От Золотой орды до СССР: 5 реальных случаев применения биологического оружия.

Чума, крепость Каффа, 14 век

Из оживленного центра работорговли, города Каффы, чума быстро распространялась по Европе, Азии и Африке./Фото: feo.ua

Оспа против индейцев, 18 век

Коренное население Америки не имело иммунитета к заболеваниям, привезенным из Европы, таким как оспа, тиф, корь./Фото: www.unesourisetmoi.info

Тиф, чума и холера — боевые бактерии из японской лаборатории

Для разработки биологического оружия ставили испытания над военнопленными./Фото: www.arrajol.com

Туляремия, 1942 год, битва под Сталинградом

Мыши выводили из строя немецкую технику и распространяли туляремию среди немецких солдат./Фото: waralbum.ru

Сибирская язва, 1944 год, план «Вегетарианец»

Остров Грюнард, где проводили испытания биологического оружия, считается одним из опасных мест на планете./Фото: f.imgs.vietnamnet.vn