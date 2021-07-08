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7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Есть много путеводителей, которые советуют путешественникам, куда отправиться в очередной вояж. Лучшие курорты, отели, музеи, парки – всё это, конечно же, интересует туристов. Но не каждый путеводитель подскажет, куда отправиться истинному любителю шоколада. Тут-то мы им и поможем.

1. Берн и Цюрих, Швейцария


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Во-первых, в Цюрихе находятся фабрики шоколада, известные во всем мире – это Lindt, Sprungli и Teuscher. Во-вторых, здесь есть совершенно потрясающие магазины шоколада на площади Парадов. Стоит приехать в Швейцарию и ради Берна: именно здесь придумали плитки Toblerone необычной треугольной формы. Так что нет ничего странного в том, что по потреблению шоколада на душу населения Швейцария – впереди планеты всей: почти 12 кг в год на каждого.

2. Бельгия


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Конкретного города можно и не называть: здесь по всей стране разбросаны шоколадные фабрики, всего их двенадцать. А магазинов – только представьте себе – две тысячи! И еще шестнадцать музеев, посвященных этому продукту, полному эндорфинов. В год Бельгия производит 172 тысячи тонн своего знаменитого шоколада.

3. Тен Л’Эрмитаж, Франция


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Фабрика шоколада Valrhona расположена именно здесь. Основали её в 1922 году, с той поры компания обеспечивает мир коллекционными шоколадными изделиями (бывает и такое!
). При фабрике есть школа для шоколатье, трёхдневное обучение в которой тянет на тысячу долларов.

4. Вильяхойоса и Аликанте, Испания


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Давным-давно, еще в 18 веке, в Вильяхойосу впервые попали бобы какао, которые на кораблях доставили из Венесуэлы. Со временем возникла шоколадная марка Valor, существующая по сей день. А вот в Аликанту знатоки советуют отправляться тем, кто любит посидеть в уютном кафе с чашечкой кофе (или горячего шоколада) и прекрасным сладким десертом.

5. Сан-Франциско, США


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Это американская столица шоколада. Более того – одна из шоколадных столиц планеты. Здесь обосновались сразу две знаменитые фабрики: Ghirardelli и Scharffen Berger, обе с богатой историей. Последняя, кстати говоря, известна еще и тем, что здесь впервые в США запустили производство шоколадок и конфет с учетом полного цикла: от обработки бобов – до полной готовности.

6. Херши, Пенсильвания, США


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Есть в США еще одно место, которое может быть очень интересно настоящим «шокоголикам»: это город Херши, который некогда назывался Дэрри Черч, но в 1906 его переименовали. Такое же название носит и известная шоколадная марка. А город, кстати, обычно в путеводителях упоминается с пометкой «Самое сладкое на земле место».

7. Оаксака, Мексика


7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Оаксаку называют духовным домом шоколада в Мексике. Говорят, именно здесь появились первые в мире кафе-шоколадницы. Сегодня шоколад – это часть культуры города, не меньше. Тут его можно найти в самых разных формах: плитки, конфеты, соусы и прочее, прочее. Есть даже школы, где местные мастера делятся своими секретами.

Знатоки шоколадных мест уверяют: в каждом из этим мест будет, чем насладиться истинному любителю шоколада.

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