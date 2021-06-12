Как беременной надзирательнице концлагеря, которую боялись даже охранники,удалось избежать наказания

В 2007 году британский историк и писатель Гай Уолтерс позвонил в одну из обычных венских квартир на берегу Дуная. Ничего особенного в этом визите вроде бы не было. Дверь с табличкой, имя жильца - Эрна Валлиш. Дверь открыла обыкновенная немецкая старушка… Однако она отказалась разговаривать с посетителем и не пустила его в дом. Так произошла встреча известного «Охотника за нацистами» и женщины, которую заключенные двух концлагерей запомнили, как изощренную садистку, и которая числилась под номером семь в Списке самых разыскиваемых военных преступников Центра Визенталя.
Родилась Эрна в 1922 году в обычной немецкой семье. Ее отец был почтовым служащим, и девочка ничем не отличалась от своих сверстниц. Звезд с неба не хватала и после школы устроилась домработницей. Однако в 19 лет ее жизнь кардинально изменилась. Захваченная идеями нацизма, Эрна в 1941 году вступила в НСДАП и прошла обучение для службы в Женских вспомогательных подразделениях СС, куда брали только чистокровных ариек.
Женщины вспомогательного подразделения СС
Данные подразделения обучали женщин по двум направлениям SS-Helferinnen – связисты и SS-Kriegshelferinnen. Именно это, второе направление, которое готовило кадры для надзора за заключенными в женских концлагерях, и привлекло Эрну. Туда принимали юных дам в хорошей физической форме и при отсутствии судимости. Во время собеседования они должны были проявить свои знания идеологии нацизма. Курсы обучения в этой «школе» длились от месяца до полугода. Среди «предметов» были такие необходимые дисциплины, как специальные методы усмирения заключенных, умение распознать саботаж, владение оружием, хлыстом, кнутом и палкой, служебное собаководство. У девушек специально отбивали жалость и учили жестокому обращению с «человеческим материалом». Можно, конечно, оправдываться тем, что тебя «Так научили», но всегда остается вопрос: «А почему именно ты стал лучшим учеником?».
После трехмесячного испытательного срока на месте будущей работы выпускницы официально становились надзирательницами. По службе продвигались только те из них, кто сумел проявить особую жестокость. Кстати, в женских лагерях мужской личный состав СС мог служить только во внешней охране. Основной рабочей силой в них были именно женщины-надзирательницы. Даже врачи, командиры охраны и рабочей службы могли входить в лагерь, как правило, лишь в сопровождении женского персонала.
Элегантные женщины-надзирательницы — Ирма Грис и Мария Мандель. Каждая повинна в смерти нескольких десятков тысяч заключенных. Обе были после войны повешены как военные преступники.
Первым местом службы Эрны стал Равенсбрюк - крупнейший женский концентрационный лагерь в Германии. Здесь в начале войны содержали немок, «позорящих нацию»: преступниц и женщин «асоциального поведения». Сюда же свозили цыганок с детьми, а дальше лагерь стал наполняться женщинами из всех стран Европы. Проработав здесь год и прекрасно зарекомендовав себя, Эрна в1942 году получила новое ответственное назначение в гигантский лагерь смерти Майданек, расположенный на окраине польского города Люблина.
По свидетельствам людей, переживших ужас заключения, Эрна была одним из самых жестоких охранников. Она лично отбирала женщин и детей для казни и, провожая их до газовой камеры, жестоко избивала. Удивительно, что эта садистка на новом месте работы нашла свою любовь. Судя по документам, в декабре 1943 года она вышла замуж за охранника этого же лагеря Георга Валлиша. К моменту свадьбы надзирательница была уже на большом сроке беременности.
