Блюда, которые едва ли удастся забыть.
Рестораны уже давно перестали быть местом, куда люди приходят, чтобы просто покушать. Искушенные клиенты уже привыкли, что их должны удивлять, а владельцы подобных заведений всячески им потакают. Сегодня мы собрали 18 примеров необычной подачи еды, которые останутся в памяти надолго.
1. Льдина
Мороженное на льдине.
Сколько раз вам приходилось переживать, что десерт с мороженным растает до того, как вы приступите к десерту? Так вот, владельцы заведения учли это и начали подавать холодный десерт на аккуратной прямоугольной льдине.
2. Туфельки
Напитки в туфельках.
Напитки и маленький комплимент от шеф-повара приносят в красных туфельках-лодочках - специфическое и весьма оригинальное решение.
3. Грузовичок
Обед в грузовике.
В этом заведении вместо тарелок, еду приносят на игрушечных грузовиках. Подобная идея точно придется по душе автомобилистам и детям.
4. Пляжный пейзаж
Летняя композиция из еды.
В этом заведении творчески подошли к подаче некоторых блюд. Например, закуску из овощей превратили в оригинальную пляжную композицию.
5. Утюг
Креветки в утюге.
Креветки, которые приносят в емкости, выполненной в виде старинного утюга - странное, но весьма креативное решение.
6. Лопата
Фаст-фуд на лопате.
В заведении быстрого питания заказы выносят на больших металлических лопатах . Только представьте себе: большая лопата с картошечкой фри, нагетсами, крылышками и овощами.
7. Тапочки
Хлеб в тапочках из войлока.
Оказывается, тапочки из войлока годятся не только для того, чтобы греть ноги, но и для подачи хлеба.
8. Вьетнамок
Десерт во вьетнамках.
Изысканный десерт, который приносят на обычных резиновых вьетнамках - удивительное сочетание высокой кухни и эпатажной подачи.
9. Весы
Блюда на весах.
У посетителей этого заведения никогда не возникает вопросов по поводу веса блюд, ведь бургеры тут приносят не на тарелках, а на больших весах.
10. Собачьи миски
Еда в собачьей миске.
Неизвестно кому это по душе, но блюда в этом заведении приносят в металлических собачьих мисках.
11. Пакеты
Напитки в пакетах.
Кажется, тут решили не заморачиваться с покупкой множества разных стаканов для напитков и решили подавать коктейли в обычных полиэтиленовых пакетах с трубочками.
12. Колючая проволока
Десерт в колючей проволоке.
Десерт, который заставит потрудиться, чтобы достать, ведь он подается на самой настоящей колючей проволоке.
13. Гравитация
Парящие макароны.
Спагетти, которые выглядят так, будто парят в воздухе - красиво, аппетитно, необычно!
14. Коряга
Соус на сухой древесине.
Шеф-повар этого заведения решил заменить привычные емкости для васаби на сухие коряги. Естественно, перед подачей, дерево проходит несколько этапов обработки.
15. Книжная полка
Сэндвичи на полке.
Сэндвичи, печеньки и варенье, аккуратно разложенные на полках маленького игрушечного стеллажа - пример действительно оригинальной и уютной подачи, которая подчеркивает весь колорит заведения.
16. Битая посуда
Еда в разбитой посуде.
Перфекционистам и суеверным здесь не место, ведь все блюда подаются на кусках разбитой посуды.
17. Ботинок
Мясо в ботинке.
Удивительное место, где вместо тарелок используют обувь. Остается лишь надеяться, что ботинки чистые и не ношенные.
18. Ракетки
Еда на ракетках.
Шеф-повар этого кафе придумал весьма необычное применение теннисных ракеток. Здесь на них подают сэндвичи, соусы и другие закуски.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии