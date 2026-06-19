Какие шторы повесить на кухне, чтобы не стирать каждую неделю

Хозяйки часто отказываются от штор на кухне, так как они быстро пачкаются и впитывают в себя запахи. Однако без текстиля окно смотрится пусто, а сама комната кажется неуютной.



Идея 1: Римские шторы

Идея 2: Плиссе

Идея 3: Кафе

Идея 4: Жалюзи

Идея 5: Рулонные шторы

Идея 6: Портьеры

Идея 7: Тюль

Выбирайте шторы под стиль интерьераНужен компактный вариант оконного текстиля? Тогда римские шторы первые в списке.Если полностью их раскрыть, они закроют окно и достанут до подоконника, а если закрыть – соберутся наверху красивыми складками и тоже будут выглядеть стильно. С помощью таких штор удобно регулировать уровень освещения на кухне, ведь их можно раскрыть на любую длину.Шторы подходят для маленьких кухонь, просты в уходе, могут использоваться как самостоятельно, так и в паре с тюлем или гардинами. Выбирая изделия, обращайте внимание на влагостойкие и грязеотталкивающие материалы – они более практичные в уходе.Так смотрятся шторы плиссе издалека и в близиЕсли на вашей кухне есть дверь, ведущая на балкон, следует тщательно обдумать, какие именно шторы повесить в этой зоне. Классические не подойдут – они будут постоянно задевать двери в процессе открытия, а также помешают компактной расстановке мебели и бытовых приборов. А вот плиссе станут прекрасным решением. Они крепятся не к карнизу, а непосредственно к створкам, по которым легко двигаются вверх или вниз. Можно выбрать как акцентные шторы, привлекающие внимание, так и нейтральные, в цвет стен. В первом случае интерьер будет выглядеть интереснее, а во втором получится визуально увеличить площадь комнаты.Варианты штор-кафеКроме плиссе, есть еще один вариант штор, которые крепятся непосредственно к створкам.И это кафе. Есть две популярные модели: занавески на половину окна, которые закрывают нижнюю или верхнюю его часть, а также «песочные часы», представляющее присобранное тканевое полотно, перетянутое посередине полоской.Короткие шторы идеальны для окна, которое находится прямо над мойкой или столешницей. Они пропускают свет, не мешают готовить или мыть посуду и, соответственно, реже пачкаются. Лучше выбирать легкие, полупрозрачные ткани – смотрится очень элегантно.Обычно шторы-кафе ассоциируются с деревенским стилем, поэтому отлично подойдут для украшения дачи, загородного дома или квартиры в стиле рустик. Однако если выбрать варианты в цвет интерьера, вы вполне можете вписать их в скандинавский или даже минималистичный стиль.Жалюзи могут быть любого цветаЖалюзи не боятся влаги, их легко можно протереть влажной тряпкой, а еще они компактные, поэтому идеально подходят для небольших окон. Особое внимание на этот вариант следует обратить людям с окном в зоне мойки. Жалюзи не занимают драгоценное место у столешницы, их в любой момент можно поднять, чтобы наполнить кухню светом, или, наоборот, опустить, чтобы солнечные лучи не досаждали во время мытья посуды.Рулонные шторы в цвет гарнитура.Римские и рулонные шторы похожи по своей концепции, но если первые собираются в складки при закрытии, то вторые аккуратно наматываются на специальный карниз. Отличный вариант для тех, кто любит минимализм и лаконичность. При этом рулонные модели отлично защищают от солнца, так как плотно прилегают к окну. Если же вам нужно полное затемнение, вы всегда можете купить шторы блэкаут.Еще одно преимущество рулонных изделий состоит в том, что они легко чистятся – достаточно протереть влажной тряпкой или губкой. К тому же их можно повесить на окно, которое находится в зоне раковины – материал не боится влаги и прекрасно переносит возможны контакт с водой.Портьеры подходят для кухни-гостинойЭтот вариант подойдет только в том случае, если у вас большая кухня-гостиная, и окно находится далеко от зоны мойки или готовки. Портьеры делают кухню более уютной и декоративной, часто выступают в роли яркого акцента (но в этом случае лучше поддерживать их другими деталями в тон). Такие шторы отлично защищают не только от солнечных лучей, но и от сквозняков, ведь являются достаточно плотными, длинными, полностью закрывают окно при необходимости.Минус такого решения – необходимость регулярного ухода. Несмотря на то, что окна нет в непосредственной близости к плите, все равно ткань будет впитывать запахи и вымазываться. Поэтому при выборе портьер отдавайте предпочтение материалам грязе- и водоотталкивающей пропиткой – они сделают шторы более практичными.Выбирайте белый или цветной тюльКонечно, тюль из полупрозрачной, невесомой ткани не сможет полностью защитить от солнца, но если окна вашей кухни выходят на северную сторону, вам это и не нужно. В этом случае вашей главной задачей является, наоборот, впустить в комнату как можно больше света, чтобы она стала более просторной и воздушной. И тюль станет прекрасным решением.Можно использовать его как соло, так и в паре с вышеупомянутыми портьерами либо римскими шторами. Минусы тюля такие же, как и у классических штор – ткань впитывает запахи, быстро загрязняется, но при этом вы без проблем сможете постирать ее в стиральной машине. Для маленькой кухни с плитой возле окна вариант не самый лучший, но для кухни-гостиной подойдет.