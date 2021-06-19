Фондюшница и яйцеварка: 5 гаджетов для кухни, тратиться на которые глупо

Технический прогресс позволяет нам доверить большинство дел по дому специально разработанным для определённых целей машинам. Однако порой существование на кухне отдельных гаджетов вызывает сомнения относительно рациональности их использования. Ведь, по сути, нет особого смысла в покупке устройства, функции которого отлично может выполнить уже имеющийся в доме прибор. Вашему вниманию 5 кухонных гаджетов, тратиться на которые попросту незачем.
1. Термопот
Гаджет, который окажется нужным не для всех. /Фото: tehnikaportal.ru
Термопот - это нечто среднее между чайником и большим термосом. Обычно его приобретают, чтобы в доме всегда была горячая вода. Однако в реальности его не так часто используют, ведь он довольно громоздкий, к тому же для нагрева большого объёма воды требуется немало времени. Поэтому зачастую он приходится по вкусу большим семьям или родителям грудных детей, которым нужно быстро приготовить смесь для малыша. Но и они через пару лет начинают отдавать предпочтение простому чайнику.
2. Фондюшница и шоколадный фонтан
Слишком экзотично для домашнего ужина. /Фото: choco-emotions.ru
Эти нетривиальные гаджеты зачастую приобретали любители заморской кухни или те, кто не мыслит жизни без вечеринок. И действительно, для подобных мероприятий такие приборы станут отличным решением. Вот только на ингредиенты для фондю или того же фонтана придётся потратиться, да и чистка этих гаджетов после использования займёт немало времени и сил. Поэтому зачастую спустя некоторое время устройства оказываются на дальней полке в шкафу.
3. Фритюр
Этот гаджет давно не в тренде. /Фото: narod-sovet.ru
Ещё лет пятнадцать назад этот гаджет мечтали приобрести многие, ведь кто не любит картошку фри или жареные крылышки. Вот только занимает этот прибор немало места, а те модели, что поменьше, нередко теряют и в качестве приготовления продуктов. К тому же, учитывая сегодняшнюю тенденцию к употреблению здоровой пищи, всё, что подразумевает готовку еды на масле, уходит на периферию кулинарной истории.
4. Блинница
Гаджет, который большую часть года будет пылиться на полке. /Фото: kitchendizajn.ru
Блины любят и уважают многие. Поэтому неудивительно, что какое-то время назад на гаджет, обещавший их идеальное приготовление, был большой спрос. Вот только длилось это недолго: все-таки довольно быстро люди поняли нерациональность такой покупки. Ведь, во-первых, давно доказано, что лучше любого гаджета с жаркой блинов справляется допотопная чугунная сковородка. А во-вторых, это блюдо многие из нас готовят разве что на Масленницу, поэтому большую часть года устройство будет просто пылиться на полке.
5. Яйцеварка
Нерациональность покупки этого гаджета практически очевидна. /Фото: tehnikaportal.ru
А существование такого гаджета вообще кажется едва ли не абсурдом. С варкой яиц сможет справиться даже ребёнок, не то что взрослый, который потенциально способен разобраться в схеме эксплуатации этого устройства. Поэтому смысла в приобретении подобного гаджета, который своей конструкцией и принципом работы только добавит сложностей, попросту нет.
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