Не крупа, а культурное наследие: как и почему рис стал главным продуктом в рационе японцев

Рис и Япония давно стали неотделимы друг от друга. /Фото: sfera.fm

Технология выращивания риса пришла в Японию из Китая, но отлично прижилась. /Фото: aminoapps.com

Японская традиционная картина, изображающая рисовые поля. /Фото: ru.wikipedia.org

Рис стал едой, валютой и даже демонстрацией социального статуса. /Фото: kiwamigroup.com

Рис так прочно вошёл в рацион японцев, что без него уже не представляют приём пищи. /Фото: ixbt.com