Какие шторы повесить на кухне, чтобы не стирать каждую неделю

Хозяйки часто отказываются от штор на кухне, так как они быстро пачкаются и впитывают в себя запахи. Однако без текстиля окно смотрится пусто, а сама комната кажется неуютной.
Идея 1: Римские шторы
Выбирайте шторы под стиль интерьера
Нужен компактный вариант оконного текстиля? Тогда римские шторы первые в списке.
Шторы подходят для маленьких кухонь, просты в уходе, могут использоваться как самостоятельно, так и в паре с тюлем или гардинами. Выбирая изделия, обращайте внимание на влагостойкие и грязеотталкивающие материалы – они более практичные в уходе.
Идея 2: Плиссе
Так смотрятся шторы плиссе издалека и в близи
Если на вашей кухне есть дверь, ведущая на балкон, следует тщательно обдумать, какие именно шторы повесить в этой зоне. Классические не подойдут – они будут постоянно задевать двери в процессе открытия, а также помешают компактной расстановке мебели и бытовых приборов. А вот плиссе станут прекрасным решением. Они крепятся не к карнизу, а непосредственно к створкам, по которым легко двигаются вверх или вниз. Можно выбрать как акцентные шторы, привлекающие внимание, так и нейтральные, в цвет стен. В первом случае интерьер будет выглядеть интереснее, а во втором получится визуально увеличить площадь комнаты.
Идея 3: Кафе
Варианты штор-кафе
Кроме плиссе, есть еще один вариант штор, которые крепятся непосредственно к створкам.
Короткие шторы идеальны для окна, которое находится прямо над мойкой или столешницей. Они пропускают свет, не мешают готовить или мыть посуду и, соответственно, реже пачкаются. Лучше выбирать легкие, полупрозрачные ткани – смотрится очень элегантно.
Обычно шторы-кафе ассоциируются с деревенским стилем, поэтому отлично подойдут для украшения дачи, загородного дома или квартиры в стиле рустик. Однако если выбрать варианты в цвет интерьера, вы вполне можете вписать их в скандинавский или даже минималистичный стиль.
Идея 4: Жалюзи
Жалюзи могут быть любого цвета
Жалюзи не боятся влаги, их легко можно протереть влажной тряпкой, а еще они компактные, поэтому идеально подходят для небольших окон. Особое внимание на этот вариант следует обратить людям с окном в зоне мойки. Жалюзи не занимают драгоценное место у столешницы, их в любой момент можно поднять, чтобы наполнить кухню светом, или, наоборот, опустить, чтобы солнечные лучи не досаждали во время мытья посуды.
Идея 5: Рулонные шторы
Рулонные шторы в цвет гарнитура.
Римские и рулонные шторы похожи по своей концепции, но если первые собираются в складки при закрытии, то вторые аккуратно наматываются на специальный карниз. Отличный вариант для тех, кто любит минимализм и лаконичность. При этом рулонные модели отлично защищают от солнца, так как плотно прилегают к окну. Если же вам нужно полное затемнение, вы всегда можете купить шторы блэкаут.
Еще одно преимущество рулонных изделий состоит в том, что они легко чистятся – достаточно протереть влажной тряпкой или губкой. К тому же их можно повесить на окно, которое находится в зоне раковины – материал не боится влаги и прекрасно переносит возможны контакт с водой.
Идея 6: Портьеры
Портьеры подходят для кухни-гостиной
Этот вариант подойдет только в том случае, если у вас большая кухня-гостиная, и окно находится далеко от зоны мойки или готовки. Портьеры делают кухню более уютной и декоративной, часто выступают в роли яркого акцента (но в этом случае лучше поддерживать их другими деталями в тон). Такие шторы отлично защищают не только от солнечных лучей, но и от сквозняков, ведь являются достаточно плотными, длинными, полностью закрывают окно при необходимости.
Минус такого решения – необходимость регулярного ухода. Несмотря на то, что окна нет в непосредственной близости к плите, все равно ткань будет впитывать запахи и вымазываться. Поэтому при выборе портьер отдавайте предпочтение материалам грязе- и водоотталкивающей пропиткой – они сделают шторы более практичными.
Идея 7: Тюль
Выбирайте белый или цветной тюль
Конечно, тюль из полупрозрачной, невесомой ткани не сможет полностью защитить от солнца, но если окна вашей кухни выходят на северную сторону, вам это и не нужно. В этом случае вашей главной задачей является, наоборот, впустить в комнату как можно больше света, чтобы она стала более просторной и воздушной. И тюль станет прекрасным решением.
Можно использовать его как соло, так и в паре с вышеупомянутыми портьерами либо римскими шторами. Минусы тюля такие же, как и у классических штор – ткань впитывает запахи, быстро загрязняется, но при этом вы без проблем сможете постирать ее в стиральной машине. Для маленькой кухни с плитой возле окна вариант не самый лучший, но для кухни-гостиной подойдет.
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