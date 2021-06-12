Как беременной надзирательнице концлагеря, которую боялись даже охранники,удалось избежать наказания

Женщины вспомогательного подразделения СС

Элегантные женщины-надзирательницы — Ирма Грис и Мария Мандель. Каждая повинна в смерти нескольких десятков тысяч заключенных. Обе были после войны повешены как военные преступники.

Майданек - лагерь смерти Третьего рейха сегодня стал мемориалом жертв фашизма

В 1944-1945 годах начались суды над военными преступниками-фашистами

Эфраим Цурофф, глава Центра Симона Визенталя, беседует с журналистами, стоя перед плакатом с надписью «Операция Последний шанс-поздно, но не слишком поздно», Берлин, 2013 года (AP Photo/Gero Breloer)