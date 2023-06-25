Не зрелищности ради: зачем ковбои крутят оружие и дуют на его ствол

У настоящих ковбоев - свои секреты. /Фото: pinterest.com

Револьвер Colt Peacemaker образца 1873 года./Фото: riverjunction.com

Оказывается, на ствол дуют не просто так. /Фото: illustrationsource.com

Крутанул пистолет - и стреляться не надо. /Фото: rossaprimavera.ru