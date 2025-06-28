Продукты, которые могут испортить настроение

Ты удивишься, но иногда причина твоего плохого настроения — не объективно существующая проблема или погода. Все дело в том, что ты недавно съел!



Все знают, что за наше хорошее настроение отвечает гормон серотонин. Но немногие в курсе, что 90% серотонина вырабатывает… кишечник. Таким образом настроение напрямую связано с пищеварением!

Диетическая газировка

Мюсли

Пищевые красители

Фастфуд

Маргарин

Соленые закуски

Лапша быстрого приготовления