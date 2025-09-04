Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Португальский фотограф Андре Гонсалвеш (André Gonçalves) снимает двери и окна в разных городах мира, а затем объединяет их в коллажи.









Испания







Румыния



Каждый коллаж относится к своему региону. Таким образом в одном кадре можно оценить предпочтения в дизайне и архитектуре той или иной местности.







Испания







Венеция, Италия







Англия







Бухарест, Румыния







Санта Сюзана, Испания







Альпы, Швейцария







Эвора, Португалия







Лондон, Англия







Лисабон, Португалия







Монтемо́р-у-Но́ву, Португалия







Бурано, Италия







Сезимбра, Португалия







Барселона, Испания







Порту, Португалия



источник





