Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Португальский фотограф Андре Гонсалвеш (André Gonçalves) снимает двери и окна в разных городах мира, а затем объединяет их в коллажи.

Коллажи дверей и окон André Gonçalves


Испания

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Румыния

Каждый коллаж относится к своему региону. Таким образом в одном кадре можно оценить предпочтения в дизайне и архитектуре той или иной местности.

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Испания

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Венеция, Италия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Англия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Бухарест, Румыния

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Санта Сюзана, Испания

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Альпы, Швейцария

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Эвора, Португалия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Лондон, Англия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Лисабон, Португалия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Монтемо́р-у-Но́ву, Португалия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Бурано, Италия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Сезимбра, Португалия

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Барселона, Испания

Коллажи дверей и окон André Gonçalves

Порту, Португалия

