Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочек

Очаровательные миниатюры о жизни девочек от Салли Никстон
Что делают девочки, когда их никто не видит? Читают книги в уютном кресле, натянув любимые лосины, устраивают домашние вечеринки с пиццей и вином за просмотром слезливых мелодрам… Об этих нехитрых занятиях - серия рисунков иллюстратора Салли Никстон. В апреле 2015 года она решилась на челлендж-365, пообещав ежедневно находить время и вдохновение для одной миниатюры. Результат превзошел все ожидания!
Зимний вечер
Салли Никсон (Sally Nixon) - художница из Арканзаса (штат США) решила искать вдохновение в собственной жизни. Она рассказывала зрителям о том, как проходили ее дни, и незамысловатые сюжеты пришлись по душе ей самой и поклонникам ее творчества. Салли признается, ей хотелось показать настоящих женщин, девушек и девочек, а не то, какими они пытаются быть на селфи в Инстраграме, в Снепчате или в других социальных сетях. Естественность - вот что прельщает художницу.
В душе
День, когда можно не вставать с кровати
На рисунках Салли - девушки, которые принимают душ, завтракают в постели, разгуливают по квартире в неглиже, смотрят телевизор, словом, это обычные люди, такие, как мы с вами. Но в то же время - это та сторона женской натуры, которую редко кто-то видит, ведь так расслабиться можно разве что наедине с собой.
Что надеть?
Ужин на двоих
Вечер с книгой
"У них не идеальная фигура, они не ведут себя подчеркнуто правильно, и именно поэтому зрители им доверяют, - поясняет Салли идею своего проекта. - Я воссоздаю будничные сценки и места, такие, как ванные комнаты, рестораны, спальни… Моя цель - превратить обыденное в особенное".
Уединение
Душевная компания
За книгами
Усталость
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