Предметы советского интерьера, которым можно и нужно дать новую жизнь

1. Сервант

Сервант до и после реставрации. / Фото: fasad.guru

2. Радиола

Радиола вместо тумбы в интерьере. / Фото: Pinterest.com

3. Кресло или диван

Кресло до и после смены обивки. / Фото: km9.in.ua

4. Ковер

Ковер для создания уюта в интерьере. / Фото: Shnyagi.net

5. Люстра

Советская люстра станет главным источником света в квартире. / Фото: Pinterest.es

6. Кружевные салфетки

Наши бабушки самостоятельно вязали кружевные салфетки. / Фото: Starina.ru

Кружевными салфетками можно украсить подушку. / Фото: Livemaster.ru