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Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Уэльс вызывает зависть у своих соседей восхитительной природой и завораживающими пейзажами. Пол Темплинг (Paul Templing) – известный фотограф и музыкант из Кардиффа – посвятил серию пейзажных снимков этому красивейшему региону.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Корн дю
Гора в Уэльсе

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Электростанция Aberthaw.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Nash Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Дольмен St Lythans.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Виадук, парк Porthkerry.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Nash Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Rhoose Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Nash Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Остров Салли.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пляж Penarth.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Военный мемориал Merchant морякам, Кардифф.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пляж Porthkerry.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Остров Салли.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Водопады Ystradfellte.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пляж на острове Салли.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пирс Penarth.

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