Что такое каперсы и с чем их правильно есть

В ресторане или кафе простое блюдо может показаться намного вкуснее, чем если бы его приготовили дома. А все благодаря секретному ингредиенту — каперсам! Их добавляют для усиления вкуса и аромата. А что это за натуральный продукт с ярким вкусом и как правильное его есть, давайте узнаем!
1. Что из себя представляют каперсы
Каперсы — бутоны кустарника.
На самом деле каперсы — это бутоны каперсника, которые еще не распустились. Кустарник выпускает длинные побеги по земле, поэтому собирать бутоны можно вручную. Правда, делать это нужно аккуратно, поскольку он колючий! Растение предпочитает бедные почвы и тропический климат, но его можно встретить в разных регионах. Считается, что они стабилизируют грунт и служат домом для мелких зверей. Больше всего его растет на территории Средиземноморья. Каперсы являются самым популярным ингредиентом средиземноморской кухни. В Древнем Израиле продукт считали натуральным афродизиаком.
В Израиле каперсы считаются афродизиаком!
Для приготовления подходят только нераспустившиеся бутоны и чем меньше их размер, тем дороже. Каперсы от 14 мм считаются доступным продуктом, а вот до 5 миллиметров уже деликатесом. По форме они похожи на зеленую горошинку. Также каперсы можно собирать с «хвостиком» и без него. Крупные каперсы по внешнему виду напоминают зеленую оливку. Примечательно, что у растения являются съедобными не только бутоны, но и молодые стебли и листья.
2. Какой вкус у натурального продукта
Каперсы часто сравнивают с оливками...
В сыром виде каперсы имеют выраженный терпкий вкус, поэтому их нужно готовить.
3. С чем можно употреблять каперсы
Каперсы добавляют в горячие, холодные блюда, выпечку и закуски.
Этот относительно новый в России продукт современные повара используют для приготовления многих блюд. Главная задача продукта заключается в усилении вкуса без использования химических приправ. Каперсы могут выступать в роли основного компонента блюда, либо же как украшение. Чаще всего маринованные бутоны добавляют в салаты и соусы, но также они могут стать составляющей частью горячих блюд, которые подают в первой очереди.
Каперсы могут быть основным ингредиентом или украшением.
С каперсами получается вкусный салат оливье. Традиционно их добавляют в салаты, в которых есть картофель, в Германии. Смысл заключается в том, чтобы скучные салаты заиграли новыми вкусовыми оттенками. Если каперсами изменить классический рецепт оливье, то варенные овощи станут намного вкуснее. Причем, они идеально сочетаются с огурцами. Еще одним популярным салатом, в котором есть каперсы, является нисуаз. В его состав входят отварные яйца, стручковая фасоль и тунец. А вот каперсы как раз добавляют блюду пикантную нотку. Без них вкус у салата кажется монотонным.
Если в блюдо идут каперсы, то соли нужно добавить меньше!
Еще каперсы вкусно сочетаются с тартаром. Сырое мясо подается с соусом, луком, корнишонами и обязательно с каперсами. Они нужны для того, чтобы самостоятельно усилить вкус мясного продукта — создать нужную кондицию.
Каперсы усиливают вкус блюда.
А еще маринованные бутоны могут стать вкусным ингредиентом в рагу или спагетти. Они Добавляются в зажарку, а затем в соус. Причем, в рагу бутончики можно даже не заметить, но приятная пряность сохранится в соусе. В соус тартар тоже идут каперсы, а также с ними можно приготовить пиццу или брускетту. Некоторым гурманам каперсы нравятся настолько, что они используют их в качестве самостоятельной закуски. Их подают вместе с оливками или маслинами. Причем, у них есть некоторое вкусовое сходство.
На заметку! Термическая обработка изменяет вкус каперсов, поэтому во время приготовления их добавляют в самом конце — уже когда отключается плита. Либо их можно добавить во время сервировки блюда. Также нужно учитывать, что каперсы хорошо соленные — в блюдо лучше добавить чуть меньше соли, чем запланировано.
4. Чем можно заменить каперсы без потери вкуса
Каперсы можно заменить огурцами, но замена на вкусе отразится...
Иногда хочется приготовить вкусное блюдо, но некоторых ингредиентов нет в холодильнике. Так вот если этими отсутствующими продуктами являются каперсы, то их можно заменить маринованными корнишонами или классическими солеными огурцами. Также в качестве заменителя могут выступать зеленые оливки. Однако полноценного продукта, который бы смог заменить вкус каперсов — нет. У них свои уникальные вкусовые качества.
Удивительно, но российские садоводы придумали аналог каперсам. Они замариновали семена настурции. Причем, по внешнему виду семена очень схожи с бутонами. Россияне утверждают, что их можно добавлять в салаты или украшать горячие блюда для придания пикантного вкуса.
