15 самых страшных мест на Земле, посетить которые решаются очень немногие

Жуткое место: Седлецкая костница, Чехия.
Есть на нашей планете такие места, которые обходят стороной смелые путешественники, любознательные туристы и даже самые хладнокровные местные жители. Как правило, это места, где происходили кровавые трагедии или убийства, или места, которые «отметились» тем, что там происходили сверхъестественные явления. В этом обзоре речь пойдёт об этих страшных местах. А стоит ли там побывать – решать вам.
1. Остров Хаcима
Жуткое место: остров Хаcима.
Япония
Когда-то на этом острове жило более 5000 человек. Сегодня же Хасима - заброшенное и страшное место, которое находится примерно в 15 км от города Нагасаки. Ранее на острове находились угольные шахты, возле которых вырос целый городок, но после того, как месторождения истощились, Хасиму оставили на произвол судьбы.
2. Катакомбы Парижа
Жуткое место: катакомбы Парижа.
Франция
Также это место иногда называют «империей мертвых». Парижские катакомбы - одни из самых больших и страшных в мире. В подземных туннелях, которые тянутся более, чем на 200 км, покоятся останки около шести миллионов человек. Из-за чрезвычайной длины и сложности катакомб в них заблудились и умерли многие люди.
3. Музей Вролик
Жуткое место: музей Вролик.
Нидерланды
В Амстердамском университете можно найти один из самых жутких музеев в мире. В названном в честь голландского анатома Виллема Вролика музее выставлены заспиртованные разные части человеческих тел, эмбрионы и муляжи, которые демонстрируют различные аспекты эмбриологии, патологии и анатомии. Также среди экспонатов есть многочисленные примеры врожденных пороков и медицинских аномалий.
4. Гора Крестов
Жуткое место: гора Крестов.
Литва
Гора Крестов, расположенная примерно в 12 км к северу от города Шяуляй на севере Литвы, является уникальным местом паломничества для католиков. Она примечательна огромным количеством установленных на ней крестов (по меньшей мере, их 250 000), распятий и гигантских статуй Девы Марии.
5. Лес самоубийц
Жуткое место: лес самоубийц.
Япония
Лес Аокигахара, который более известен как «лес самоубийц», находится у основания горы Фудзи в Японии. В японской мифологии это место ассоциируется с демонами. Примечателен Аокигахара тем, что в нем настолько плотно растут деревья, что в лесу вообще не дует ветер. Это делает его исключительно тихим и жутким местом. Каждый год в Аокигахара происходит около 100 самоубийств.
6. Кладбище Чаучилла
Жуткое место: кладбище Чаучилла.
Перу
В 30 км к югу от города Наска на юго-западе Перу находится Чаучилла - древнее кладбище, на котором можно найти множество мумифицированных человеческих останков, сидящих в открытых могилах. Из-за исключительно сухого климата перуанской пустыни, трупы, одетые в расшитые одежды из хлопка, на удивление хорошо сохранились.
7. Ранчо Фримана
Жуткое место: ранчо Фримана.
США,Техас
Участок земли площадью 1400 гектаров между городами Сан-Маркос и Уимберли в Центральном Техасе — ферма, на которой проводят исследования, посвященные судебно-медицинской антропологии. По всей территории ранчо разбросаны трупы на разных стадиях разложения. А изучается здесь, как несложно догадаться, разложение человеческих тел в различных условиях.
8. Город Припять
Жуткое место: город Припять.
Украина
Припять — город на севере Украины, рядом с Чернобыльской АЭС, на которой произошла худшая в истории человечества авария на атомной электростанции. Ее последствия чувствуются до сих пор. Город, из которого эвакуировали людей, стоит заброшенным уже в течение 30 лет.
9. Остров кукол
Жуткое место: остров кукол.
Мексика
Остров кукол, расположенный на озере Тешуило недалеко от Мехико, является одним из самых жутких мест в Мексике. Легенда гласит, что единственный житель острова Дон Джулиан Сантана нашел тело утонувшей девушки в канале. После того, как Сантану начал преследовать ее дух, мужчина решил «задабривать» его куклами и продолжал это делать в течение многих лет, пока сам не утонул в том же канале. Сегодня остров «украшают» сотни ужасающих изуродованных кукол с оторванными конечностями и головами.
10. Дарваза
Жуткое место: Дарваза.
Туркменистан
Также известное как «огненный кратер» или «врата в ад», Дарваза - месторождение природного газа в Туркменистане. В ходе бурения разведочной скважины в 1971 году геологи наткнулись на подземную пустоту, из-за чего все оборудование провалилось под землю и образовалась большая дыра, наполненная метаном. Геологи решили поджечь этот газ, чтобы он выгорел за несколько дней, но кратер диаметром 60 и глубиной 20 метров непрерывно горит с тех пор.
11. Седлецкая костница
Жуткое место: Седлецкая костница.
Чехия
В Центральной Чехии в городке Седлец можно найти небольшую римско-католическую часовню, которая известна тем, что в ней содержатся скелеты до 70 000 человек, из костей которых были сделаны украшения и мебель. Благодаря своему уникальному пугающему внешнему виду и атмосфере это жуткое место было снято в нескольких фильмах ужасов.
12. Катакомбы капуцинов
Жуткое место: катакомбы капуцинов.
Италия
В сицилийском городе Палермо находятся уникальные Катакомбы капуцинов, известные тем, что в них одетые и рассаженные подобно живым людям трупы выставлены как музейные экспонаты. В катакомбах можно найти около 8000 трупов и 1252 мумии.
13. Рынок фетишей Акодессева
Жуткое место: рынок фетишей Акодессева.
Того
В столице Того, городе Ломе находится крупнейший в мире рынок фетишей и товаров для вуду. Это одно из самых жутких мест в Африке, где можно спокойно купить, к примеру, человеческий череп.
14. Замок Бран
Жуткое место: замок Бран.
Румыния
Один из самых страшных замков в мире, как утверждается, был резиденцией Влада III - жестокого румынского правителя, более известного, как Влад Дракула или Влад Цепеш. Именно он вдохновил Брэма Стокера написать свой знаменитый готический роман ужасов о вампире Дракуле.
15. Пещера мумий Кабаян
Жуткое место: пещера мумий Кабаян.
Филиппины
Это место в филиппинской провинции Бенгет также известно, как «Пещеры огненных мумий». Именно здесь находятся одни из наиболее хорошо сохранившихся мумий в мире, которым исполнилось уже 4 000 лет. Перед смертью человеку давали очень соленый напиток, а затем труп обмывали и помещали рядом с огнем на срок до полугода для того, чтобы он усох.
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