Как хранить множество вещей в маленькой квартире

Во время, когда многие живут в маленьких квартирах или комнатах, каждый метр площади ценен. Поэтому эффективное использование пространства и умное хранение вещей являются важными задачами.
Есть очень много полезных лайфхаков для хранения вещей, которые помогут сэкономить место и сделать дом более уютным. Не нужно бояться экспериментировать и находить собственные способы сделать жизнь в доме комфортнее и удобнее.
1. Синельная проволока для вешалок
Синельная проволока
Если в шкафу имеются шелковые и шифоновые блузки, скорее всего, также есть и сложности с их хранением. Однако, теперь стало доступно новое решение – синельная проволока. Нужно просто обернуть ею вешалку, и вещи не будут сползать с нее.
2. Opганайзеры в ящики
Органайзеры
Различные маленькие вещи – всегда присутствуют в повседневной жизни, но, к сожалению, они постоянно собираются в горы в ящиках и теряются. Чтобы решить эту проблему можно использовать органайзеры и разделители для всяких мелочей. Они позволят аккуратно хранить и разделить вещи, предотвратив их перемешивание. Тоже самое касается и вещей вне ящиков, просто на столе, в комоде, в прихожей, спальне. Бумажки, ключи, мелкие инструменты — все это может создавать беспорядок и занимать место, мешая нам найти нужные вещи. Однако, существует простое и эффективное решение данной проблемы — корзина для мелочей. Она позволяет хранить и размещать в одном месте все мелкие предметы, которые в противном случае были бы разбросаны по всему помещению. Благодаря корзине, вы можете избегать постоянного поиска и сортировки этих вещей, а также быстро и легко найти нужные предметы, когда они вам понадобятся.
Одной из основных преимуществ корзины для мелочей является ее мобильность. Можно разместить ее на любом удобном месте — столе, полке или даже на полу. Организация мелочей в корзине также упрощает процесс уборки. Вместо того, чтобы тратить время на сбор и сортировку мелких предметов по всей комнате, просто можно поднять корзину. Наконец, использование корзины для мелочей помогает организовать свою жизнь и повседневные задачи. Можно разделить содержимое корзины на категории, например, ключи в один отсек, бумажки в другой, а инструменты в третий.
3. Откидывающаяся гладильная доска, встроенная в шкаф
Откидная гладильная доска
Если часто приходится гладить вещи и различные принадлежности, необходима гладильная доска. Откидная гладильная доска может решить проблему нехватки места, поскольку ее легко спрятать в шкафу. Это позволит сохранить порядок и избавиться от лишней пыли.
4. Вакуумные пакеты для хранения вещей
Вакуумное хранение вещей
Значительное пространство в шкафу могут занимать зимние куртки, запасные одеяла с подушками и другие несущественные предметы. Особо полезно хранить сезонные вещи, которые в данный момент не нужны, но все же жизненно необходимы. Таким образом, можно сэкономить много места.
Тоже самое касается и хранения больших вещей, таких как — постельное бельё. Можно убирать в наволочку. Для удобного хранения белья в комплектах рекомендуется укладывать весь набор в одну наволочку.
5. Хранение шарфов
Есть множество способов красиво развесить шарфы на крючки или вешалки в гардеробе. Однако, если шарфов действительно много, будет гораздо удобнее хранить их валиками, которые размещены вертикально в коробке. Этот метод не только экономит место, но и позволяет легко обзорно выбрать нужный шарф без необходимости разбирать все остальные.
Есть несколько лайфхаков, чтобы избежать моли, неприятных запахов и других проблем в шкафу
Многие сталкиваются с проблемой проникновения моли в шкафы, повреждения одежды и продуктов. Лаванда обладает естественными свойствами, которые отпугивают насекомых. Это простое, но эффективное средство, которое не только защитит одежду, но и придаст шкафу приятный аромат. Еще один способ предотвратить проникновение моли в пищу – использовать мешочек с молотой гвоздикой. Гвоздика имеет сильный запах, который не нравится насекомым. Положив несколько гвоздик в мешочек и поместив его рядом с продуктами, которые хочется защитить.
Так шарфы видно
Ароматизация помещений играет важную роль в создании комфорта и уюта в доме. Однако при выборе готовых магазинных ароматизаторов могут возникнуть определенные проблемы, такие как ограниченный выбор, искусственные запахи и наличие сомнительных ингредиентов. К счастью, существует простой и естественный способ создать ароматизатор для дома — достаточно капнуть несколько капель эфирного масла на кусочек фетра и поместить его в шкаф. Таким образом, желаемый аромат будет легко распространяться в помещении, наполняя его свежестью и приятной атмосферой.
Каждый хочет, чтобы его шкаф с одеждой имел приятный аромат. Можно создать свой собственный домашний ароматизатор, который будет не только приятен, но и безопасен для одежды. Выбирать аромат, который нравится — розовое дерево, лаванда, жасмин или любой другой запах.
Лаванда для приятного запаха
6. Подвесные органайзеры и вешалки для обуви, украшений и многих других вещей
С помощью специальных подвесных ячеек можно, наконец, упорядочить коллекцию туфель и кроссовок, избавившись от громоздких коробок. Многие, несомненно, сталкивались с проблемой хранения обуви в шкафу: она занимает много места, а грязные подошвы могут испачкать другую одежду. К тому же, коробки от обуви громоздки и неэстетичны.
Обувь удобно хранить в ячейках, она всегда видна
Предлагается использовать подвесной органайзер для обуви — это специальные ячейки с отдельными карманами для каждой пары обуви. Всего лишь нужно поместить каждую пару в отдельный карман, и вот обувь перестала занимать много места, превратившись в аккуратный и упорядоченный набор.
Но не только обувь может упорядочиться с помощью подвесного органайзера. Простое превращение обычной вешалки для одежды в удобную вешалку для украшений и бижутерии также поможет организовать огромное количество цепочек, колец и браслетов. Все они будут легко доступны и не запутаются друг с другом.
Существуют специальные органайзеры и для диванов, которые идеально подходят для хранения пультов, смартфонов, кремов для рук, очков и других мелочей, которые всегда нужны под рукой. Теперь вам не нужно тратить время на поиск этих вещей — они всегда будут лежать в удобных карманах.
Мягкий подвесной органайзер для дивана
7. Дверные упоры
Металлический дверной упор
Если в доме можно часто столкнуться с тем, что двери постоянно ударяются об стену, то нужно найти решение этой проблемы. Просто приклеить небольшие резиновые или силиконовые наклейки на стену или дверную ручку. Они помогут избежать стуков и царапин на поверхностях. К тому же, такие наклейки существуют и для открытых окон. Теперь можно наслаждаться свежим воздухом, не беспокоясь о том, что окно закроется под действием ветра.
8. Подставки из пробок
Подставки под горячее
Если дома накопилось много пробок от винных бутылок, не нужно спешить выбрасывать их. Их можно обрезать до одинаковой длины и использовать как подставки для чашек и кастрюль. Это поможет создать аккуратный внешний вид и предотвратит повреждение поверхностей. Закрепить пробки можно с помощью горячего клея. Это отличный способ не только организовать пространство на столе, но и защитить поверхность от повреждений горячими предметами.
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