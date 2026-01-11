Чем украсить комнату после праздников

Порой праздничные украшения не хочется убирать…



В январе многие задумываются, чем украсить комнату после завершения новогодних праздников, чтобы сохранить в доме атмосферу уюта и сказки. Оказывается, убирать далеко не все украшения обязательно. Не только гирлянды и огоньки могут радовать глаз круглый год – большинство праздничного декора вполне реально интегрировать в повседневный интерьер.

Гирлянды и огоньки

Свечи и подсвечники

Рождественский венок

Декоративные фигурки





Текстиль с зимними мотивами

Декор из природных материалов

Плетеный декор из ротанга





Ниже рассмотрим несколько элементов новогоднего декора, которые смело можно оставить на весь год, и идеи, как их использовать.Электрические гирлянды давно перестали быть атрибутом только новогодней елки. Однотонные световые гирлянды отлично впишутся в интерьер любого стиля и сезона. Например, ими можно украсить изголовье кровати, обмотать рамку картины или зеркало, разместить вдоль карниза на окне или даже поместить гирлянду внутрь прозрачной вазы или бутылки, превратив ее в оригинальный ночник. Такие огоньки дают мягкую декоративную подсветку и создают уютную атмосферу в комнате даже после праздников. Лучше выбирать гирлянды с нейтральным дизайном и теплым белым свечением – они наиболее универсальны и органично смотрятся в интерьере круглый год.Красивые свечи и декоративные подсвечники уместны не только зимой, но и в любое время года. Обычные свечи без новогодних узоров всегда добавляют уют и романтику в пространство, будь то гостиная осенью или ванная комната летом. Расставьте несколько свечей на подоконнике, камине или журнальном столике – их мерцающий огонек сразу сделает обстановку теплее. Дополнить композицию помогут подсвечники или фонарики: многие из них имеют нейтральный дизайн и способны оживить полку или обеденный стол даже после зимних праздников.К тому же можно использовать LED-свечи на батарейках – современные светодиодные аналоги выглядят как настоящие и безопасно сияют там, где живой огонь неуместен.Праздничный венок на дверь не обязательно снимать до следующего Нового года. Если заменить явно зимние украшения на нем сезонными, основа венка прослужит декором круглый год. Этот прием давно используют дизайнеры: достаточно регулярно менять декор венка с приходом нового сезона. Весной можно вплетать в венок зеленые веточки и цветы, летом – декоративные травы или морские ракушки, осенью – разноцветные листья и ягоды рябины. Даже обычный еловый венок без мишуры способен украсить интерьер вне праздников. Используйте искусственные растения или нейтральные ленты, и венок будет выглядеть стильно независимо от месяца. Такой трансформируемый декор продлевает ощущение праздника, но при этом гармонично вписывается в обстановку каждый день.Милые фигурки и сувениры, которые появляются в доме к Новому году, вовсе не обязаны пылиться в коробке до следующей зимы. Если они выполнены в нейтральном стиле, смело оставляйте их на полках и столиках как часть декора. Например, небольшие керамические домики легко превратить в симпатичные ночники для детской, поставив внутрь LED-свечу. А сувенирные золоченые елочки могут послужить оригинальными подставками для колец и браслетов – такой нестандартный акцент украсит туалетный столик или полку в спальне. Фигурки животных, звезд или ангелов из дерева, керамики или металла тоже часто выглядят достаточно универсально. Расставьте парочку самых уютных вещиц на видном месте – они будут вызывать приятные воспоминания и добавлять интерьеру характера даже летом.Новогодний текстиль – пледы, покрывала, диванные подушки с зимними орнаментами – не обязательно убирать, особенно если рисунок достаточно нейтральный. Изделия без откровенно рождественских принтов (елок, оленей, снежинок) прекрасно смотрятся в доме весь год. Например, красный плед крупной вязки или клетчатые наволочки добавят яркий акцент и уют даже весной или осенью. Однотонные белые и серебристые подушки, использованные зимой, легко впишутся и в летний интерьер в скандинавском стиле. Главное – чтобы цвета и узоры текстиля сочетались с общей палитрой комнаты. Такой декор из ткани не только украшает комнату, но и поднимает настроение вне зависимости от сезона.Многие используют к празднику натуральный природный декор – шишки, орехи, сухие ветви, желуди, сушеные дольки апельсинов. Почти все эти элементы пригодятся и после Нового года, если убрать откровенно праздничные детали вроде мишуры или елочных шаров. Например, обычные сосновые шишки легко превратить во всесезонное украшение: достаточно сложить их в красивую стеклянную вазу или плетеную корзинку. Покрытые золотистой или серебряной краской шишки добавят в интерьер нотку гламура, а натуральные, неокрашенные – привнесут атмосферу загородного эко-дома. Интересно смотрятся и сухие ветки деревьев: из изогнутой ветви получится стильная инсталляция, если поставить ее в вазу и декорировать на свой вкус. Вместо елочных игрушек на ветку можно подвесить бумажных птиц, фигурки цветов или любые другие украшения под сезон. Даже сама по себе очищенная и окрашенная ветвь станет оригинальным элементом на полке. Натуральные материалы универсальны – они привносят в комнату тепло природы и подходят для декора круглый год.Элегантные плетеные украшения из ротанга – еще один пример универсального декора. Многие дизайнеры полюбили ротанг за способность вписаться и в новогодний, и в повседневный интерьер. Популярны шарики, звезды и фигурки из ротанга: их используют и как елочные украшения, и как самостоятельный декор. После праздников такие плетеные шарики можно выложить в декоративную миску или прозрачную вазу, украсив кофейный столик или открытые полки. Более сложные изделия – например, ротанговые звезды или сердечки – подвесьте на стену, окно или люстру для создания бохо-акцента в комнате. Ротанговый декор отлично оживляет интерьер, добавляя нотку эко-стиля. Натуральная фактура и нейтральные цвета таких украшений позволяют оставлять их на виду круглый год без диссонанса с обстановкой.