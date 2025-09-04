Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Португальский фотограф Андре Гонсалвеш (André Gonçalves) снимает двери и окна в разных городах мира, а затем объединяет их в коллажи.
Испания
Румыния
Каждый коллаж относится к своему региону. Таким образом в одном кадре можно оценить предпочтения в дизайне и архитектуре той или иной местности.
Испания
Венеция, Италия
Англия
Бухарест, Румыния
Санта Сюзана, Испания
Альпы, Швейцария
Эвора, Португалия
Лондон, Англия
Лисабон, Португалия
Монтемо́р-у-Но́ву, Португалия
Бурано, Италия
Сезимбра, Португалия
Барселона, Испания
Порту, Португалия
источник
