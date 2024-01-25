Как хранить множество вещей в маленькой квартире

Во время, когда многие живут в маленьких квартирах или комнатах, каждый метр площади ценен. Поэтому эффективное использование пространства и умное хранение вещей являются важными задачами.







Есть очень много полезных лайфхаков для хранения вещей, которые помогут сэкономить место и сделать дом более уютным. Не нужно бояться экспериментировать и находить собственные способы сделать жизнь в доме комфортнее и удобнее.



1. Синельная проволока для вешалок

2. Opганайзеры в ящики

3. Откидывающаяся гладильная доска, встроенная в шкаф

4. Вакуумные пакеты для хранения вещей

5. Хранение шарфов

6. Подвесные органайзеры и вешалки для обуви, украшений и многих других вещей

7. Дверные упоры

8. Подставки из пробок

Синельная проволокаЕсли в шкафу имеются шелковые и шифоновые блузки, скорее всего, также есть и сложности с их хранением. Однако, теперь стало доступно новое решение – синельная проволока. Нужно просто обернуть ею вешалку, и вещи не будут сползать с нее.ОрганайзерыРазличные маленькие вещи – всегда присутствуют в повседневной жизни, но, к сожалению, они постоянно собираются в горы в ящиках и теряются. Чтобы решить эту проблему можно использовать органайзеры и разделители для всяких мелочей. Они позволят аккуратно хранить и разделить вещи, предотвратив их перемешивание. Тоже самое касается и вещей вне ящиков, просто на столе, в комоде, в прихожей, спальне. Бумажки, ключи, мелкие инструменты — все это может создавать беспорядок и занимать место, мешая нам найти нужные вещи. Однако, существует простое и эффективное решение данной проблемы — корзина для мелочей. Она позволяет хранить и размещать в одном месте все мелкие предметы, которые в противном случае были бы разбросаны по всему помещению. Благодаря корзине, вы можете избегать постоянного поиска и сортировки этих вещей, а также быстро и легко найти нужные предметы, когда они вам понадобятся.Одной из основных преимуществ корзины для мелочей является ее мобильность. Можно разместить ее на любом удобном месте — столе, полке или даже на полу. Организация мелочей в корзине также упрощает процесс уборки. Вместо того, чтобы тратить время на сбор и сортировку мелких предметов по всей комнате, просто можно поднять корзину. Наконец, использование корзины для мелочей помогает организовать свою жизнь и повседневные задачи. Можно разделить содержимое корзины на категории, например, ключи в один отсек, бумажки в другой, а инструменты в третий.Откидная гладильная доскаЕсли часто приходится гладить вещи и различные принадлежности, необходима гладильная доска. Откидная гладильная доска может решить проблему нехватки места, поскольку ее легко спрятать в шкафу. Это позволит сохранить порядок и избавиться от лишней пыли.Вакуумное хранение вещейЗначительное пространство в шкафу могут занимать зимние куртки, запасные одеяла с подушками и другие несущественные предметы. Особо полезно хранить сезонные вещи, которые в данный момент не нужны, но все же жизненно необходимы. Таким образом, можно сэкономить много места.Тоже самое касается и хранения больших вещей, таких как — постельное бельё. Можно убирать в наволочку. Для удобного хранения белья в комплектах рекомендуется укладывать весь набор в одну наволочку.Есть множество способов красиво развесить шарфы на крючки или вешалки в гардеробе. Однако, если шарфов действительно много, будет гораздо удобнее хранить их валиками, которые размещены вертикально в коробке. Этот метод не только экономит место, но и позволяет легко обзорно выбрать нужный шарф без необходимости разбирать все остальные.Есть несколько лайфхаков, чтобы избежать моли, неприятных запахов и других проблем в шкафуМногие сталкиваются с проблемой проникновения моли в шкафы, повреждения одежды и продуктов. Лаванда обладает естественными свойствами, которые отпугивают насекомых. Это простое, но эффективное средство, которое не только защитит одежду, но и придаст шкафу приятный аромат. Еще один способ предотвратить проникновение моли в пищу – использовать мешочек с молотой гвоздикой. Гвоздика имеет сильный запах, который не нравится насекомым. Положив несколько гвоздик в мешочек и поместив его рядом с продуктами, которые хочется защитить.Так шарфы видноАроматизация помещений играет важную роль в создании комфорта и уюта в доме. Однако при выборе готовых магазинных ароматизаторов могут возникнуть определенные проблемы, такие как ограниченный выбор, искусственные запахи и наличие сомнительных ингредиентов. К счастью, существует простой и естественный способ создать ароматизатор для дома — достаточно капнуть несколько капель эфирного масла на кусочек фетра и поместить его в шкаф. Таким образом, желаемый аромат будет легко распространяться в помещении, наполняя его свежестью и приятной атмосферой.Каждый хочет, чтобы его шкаф с одеждой имел приятный аромат. Можно создать свой собственный домашний ароматизатор, который будет не только приятен, но и безопасен для одежды. Выбирать аромат, который нравится — розовое дерево, лаванда, жасмин или любой другой запах.Лаванда для приятного запахаС помощью специальных подвесных ячеек можно, наконец, упорядочить коллекцию туфель и кроссовок, избавившись от громоздких коробок. Многие, несомненно, сталкивались с проблемой хранения обуви в шкафу: она занимает много места, а грязные подошвы могут испачкать другую одежду. К тому же, коробки от обуви громоздки и неэстетичны.Обувь удобно хранить в ячейках, она всегда виднаПредлагается использовать подвесной органайзер для обуви — это специальные ячейки с отдельными карманами для каждой пары обуви. Всего лишь нужно поместить каждую пару в отдельный карман, и вот обувь перестала занимать много места, превратившись в аккуратный и упорядоченный набор.Но не только обувь может упорядочиться с помощью подвесного органайзера. Простое превращение обычной вешалки для одежды в удобную вешалку для украшений и бижутерии также поможет организовать огромное количество цепочек, колец и браслетов. Все они будут легко доступны и не запутаются друг с другом.Существуют специальные органайзеры и для диванов, которые идеально подходят для хранения пультов, смартфонов, кремов для рук, очков и других мелочей, которые всегда нужны под рукой. Теперь вам не нужно тратить время на поиск этих вещей — они всегда будут лежать в удобных карманах.Мягкий подвесной органайзер для диванаМеталлический дверной упорЕсли в доме можно часто столкнуться с тем, что двери постоянно ударяются об стену, то нужно найти решение этой проблемы. Просто приклеить небольшие резиновые или силиконовые наклейки на стену или дверную ручку. Они помогут избежать стуков и царапин на поверхностях. К тому же, такие наклейки существуют и для открытых окон. Теперь можно наслаждаться свежим воздухом, не беспокоясь о том, что окно закроется под действием ветра.Подставки под горячееЕсли дома накопилось много пробок от винных бутылок, не нужно спешить выбрасывать их. Их можно обрезать до одинаковой длины и использовать как подставки для чашек и кастрюль. Это поможет создать аккуратный внешний вид и предотвратит повреждение поверхностей. Закрепить пробки можно с помощью горячего клея. Это отличный способ не только организовать пространство на столе, но и защитить поверхность от повреждений горячими предметами.