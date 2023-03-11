Чем кормили гладиаторов в Древнем Риме, чтобы они могли оставаться «машинами для сражений»

Ведите сюда парочку здоровенных мускулистых самцов, наденем им ведра на головы и дадим по ножу, пускай прирежут друг друга! А мы, почтенные патриции, будем лежать в шезлонгах с девушками и смеяться над ними. И да, примерно так все что связано с Древним Римом и гладиаторами выглядит в представлении большинства современных людей. И в первую очередь творцов из Голливуда и HBO. Что ж, поговорим о главном - о том рационе, который позволял гладиаторам быть теми самыми «суровыми мускулистыми мужиками».
Гладиаторы были качками. /Фото: history-doc.ru.
Современная наука позволяет узнавать в том числе о таких мелочах, как рацион питания наших далеких предков. Делается это при помощи проведения специальных химических и генетических анализов сохранившихся останков (в том числе зубов). И сегодня с большой долей точности наука может утверждать, что знает, чем именно питались древние римляне из самых разных социальных групп. В том числе гладиаторы, призванные развлекать толпу и быть инструментом языческого религиозного действа.
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Свет на вопрос питания проливает захоронение в эфесе. /Фото: puzzlegarage.com.
Самое крупное исследование рациона римских гладиаторов было проделано историками и антропологами Венского университета. Исследователи изучали останки 68 людей из гробницы в Эфесе. Когда-то этот ближневосточный эллинистический город был захвачен римлянами. В ходе романизации местного населения там появилась в том числе собственная арена, на которой бились гладиаторы, проводились казни преступников и ритуальные убийства военнопленных. Десятилетия назад в Эфесе была раскопано захоронение, в котором нашли 67 мужчин и 1 женщину. Дальнейшей изучение позволило почти со 100% вероятностью установить, что все похороненные – это гладиаторы. Единственная женщина в гробнице – скорее всего супруга одного из бойцов.
Гладиаторы кушали кашу. /Фото: koronnoe-bludo.ru.
Ученые Венского университета провели анализ костей и зубов, по результатам которого удалось выяснить, что основу рациона питания этих людей составляли злаки, в первую очередь ячмень. Также 68 захороненных, судя по всему, часто питались бобовыми. А вот мяса и рыбы они почти не ели. Таким образом, есть все основания полагать, что в действительности гладиаторы были заядлыми подателями дешевой, но крайне питательной ячменевой каши и бобовой похлёбки. Вывод венских ученых находит подтверждение и в римских письменных источниках: еще Плиний в своих записках упоминал о том, что в народе гладиаторов звали «ордеариями», что можно перевести с латыни как «ячменники» или податели ячменя.
Писал об этом и римский автор Плиний. /Фото: banzay.ru.
Так что же все это означает? Да ровно то, что настоящие гладиаторы не выглядели как альфа-самцы с обложки гламурного журнала или как герои гачи-мемов. На диете из бобов и каши бойцы скорее всего набирали некоторый избыточный вес. Однако, едва ли их можно было бы назвать «жирными». Правильнее было бы сказать, что они были «в теле», так как поверх мышечный массы на таком рационе неизбежно будет формироваться заметная, хотя и не критическая жировая прослойка.
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