Как это было: 20 агитационных плакатов из СССР, призывающих жить по советским законам

Плакат как главный способ советской пропаганды.
Огромное внимание в СССР уделялось агитации и пропаганде, а самым эффективным способом считались плакаты. Их обличала доступность и острота подачи информации, которые предполагали быстрый отклик общественности. Изображения на советских плакатах были максимально лаконичными, и обязательно призывные жесты. Плакаты призывали советских людей бороться с асоциальными элементами, жить по коммунистическим законами или же являлись рекламой благ, доступных советскому человеку.
1. Советское шампанское. Лучшее виноградное вино
Художник плаката: Мартынов Н., 1952 год.
2. Работница, борись за чистую столовую и за здоровую пищу
Художник плаката: Бри-Бейн М., 1931 год.
3. «Санит» ТЭЖЭ
Художник плаката: Боград И., 1938 год.
4. Опытные рабочие не издевайтесь над молодыми
Молодого рабочего обучим и поднимем. Художник плаката: Янг И., Черномордик А., 1930 год.
5. Ирис-прима. Моссельпром
Художник плаката: Зеленский А., 1930 год.
6. Курите «Капитанские сигареты»
Художник плаката: Сахаров С., 1939 год.
7. Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела
Художник плаката: Иванов В., 1946 год.
8. Фруктовый квас
Художник плаката: Лаптев С., 1959 год.
9. Салютуем доблестным трудом!
Художник плаката: Корецкий В., 1948 год.
10. Сельдь тихоокеанская солёная
Художник плаката: Сахаров С., 1965 год.
11. Даём сверх плана! Товарищи лесорубы! Сдержим слово, данное товарищу Сталину!
Художник плаката: Кокорекин А., 1948 год.
12. Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы
Художник плаката: Миллер А., 1938 год.
13. Не теряй рабочих минут!
Художник плаката: Рудкович А., 1968 год.
14. Головные уборы
Художник плаката: Трухачкв В., 1953 год.
15. Хороши мои красавицы - всем на выставке понравятся!
Художник плаката: Савостюк О., Успенский Б., 1955 год.
16. Вино, водку, наливки, настойки, консервы, рыбу, кондитерские изделия, спички, папиросы, соль, сахар можно купить в магазинах ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Художник плаката: Трухачев В., 1954 год.
17. Икра осетровых рыб - зернистая и паюсная - вкусный питательный продукт
Художник плаката: Цейров Ю., 1952 год.
18. Мужскую силу - на помощь женщине!
Художник плаката: Рудкович А., 1970 год.
19. Мой ученик!
Художник плаката: Говорков В., 1948 год.
20. Моё счастье зависит от ваших успехов!
Художник плаката: Корецкий В., 1947 год.
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