Разминка для мозга: 16 небольших задачек на внимательность и логику

Отличные задачки для тренировки мозга.
Собравшись дома всей семьёй после непростого и суетного дня, самое время расслабиться и отдохнуть в дружной компании. Можно, например, провести небольшую разминку для мозга, попытавшись решить 16 небольших задачек на внимательность и логику, которые мы собрали для наших читателей.
1. Простая арифметика
Этот пример на экзамене UPSC смог решить только один человек.
2. Логическая задачка
Задачка для первоклассника...
3. Тест на внимательность
Найдите мышку.
4. Найдите ошибку
90% людей не могут найти ошибку в этом тесте.
5. Тренировка для глаз
Найдите сердце... А когда найдете, пощупайте бьется ли ваше!
6. Найдите ребенка
Простое задание для опытных родителей.
7. Найдите 7 отличий
Старайтесь не концентрироваться на одной точке.
8. Найди кота
Среди собак затесался чужак. Найдите его!
9. Найди кота. Следующий уровень
Задача усложнилась. Ищем кота-шпиона в cтепи.
10. Загадка
Загадка для взрослых.
11. Абстрактное мышление
Сверху имеем треугольник, который состоит из нескольких частей. На нижнем рисунке те же фигуры, но перевернутые. Откуда взялась пустая клетка?
12. Логическая задача
Какое время должны показывать часы под номером 5, чтобы продолжить определенную последовательность.
13. Внимание!
Снова кот потерялся.
14. Найди отличия
Каждый снеговик отличается чем-то одним от остальных.
15. Высшая математика
Сначала решите уравнения, а затем найдете эти числа (ответы) в таблице цифр.
16. Чтение с препятствиями
Прочитайте текст.
