Фондюшница и яйцеварка: 5 гаджетов для кухни, тратиться на которые глупо

1. Термопот

Гаджет, который окажется нужным не для всех. /Фото: tehnikaportal.ru

2. Фондюшница и шоколадный фонтан

Слишком экзотично для домашнего ужина. /Фото: choco-emotions.ru

3. Фритюр

Этот гаджет давно не в тренде. /Фото: narod-sovet.ru

4. Блинница

Гаджет, который большую часть года будет пылиться на полке. /Фото: kitchendizajn.ru

5. Яйцеварка

Нерациональность покупки этого гаджета практически очевидна. /Фото: tehnikaportal.ru