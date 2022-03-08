От Золотой орды до СССР: 5 реальных случаев применения биологического оружия.
Биологическое оружие имеет множество недостатков: его действие сложно прогнозировать и контролировать. Также нет гарантий, что именно вражеская армия понесет больше потерь. Поэтому биологическое оружие чаще всего применялось в истории в состоянии безвыходности и отчаяния.
Чума, крепость Каффа, 14 век
Первое применение бактериологического оружия произошло в 1346 году, во время осады крымского города Каффа (нынешняя Феодосия). Тогда крепость являлась крупнейшим торговым пунктом Генуэзской республики. Хан Золотой орды Джанибек вступил в открытую войну с генуэзцами из-за участившихся жалоб на то, что торговцы колонии беспринципно забирают в рабство детей татарских кочевников, терпящих голод из-за природных бедствий.
Из оживленного центра работорговли, города Каффы, чума быстро распространялась по Европе, Азии и Африке./Фото: feo.ua
Отсутствие флота не остановило золотоордынского хана в стремлении покарать алчных генуэзцев. Но одного лишь гнева было недостаточно, стены крепости были практически неуязвимы перед татарской атакой. Кроме того, в рядах воинов Орды начала распространяться чума, еще более ослабившая позиции нападавших.
Тогда Джанибек приказал изрубить тело воина, умершего от инфекции, и забросить в город катапультой. Переломного момента в противостоянии не произошло — Орда вынуждена была отступить в скором времени из-за окончательной потери боеспособности. Но для Каффы это событие не прошло бесследно. Эпидемия, распространившаяся среди жителей генуэзской колонии, стремительно поражала все новые крупные города Европы, Азии, Северной Африки. Так началась пандемия чумы или Черный Мор, в ходе которого погибло более половины населения названых территорий.
Оспа против индейцев, 18 век
В 1763 году британские войска оказались в тяжелом положении. Лишившись значительного числа солдат и фортов в сражениях с индейцами, колонисты также столкнулись с эпидемией оспы. Болезнь бушевала в форте Питт, еще больше ослабляя позиции англичан.
Активист и предприниматель Уильям Трент, бывший капитаном во время осады, первым предложил заразить индейцев оспой.
Коренное население Америки не имело иммунитета к заболеваниям, привезенным из Европы, таким как оспа, тиф, корь./Фото: www.unesourisetmoi.info
Инструментом для реализации плана служили одеяла и одежда из госпиталя, где пребывали больные англичане. Данная тактика была согласована в письменной форме между генералом Д. Амхерстом и полковником Г. Буке. Зараженные вещи вручили двум переговорщикам племени деловар, которые нанесли визит в форт в июне 1763 года. После этого события отмечались вспышки оспы среди индейского населения.
К этой инфекции коренные американцы были более уязвимыми, чем колонисты. Поэтому для распространения агрессивного вируса достаточно было и столь незначительного контакта. Также существуют свидетельства, что в последующем оспенные одеяла продолжали дарить «в знак уважения» или продавать индейцам, что провоцировало распространение болезни и стремительное уменьшение их численности.
Тиф, чума и холера — боевые бактерии из японской лаборатории
Японцы к созданию бактериологического оружия подошли последовательно. Здесь был организован тайный научный центр под управлением микробиолога Сиро Исии, где разрабатывали штаммы болезнетворных микроорганизмов. Возбудители тифа, чумы, холеры, которые культивировались в лаборатории, видоизменялись так, чтобы наносить максимальный вред и быстро приводить к летальному исходу.
Для разработки биологического оружия ставили испытания над военнопленными./Фото: www.arrajol.com
Бесчеловечные эксперименты проводили на китайских, советских и корейских военнопленных.
Известен факт применения бактериального оружия в сражениях против Советского Союза и Монголии в 1939 году. Специальные отряды добровольцев-смертников заразили реки Аргун, Халкин-Гол и Хулусутай сразу несколькими инфекциями — брюшным тифом, сибирской язвой, чумой, холерой. В результате от опасных инфекций умерло 8 человек со стороны советско-монгольских войск. Остальным 700 заболевшим удалось помочь. А вот японская сторона пострадала гораздо больше, после этого события количество заболевших тифом, холерой и чумой превысило 8 тысяч человек.
Еще одним событием, когда применили бактериологическое оружие, стало сражение при Чандэ 1941 года — в ходе японско-китайской войны. На город и его окрестности с самолета были сброшены зараженные чумой блохи и зерно — приманка для крыс. В результате вспыхнула эпидемия, которая за 4 месяца унесла жизни почти 8 тысяч жителей Чандэ.
Это событие послужило поводом для эвакуации остальных жителей. Японцы взяли под контроль безлюдный город, разрушенный артиллерийскими обстрелами во время необязательной осады.
Туляремия, 1942 год, битва под Сталинградом
В переломном сражении с нацистскими войсками на стороне Советского Союза выступили полевые мыши. Замысел был такой: грызуны, доставленные в место дислокации немецких танков, должны были повредить в них проводку и вывести из строя. Кроме того, мыши являются переносчиками туляремии, бактериальной инфекции, вызывающей лихорадку и общую интоксикацию. К летальному исходу она приводит нечасто, но вывести врага из боеспособного состояния вполне способна.
Мыши выводили из строя немецкую технику и распространяли туляремию среди немецких солдат./Фото: waralbum.ru
В начале ноября 1942, перед готовившимся наступлением Красной армии, мыши были отправлены на операцию. Специально обучать грызунов не было необходимости, они просто искали тепло и еду, таким образом забирались в танки и грызли изоляцию электрических цепей. Значительная часть танков действительно была выведена из строя, а заболевших танкистов было немного, причину их недуга немецкие врачи быстро установили.
Сибирская язва, 1944 год, план «Вегетарианец»
В начале Второй мировой войны У. Черчилль подготовил план масштабного поражения нацистской Германии спорами Сибирской язвы. Название операции — «Вегетарианец». Возбудитель этого заболевания сохраняет жизнеспособность, находясь в почве, на протяжении столетия, а может, и дольше. Смертность от сибирской язвы, протекающей в желудочно-кишечной форме, составляет 60 %.
Остров Грюнард, где проводили испытания биологического оружия, считается одним из опасных мест на планете./Фото: f.imgs.vietnamnet.vn
После распространения патогенных спор по пастбищам на территории Германии ожидались впечатляющие результаты. Заражение сельскохозяйственного скота привело бы к массовому падежу и продовольственному кризису. Также от болезни должны были пострадать миллионы человек, половина из которых не выживет. Еще один результат — непригодность отравленных территорий для жизни людей на протяжении многих десятилетий.
Самолеты и зараженные хлебцы были наготове к 1944 году, но английское руководство не отдало приказ реализовать план, так как ход войны к тому времени кардинально изменился. В 45 году инфицированные заготовки были уничтожены в мусоросжигательном заводе.
Место, где проводились испытания биологического оружия, шотландский остров Грюнард, признали опасным даже для кратковременного пребывания. И после основательных мер, проведенных в 1986 году, когда сняли верхний слой почвы и пропитали оставшийся формальдегидом, селиться и отдыхать здесь никто не желает.
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