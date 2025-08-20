Почему в армии США так часто едят яйца, особенно жареные

Военный бюджет США в 2021 году составил 801 млрд. Это почти столько же, сколько сумма военных расходов следующих 10 стран по списку. При таких колоссальных расходах американских солдат можно было бы кормить жареными фазанами! Но вместо этого их кормят вполне обычной едой. В том числе яйцами, которые чаще всего подают в жареной или вареной форме.
Удивительно, но они их вареные едят. |Фото: army.mi.
Подвох в использовании яиц действительно есть. Обозначается он словами «дешево и сердито». На самом деле американская армейская столовая — это достаточно специфическое явление. Если позволяет ситуация, то солдат там кормят фактически по принципу шведского стола: вот тебе, сынок, поднос – набери себе всего, чего хочешь! Правда, деликатесов не дают даже в праздничные дни. Еда вполне себе тривиальная. Подавляющее большинство из того, что дают есть в американской армии, люди едят в большинстве стран Северной Америки и Европы, включая Россию.
Чаще всего питание весьма разнообразно и не отличается от того, что американцы едят на гражданке. |Фото: nyka.livejournal.com.
Что же касается яиц, то они как «сырье» для готовки блюд имеют множество неоспоримых достоинств. Во-первых, яйца чрезвычайно дешевы. При этом в случае крайней необходимости их можно потреблять даже сырыми. Во-вторых, яйца легко транспортировать и легко хранить. В-третьих, среди всех продуктов у яиц одно из лучших сочетаний: масса – калории. В-четвертых, яйца не требовательны к кухонному оборудованию.
Куриные яйца едят по всему миру. |Фото: topwar.ru.
Наконец не стоит сбрасывать со счетов и тот простой факт, что яйца – это продукт одинаково привычный всем американцам вне зависимости от их культурных особенностей и материального положения до поступления на службу в вооруженные силы или корпус морской пехоты. В США, например, очень популярным кулинарным решением являются тосты с яичницей. Это когда на обжаренный тост (гренка) укладывается яичница-глазунья, после чего накрывается сверху еще одним тостом.
Тосты с яйцами очень популярны в США. ¦Фото: news.myseldon.com.
