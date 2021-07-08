7 лучших мест для истинных ценителей шоколада

Есть много путеводителей, которые советуют путешественникам, куда отправиться в очередной вояж. Лучшие курорты, отели, музеи, парки – всё это, конечно же, интересует туристов. Но не каждый путеводитель подскажет, куда отправиться истинному любителю шоколада. Тут-то мы им и поможем.



1. Берн и Цюрих, Швейцария

2. Бельгия

3. Тен Л’Эрмитаж, Франция

4. Вильяхойоса и Аликанте, Испания

5. Сан-Франциско, США

6. Херши, Пенсильвания, США

7. Оаксака, Мексика