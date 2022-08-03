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Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Самое коварное время для огурцов — август. Именно в это время огурцы, к удивлению дачников, начинают желтеть, перестают активно плодоносить и будто умирают.
В чём же главная причина, и как устранить ошибку? На самом деле, всё просто, если знать, как именно растут огурцы и что им необходимо для комфортного развития и плодоношения.

Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Главная ошибка заключается в том, что корневой системе огурцов попросту может быть холодно в августе. Ночью температура может достигать +8 +12 градусов, в то время как для огурцов жизненно необходима температура не ниже +15. Всё усугубляется ещё и поливом холодной водой плюс в вечернее время — настоящая заморозка корней и создание благоприятных условий для развития корневой гнили. Чтобы это исправить, во-первых, поливайте огурцытолько тёплой водой и в первую половину дня.

Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Во-вторых, проводите профилактику корневой гнили препаратами, такими как фитоспорин и триходерма (используйте по инструкции на упаковке).

Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Далее, раз в неделю обрабатывайте огурцы щелочными растворами. Это может быть либо раствор на хоз. мыле, либо на золе — нужно взять 100 гр. вещества на 10 л воды и опрыскать + пролить огурцы.

Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Также огурцы хорошо отзываются на подкормку молочными кислотами.

Дайте им 2 л либо кефира, либо сыворотки на 8 л воды, сюда же добавьте 10-15 капель йода. Это будет отличная поддержка огурцов в августе.

Ошибки дачников, из-за которой огурцы желтеют и перестают плодоносить

Подробнее о том, как ухаживать за огурцами в августе, чтобы они продолжали плодоносить, смотрите в видео ниже:




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