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18 примеров необычной подачи еды, которые останутся в памяти надолго


Блюда, которые едва ли удастся забыть.

Блюда, которые едва ли удастся забыть.

Рестораны уже давно перестали быть местом, куда люди приходят, чтобы просто покушать. Искушенные клиенты уже привыкли, что их должны удивлять, а владельцы подобных заведений всячески им потакают. Сегодня мы собрали 18 примеров необычной подачи еды, которые останутся в памяти надолго.

1. Льдина


Мороженное на льдине.

Мороженное на льдине.

Сколько раз вам приходилось переживать, что десерт с мороженным растает до того, как вы приступите к десерту? Так вот, владельцы заведения учли это и начали подавать холодный десерт на аккуратной прямоугольной льдине.

2. Туфельки


Напитки в туфельках.

Напитки в туфельках.

Напитки и маленький комплимент от шеф-повара приносят в красных туфельках-лодочках - специфическое и весьма оригинальное решение.

3. Грузовичок


Обед в грузовике.

Обед в грузовике.


В этом заведении вместо тарелок, еду приносят на игрушечных грузовиках. Подобная идея точно придется по душе автомобилистам и детям.

4. Пляжный пейзаж


Летняя композиция из еды.

Летняя композиция из еды.

В этом заведении творчески подошли к подаче некоторых блюд. Например, закуску из овощей превратили в оригинальную пляжную композицию.

5. Утюг


Креветки в утюге.

Креветки в утюге.

Креветки, которые приносят в емкости, выполненной в виде старинного утюга - странное, но весьма креативное решение.

6. Лопата


Фаст-фуд на лопате.

Фаст-фуд на лопате.

В заведении быстрого питания заказы выносят на больших металлических лопатах . Только представьте себе: большая лопата с картошечкой фри, нагетсами, крылышками и овощами.

7. Тапочки


Хлеб в тапочках из войлока.

Хлеб в тапочках из войлока.

Оказывается, тапочки из войлока годятся не только для того, чтобы греть ноги, но и для подачи хлеба.

8. Вьетнамок


Десерт во вьетнамках.

Десерт во вьетнамках.

Изысканный десерт, который приносят на обычных резиновых вьетнамках - удивительное сочетание высокой кухни и эпатажной подачи.

9. Весы


Блюда на весах.

Блюда на весах.

У посетителей этого заведения никогда не возникает вопросов по поводу веса блюд, ведь бургеры тут приносят не на тарелках, а на больших весах.

10. Собачьи миски


Еда в собачьей миске.

Еда в собачьей миске.

Неизвестно кому это по душе, но блюда в этом заведении приносят в металлических собачьих мисках.

11. Пакеты


Напитки в пакетах.

Напитки в пакетах.

Кажется, тут решили не заморачиваться с покупкой множества разных стаканов для напитков и решили подавать коктейли в обычных полиэтиленовых пакетах с трубочками.

12. Колючая проволока


Десерт в колючей проволоке.

Десерт в колючей проволоке.

Десерт, который заставит потрудиться, чтобы достать, ведь он подается на самой настоящей колючей проволоке.

13. Гравитация


Парящие макароны.

Парящие макароны.

Спагетти, которые выглядят так, будто парят в воздухе - красиво, аппетитно, необычно!

14. Коряга


Соус на сухой древесине.

Соус на сухой древесине.

Шеф-повар этого заведения решил заменить привычные емкости для васаби на сухие коряги. Естественно, перед подачей, дерево проходит несколько этапов обработки.

15. Книжная полка


Сэндвичи на полке.

Сэндвичи на полке.

Сэндвичи, печеньки и варенье, аккуратно разложенные на полках маленького игрушечного стеллажа - пример действительно оригинальной и уютной подачи, которая подчеркивает весь колорит заведения.

16. Битая посуда


Еда в разбитой посуде.

Еда в разбитой посуде.

Перфекционистам и суеверным здесь не место, ведь все блюда подаются на кусках разбитой посуды.

17. Ботинок


Мясо в ботинке.

Мясо в ботинке.

Удивительное место, где вместо тарелок используют обувь. Остается лишь надеяться, что ботинки чистые и не ношенные.

18. Ракетки


Еда на ракетках.

Еда на ракетках.

Шеф-повар этого кафе придумал весьма необычное применение теннисных ракеток. Здесь на них подают сэндвичи, соусы и другие закуски.

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