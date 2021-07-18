15 уникальных ретро фотографий о жизни в США в начале XX века

Америка в начале 20 века.
Американская мечта всегда привлекала миллионы людей, которые стремились в эмиграцию через океан из разных стран и континентов. В этом обзоре собраны фотографии, которые позволяют увидеть, какой была она, та самая «американская мечта» в начале XX века. Именно в это время были сделаны все эти фотографии.
1. Небольшой магазин на окраине города
Типичный интерьер магазина в Алабаме.
2. Кофе по-американски
Девушка на кухне. Штат Техас, Округ Идальго.
3. США, Вашингтон, округ Колумбия
Необычный эксперимент в предполётном классе.
4. Занятия танцами
Спортзал в государственном колледже в Айове.
5. Чикаго, Штат Иллинойс
В зале ожидания железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн.
6. Скрипач
США, Эшвилл, Северная Каролина. Автор фотографии: Бен Шана.
7. Мистер и миссис Эндрю Лиман
Польские фермеры, которые выращивали табак.
8. Саутсайде, Чикаго, Иллинойс
Афроамериканские подростки возле дорогого автомобиля.
9. Строительство забора
Как девушки штукатурили кирпичный забор.
10. Церковь в Алабаме
Протестантская церковь в Штате Алабама.
11. Индейские палатки
Отель для туристов у шоссе к югу от городка Бардстаун, штат Кентукки.
12. В объективе Мариона Уолкотта
Приготовление классического американского печенья.
13. Памятник архитектуры
Здание почты в Бруклине. США, Нью-Йорк, 1906 год.
14. Пожарные спешат на помощь
Пожарная команда на одной из центральных улиц Вашингтона в 1914 году.
15. Центральный вокзал
Центральный вокзал и гостиница в Манхэттене. США, Нью-Йорк, 1903 год.
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