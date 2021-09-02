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Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Канадский фотограф Дэвид Бардени (David Burdeny) уже некоторое время работает над крупным фотопроектом. Он начал снимать серию SALT: Fields, Plottings, and Extracts («Соль: поля, схемы и добыча») в 2015 году, используя аэрофотосъемку, чтобы исследовать одни из самых красочных солеварен мира в Юте, Мексике и Австралии. Когда смотришь на эти снимки, трудно определить, являются ли эти краски и переходы цветов живописью или фотографией, рукотворны ли они или созданы самой природой.

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью


Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

В эссе об этом фотопроекте говорится: «В использовании аморфных форм, простирающихся полей цвета и вертикальных, зигзагообразных и плавных линий снимки Бардени напоминают живописную экспрессивность Ротко, Стилла, Ньюмана, Дибенкорна и позднего Виллема де Кунинга».

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

Снимки солеварен с высоты, размывающие границы между фотографией и живописью

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