«Ту беременную женщину-монстра, которая теряла самообладание и нападала на нас, похоже, так и не призвали к ответу. Беременная ударила лежавшего на полу мальчика чем-то вроде кнута. У ребенка из головы хлынула кровь, он не подавал признаков жизни. Я никогда не забуду вспотевшее лицо этого запыхавшегося монстра.» (Из показаний бывшей заключенной концлагеря Майденек Ядвиги Ландовской)
Майданек - лагерь смерти Третьего рейха сегодня стал мемориалом жертв фашизма
Буквально за месяц до этой свадьбы, 3 и 4 ноября 1943 года, здесь фашистами была проведена операция под кодовым названием «Эрнтефест» (Erntefest - немецкий праздник сбора урожая). В эти дни в трех польских лагерях были уничтожены все евреи из Люблинского района. В общей сложности при этом были убиты около 40 тысяч человек, и примерно половина из них - в Майданеке.
А через месяц после счастливого бракосочетания «монстр в юбке» покинул Майданек. Эрна Валлиш уехала в Вену, чтобы, как хорошая жена и мать, родить третьему рейху нового здорового солдата. Так ребенок спас ее от справедливого возмездия. Буквально через полгода, 22 июля 1944-го лагерь был ликвидирован Красной армией. Уже в конце этого же года первые преступники, работавшие здесь, были приговорены к смерти. Среди них, кстати, оказался и печально известный роттенфюрер СС Теодор Шёллен – тот самый «выдиратель зубов», о котором писал Константин Симонов. Судебные процессы над фашистами, зверствовавшими в Майданеке, растянулись аж до 1981 года. Всего перед судьями предстали больше ста человек. Их ожидали смертная казнь и заключение в тюрьмах. Так, например, недавняя начальница Эрны, заместитель коменданта женской секции лагеря Гермина Браунштайнер была приговорена к пожизненному заключению. Эта паталогическая садистка забивала женщин ногами, за что ее прозвали «Топчущая кобыла».
В 1944-1945 годах начались суды над военными преступниками-фашистами
Пока бывшие сослуживцы садились на скамьи подсудимых, Эрна Валлиш вполне благополучно жила в Вене. После войны район, где она поселилась, оказался в зоне Американской оккупации. В 1946 году из американского лагеря интернированных в Вену вернулся и ее муж. Выжил ли ее ребенок, и были ли в семье Валлиш еще наследники – неизвестно, но, судя по всему, жизнь у них сложилась вполне удачно. Удивительно, но эта чета своего прошлого никогда не скрывала и, похоже, не стыдилась. Чуть позднее Эрна стала членом Общества взаимопомощи бывших членов войск СС – эдакого «союза ветеранов». Эта организация долго боролась за то, чтобы бывшие служащие СС были в обществе и юридически признаны обычными солдатами. Данное Общество закончило свое существование в 1992 году, однако некоторые ее региональные подразделения существуют и в наши дни.
Надо сказать, что эта история – не уникальна. Огромное количество военных преступников, избежавших наказания, сумели после войны устроиться и продолжили жизнь как простые честные граждане. Розыск таких людей стал важнейшей задачей неправительственной организации, которая возникла в 1977 году в Америке. Центр получил имя Симона Визенталя – известного на весь мир общественного деятеля и «охотника за нацистами». В списках этого Центра имя Эрны Валлиш числилось под номером семь. В 1980-х годах было начато расследование ее деятельности и все данные передали в Австрию. Однако прокуратура этой страны отказалась начинать дело, так как, по их законодательству, срок давности для пособничества в убийстве уже истек.
Эфраим Цурофф, глава Центра Симона Визенталя, беседует с журналистами, стоя перед плакатом с надписью «Операция Последний шанс-поздно, но не слишком поздно», Берлин, 2013 года (AP Photo/Gero Breloer)
На протяжении последующих лет нацистскую преступницу не один раз пытались привлечь к ответственности – в Польше нашлись пятеро бывших заключенных, готовых дать показания против нее. Однако в Польшу, где ее ждало пожизненное заключение, пожилая Эрна приезжать не собиралась, а выдавать ее Австрийская республика отказывалась. В 2007 году английский журналист Гай Уолтерс, собирая материал для книги о военных преступниках, избежавших наказания, без труда нашел ее по адресу в Вене, но старушка рассказывать о своем прошлом не стала и просто не пустила визитера на порог. 16 февраля 2008 года в возрасте 86 лет Эрна Валлиш умерла, так и не ответив за свои зверства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии