идальго.

Девушка на кухне. Штат Техас, Округ Идальго.

 

3. США, Вашингтон, округ Колумбия


Необычный эксперимент в предполётном классе.

Необычный эксперимент в предполётном классе.

 

4. Занятия танцами


Спортзал в государственном колледже в Айове.

Спортзал в государственном колледже в Айове.

 

5. Чикаго, Штат Иллинойс


В зале ожидания железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн.

В зале ожидания железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн.

 

6. Скрипач


США, Эшвилл, Северная Каролина. Автор фотографии: Бен Шана.

США, Эшвилл, Северная Каролина. Автор фотографии: Бен Шана.

 

7. Мистер и миссис Эндрю Лиман


Польские фермеры, которые выращивали табак.

Польские фермеры, которые выращивали табак.

 

8. Саутсайде, Чикаго, Иллинойс


Афроамериканские подростки возле дорогого автомобиля.

Афроамериканские подростки возле дорогого автомобиля.

 

9. Строительство забора


Как девушки штукатурили кирпичный забор.

Как девушки штукатурили кирпичный забор.

 

10. Церковь в Алабаме


Протестантская церковь в Штате Алабама.

Протестантская церковь в Штате Алабама.

 

11. Индейские палатки


Отель для туристов у шоссе к югу от городка Бардстаун, штат Кентукки.

Отель для туристов у шоссе к югу от городка Бардстаун, штат Кентукки.

 

12. В объективе Мариона Уолкотта


Приготовление классического американского печенья.

Приготовление классического американского печенья.

 

13. Памятник архитектуры


Здание почты в Бруклине. США, Нью-Йорк, 1906 год.

Здание почты в Бруклине. США, Нью-Йорк, 1906 год.

 

14. Пожарные спешат на помощь


Пожарная команда на одной из центральных улиц Вашингтона в 1914 году.

Пожарная команда на одной из центральных улиц Вашингтона в 1914 году.

 

15. Центральный вокзал


Центральный вокзал и гостиница в Манхэттене. США, Нью-Йорк, 1903 год.

Центральный вокзал и гостиница в Манхэттене. США, Нью-Йорк, 1903 год.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 уникальных ретро фотографий о жизни в США в начале XX века

И не забудьте:
15 уникальных ретро фотографий о жизни в США в начале XX векаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх