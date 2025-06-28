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Продукты, которые могут испортить настроение

Ты удивишься, но иногда причина твоего плохого настроения — не объективно существующая проблема или погода. Все дело в том, что ты недавно съел! Продукты, которые могут испортить настроение

Все знают, что за наше хорошее настроение отвечает гормон серотонин. Но немногие в курсе, что 90% серотонина вырабатывает… кишечник. Таким образом настроение напрямую связано с пищеварением!


Диетическая газировка


Продукты, которые могут испортить настроение Аспартам — подсластитель, который используется в таких напитках вместо сахара, содержит аминокислоту фенилиланин (можешь проверить на этикетке). А эта аминокислота тормозит выработку серотонина. Упс.

Мюсли


Продукты, которые могут испортить настроение В хлопьях и мюсли слишком много сахара. Поступая в ЖКТ, он вызывает шквальную выработку серотонина, и ты ощущаешь подобие эйфории, но потом уровень сахара стремительно падает, а вместе с ним — и твое настроение.

Пищевые красители


Продукты, которые могут испортить настроение Да, пончики в цветной глазури и прочие разукрашенные сладости выглядят аппетитнее, но при переваривании они образуют соединения, снижающие выработку серотонина. Так что лучше выбирай натуральные начинки и глазури.

Фастфуд


Продукты, которые могут испортить настроение Гидрогенизированные масла, которые содержит весь фастфуд, нарушают баланс омега-кислот в организме, что приводит к снижению выработки серотонина на длительный период. Грустно и невкусно.

Маргарин


Продукты, которые могут испортить настроение Забавный факт: маргарин не едят даже тараканы. Потому что это чистый трансжир, который ужасно тяжело переваривается и образует кучу вредных соединений. И да, «убивает» выделившийся серотонин напрочь, даже если маргарин использовать для выпечки. Уж лучше сливочное масло!

Соленые закуски


Продукты, которые могут испортить настроение Орешки, соломка, крендельки, семечки — все, что мы привыкли погрызть, содержит глютамат натрия — усилитель вкуса.
Последние исследования доказывают, что избыток этого вещества негативно сказывается на балансе серотонина. То есть пару орешков тебе жизнь не испортят, но горстями — все же не стоит.

Лапша быстрого приготовления


Продукты, которые могут испортить настроение Во всех этих лоточках есть пакетик с приправами. Они, как правило, содержат BPA — вещество, которое наш организм воспринимает как гормон. Получив гормон извне, организм понижает собственную выработку, и — прощай, хорошее настроение.

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