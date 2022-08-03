Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Самое коварное время для огурцов — август. Именно в это время огурцы, к удивлению дачников, начинают желтеть, перестают активно плодоносить и будто умирают.

В чём же главная причина, и как устранить ошибку? На самом деле, всё просто, если знать, как именно растут огурцы и что им необходимо для комфортного развития и плодоношения.







Главная ошибка заключается в том, что корневой системе огурцов попросту может быть холодно в августе. Ночью температура может достигать +8 +12 градусов, в то время как для огурцов жизненно необходима температура не ниже +15. Всё усугубляется ещё и поливом холодной водой плюс в вечернее время — настоящая заморозка корней и создание благоприятных условий для развития корневой гнили. Чтобы это исправить, во-первых, поливайте огурцытолько тёплой водой и в первую половину дня.







Во-вторых, проводите профилактику корневой гнили препаратами, такими как фитоспорин и триходерма (используйте по инструкции на упаковке).







Далее, раз в неделю обрабатывайте огурцы щелочными растворами. Это может быть либо раствор на хоз. мыле, либо на золе — нужно взять 100 гр. вещества на 10 л воды и опрыскать + пролить огурцы.







Также огурцы хорошо отзываются на подкормку молочными кислотами.

Дайте им 2 л либо кефира, либо сыворотки на 8 л воды, сюда же добавьте 10-15 капель йода. Это будет отличная поддержка огурцов в августе.Подробнее о том, как ухаживать за огурцами в августе, чтобы они продолжали плодоносить, смотрите в видео ниже: