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Не зрелищности ради: зачем ковбои крутят оружие и дуют на его ствол


Не зрелищности ради: зачем ковбои крутят оружие и дуют на его ствол

Когда,смотришь фильмы про Дикий Запад, невольно проникаешься этой удивительной атмосферой эпохи ковбоев. Отдельную роль в создании такого впечатления имеют зрелищные детали - как, например, когда перед тем, как спустить курок, стрелок эффектно вертит револьвер, а уже после выстрела дует на его ствол. Вот только мало кто знает, что все эти манипуляции не являются плодом фантазии режиссёра, а были вполне реальными действиями, которые диктовались тогдашним особенностями тогдашнего оружия.

У настоящих ковбоев - свои секреты. /Фото: pinterest.com

У настоящих ковбоев - свои секреты. /Фото: pinterest.com

В первую очередь, необходимость проделывать все эти необычные действия, связаны с самим оружием, которое было в ходу у ковбоев. Речь идет о знаменитом револьвере, который пользовался на Диком Западе огромным успехом - это «Кольт миротворец» (Colt Peacemaker) образца 1873 года.

Среди других его отличительных черт есть отсутствие так называемого «кожуха» на стволе, который присутствует у современного оружия. Все дело в том, что без него после выстрела ствол сильно нагревается, и сразу убрать его в кобуру или, того хуже, за пояс просто не представляется возможным. В противном случае можно получить серьезный ожог.
Револьвер Colt Peacemaker образца 1873 года./Фото: riverjunction.com

Револьвер Colt Peacemaker образца 1873 года./Фото: riverjunction.com

Именно поэтому ковбои завели необычную практику...дуть на ствол. Конечно, такой процесс занимал бы достаточно длительное время, поэтому через некоторое время они придумали еще один не менее оригинальный способ - быстрое вращение, или «ганспиннинг» (gunspinning).


Интересный факт: а вот современное оружие быстро крутить совсем не нужно по причине небезопасности. Ведь если стрелок не поставил пистолет или револьвер на предохранитель, то может произойти случайный выстрел.
Оказывается, на ствол дуют не просто так. /Фото: illustrationsource.com

Оказывается, на ствол дуют не просто так. /Фото: illustrationsource.com

Есть еще одна причина, почему ковбои Дикого Запада практиковали вращение ствола. Дело в том, что научиться этому маневру не так-то и просто, а требует немало времени и сноровки. Поэтому такой процесс был своеобразным показателем опытности стрелка. Ковбои могли так намекать потенциальному противнику о собственной опасности и склоняли его к решению возникшей проблемы мирным путем.
Крутанул пистолет - и стреляться не надо. /Фото: rossaprimavera.ru

Крутанул пистолет - и стреляться не надо. /Фото: rossaprimavera.ru

 

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Не зрелищности ради: зачем ковбои крутят оружие и дуют на его ствол

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Не зрелищности ради: зачем ковбои крутят оружие и дуют на его стволПодписаться на мой Instagram
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