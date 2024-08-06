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Как это было: 20 агитационных плакатов из СССР, призывающих жить по советским законам


Плакат как главный способ советской пропаганды.

Плакат как главный способ советской пропаганды.

Огромное внимание в СССР уделялось агитации и пропаганде, а самым эффективным способом считались плакаты. Их обличала доступность и острота подачи информации, которые предполагали быстрый отклик общественности. Изображения на советских плакатах были максимально лаконичными, и обязательно призывные жесты. Плакаты призывали советских людей бороться с асоциальными элементами, жить по коммунистическим законами или же являлись рекламой благ, доступных советскому человеку.

1. Советское шампанское. Лучшее виноградное вино


Художник плаката: Мартынов Н., 1952 год.

Художник плаката: Мартынов Н., 1952 год.

 

2. Работница, борись за чистую столовую и за здоровую пищу


Художник плаката: Бри-Бейн М., 1931 год.

Художник плаката: Бри-Бейн М., 1931 год.

 

3. «Санит» ТЭЖЭ


Художник плаката: Боград И., 1938 год.

Художник плаката: Боград И., 1938 год.

 

4. Опытные рабочие не издевайтесь над молодыми


Молодого рабочего обучим и поднимем. Художник плаката: Янг И., Черномордик А., 1930 год.

Молодого рабочего обучим и поднимем. Художник плаката: Янг И., Черномордик А., 1930 год.

 

5. Ирис-прима. Моссельпром


Художник плаката: Зеленский А., 1930 год.

Художник плаката: Зеленский А., 1930 год.

 

6. Курите «Капитанские сигареты»


Художник плаката: Сахаров С., 1939 год.

Художник плаката: Сахаров С., 1939 год.

 

7. Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела


Художник плаката: Иванов В., 1946 год.

Художник плаката: Иванов В., 1946 год.

 

8. Фруктовый квас


Художник плаката: Лаптев С., 1959 год.

Художник плаката: Лаптев С., 1959 год.

 

9. Салютуем доблестным трудом!


Художник плаката: Корецкий В., 1948 год.

Художник плаката: Корецкий В., 1948 год.

 

10. Сельдь тихоокеанская солёная


Художник плаката: Сахаров С., 1965 год.

Художник плаката: Сахаров С., 1965 год.

 

11. Даём сверх плана! Товарищи лесорубы! Сдержим слово, данное товарищу Сталину!


Художник плаката: Кокорекин А., 1948 год.

Художник плаката: Кокорекин А., 1948 год.

 

12. Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы


Художник плаката: Миллер А., 1938 год.

Художник плаката: Миллер А., 1938 год.

 

13. Не теряй рабочих минут!


Художник плаката: Рудкович А., 1968 год.

Художник плаката: Рудкович А., 1968 год.

 

14. Головные уборы


Художник плаката: Трухачкв В., 1953 год.

Художник плаката: Трухачкв В., 1953 год.

 

15. Хороши мои красавицы - всем на выставке понравятся!


Художник плаката: Савостюк О., Успенский Б., 1955 год.

Художник плаката: Савостюк О., Успенский Б., 1955 год.

 

16. Вино, водку, наливки, настойки, консервы, рыбу, кондитерские изделия, спички, папиросы, соль, сахар можно купить в магазинах ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ


Художник плаката: Трухачев В., 1954 год.

Художник плаката: Трухачев В., 1954 год.

 

17. Икра осетровых рыб - зернистая и паюсная - вкусный питательный продукт


Художник плаката: Цейров Ю., 1952 год.

Художник плаката: Цейров Ю., 1952 год.

 

18. Мужскую силу - на помощь женщине!


Художник плаката: Рудкович А., 1970 год.

Художник плаката: Рудкович А., 1970 год.

 

19. Мой ученик!


Художник плаката: Говорков В., 1948 год.

Художник плаката: Говорков В., 1948 год.

 

20. Моё счастье зависит от ваших успехов!


Художник плаката: Корецкий В., 1947 год.

Художник плаката: Корецкий В., 1947 год.

 

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