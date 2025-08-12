Как приготовить вкуснейший чизкейк без выпекания: 5 изысканных рецептов для всей семьи

Когда душе хочется сладенького к чаю или кофе, но при этом печь торт или кексы долго и нудно, значит пришло время побаловать себя чизкейком! Этот десерт прост в приготовлении, а ещё обладает многообразием начинок, что делает его любимцем и детей, и взрослых. А сегодня мы подготовили пятерку самых актуальных рецептов для вашего перекуса.
1. С маскарпоне
С маскарпоне. \ Фото: assets.myfoodandfamily.com.
Если вы хотите максимально нежный, лёгкий и воздушный десерт, то обратите своё внимание на чизкейк с маскарпоне.
Ингредиенты:
• Печенье песочное – 2 пачки (по 200 г);
• Масло сливочное – 150 г;
• Сыр маскарпоне – 0,6 кг;
• Сливки – 0,5 л;
• Вода – 0,5 стакана;
• Пудра сахарная – 150 г;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Желе по вкусу – 1 пакетик;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Чизкейк с маскарпоне. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Способ приготовления:
• Печенье измельчить до состояния средней крошки;
• Масло растопить и смешать с дроблённым печеньем;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Из получившейся массы сформировать основу для чизкейка, выложив в форму;
• Поставить в холодильник;
• Желе залить водой и дать набухнуть;
• Маскарпоне смешать с сахарной пудрой и ванильным сахаром;
• Всё как следует взбить миксером;
• Не переставая взбивать, медленно влить сливки;
• Смешать тёплое молоко с водой и желе;
• Тщательно перемешать;
• Соединить с сырной массой;
• И ещё раз всё как следует взбить;
• Получившейся массой залить основу для чизкейка;
• Аккуратно и равномерно распределить по всему коржу;
• Поставить в холодильник на пять-шесть часов;
• При желании перед подачей можно украсить свежими ягодами или листочками мяты.
2. Творожный
Творожный чизкейк. \ Фото: thespruceeats.com.
А этот рецепт чизкейка придётся по вкусу всем тем, кто любит творог в любом виде, но устал от сырников и запеканки.
Ингредиенты:
• Печенье песочное – 1 пачка (200 г);
• Творог жирный – 200 г;
• Масло сливочное – 100 г;
• Сметана – 200 г;
• Сахар – по вкусу;
• Желатин – 2,5 ст. л без горки;
• Вода – 220 мл;
• Сок по вашему вкусу – 100 мл;
• Мята свежая – для украшения.
Чизкейк с творогом. \ Фото: kingarthurbaking.com.
Способ приготовления:
• Сливочное масло нагреть до комнатной температуры;
• Выложить в миску и смешать с раскрошенным печеньем;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Получившуюся смесь выложить в форму;
• Утрамбовать и поставить в холодильник;
• Желатин развести в половине стакана холодной воды;
• Оставить, чтобы набух;
• В миске смешать сметану с творогом и сахаром;
• Взбить блендером;
• В 2/3 части желатина добавить остатки горячей воды;
• Смешать с творожной массой;
• Получившуюся смесь аккуратно распределить по коржу;
• Накрыть форму пищевой плёнкой и поставить в холодильник на полтора-два часа;
• Остатки желатина смешать с соком;
• Залить им застывший творожный слой;
• Вновь поставить форму в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей украсить листочками свежей мяты.
3. Со сгущённым молоком
Со сгущёнкой. \ Фото: th.bing.com.
Прослойка в таком чизкейке получается настолько нежной и воздушной, что напоминает собой суфле, которое буквально тает на языке.
Ингредиенты:
• Сметана – 0,5 л;
• Печенье рассыпчатое – 250 г;
• Молоко сгущённое – 300 г;
• Масло сливочное – 100 г;
• Желатин – 1 ст.л. без горки;
• Вода – ¾ части стакана;
• Ягоды – для подачи;
• Мята свежая – для украшения.
Чизкейк со сгущённым молоком. \ Фото: seasonsandsuppers.ca.
Способ приготовления:
• Печенье измельчить в крошку;
• Масло растопить и смешать с печеньем;
• Сформировать основу-корж, выложив её в форму;
• Как следует утрамбовать;
• Желатин залить холодной водой;
• Дать разбухнуть и перемешать до полного растворения;
• Сметану смешать со сгущённым молоком;
• Взбить и соединить с желатином;
• Перемешать и ещё раз как следует взбить;
• Получившуюся массу распределить по коржу-основе;
• Аккуратно разравнять;
• Накрыть форму пищевой плёнкой;
• Поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания;
• Перед подачей украсить ягодами и листочками свежей мяты.
4. Ореховый
Ореховый чизкейк. \ Фото: sidolidesserts.co.uk.
А вот этот чизкейк может похвастаться ярким, насыщенным ореховым вкусом и тонким шоколадным послевкусием.
Ингредиенты:
• Печенье рассыпчатое шоколадное или ореховое – 1 пачка (200 г);
• Маскарпоне – 200 г;
• Арахис очищенный жареный – 200 г;
• Сливки жирные – 1,5 стакана;
• Масло сливочное – 100 г;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Эспрессо – 1 ч.л;
• Шоколад горький 70-80% - 1 плитка (80 г);
• Желатин – 20 г;
• Сахарная пудра – по вкусу.
Чизкейк с орехами. \ Фото: img.delicious.com.au.
Способ приготовления:
• Желатин залить водой и оставить до полного растворения;
• Печенье измельчить до состояния средней крошки;
• Смешать с растопленным сливочным маслом;
• Получившуюся смесь выложить в форму и утрамбовать, формируя корж-основу;
• Арахис смешать с сахарной пудрой и перебить блендером;
• Добавить молоко и взбить;
• Затем добавить маскарпоне, смешанный с желатином, сахарной пудрой и эспрессо;
• Взбить до однородной массы;
• В отдельной ёмкости взбить сливки и смешать с сырно-ореховой массой;
• Затем добавить натёртый шоколад;
• Перемешать и снова взбить;
• Получившуюся массу распределить поверх коржа;
• Накрыть форму пищевой плёнкой и отправить в холодильник на пять-шесть часов.
5. Кокосовый
Чизкейк с кокосовой стружкой. \ Фото: img.apmcdn.org.
Кокосовый чизкейк с рикоттой – десерт, который покорит сердце с первого укуса. А чтобы насладиться им сполна, подавайте его с чашечкой крепкого свежесваренного кофе.
Ингредиенты:
• Печенье рассыпчатое – 1 пачка (200 г);
• Рикотта – 250 г;
• Масло сливочное – 100 г;
• Сливки жирные – 1 неполный на два пальца стакан;
• Стружка кокосовая – опционально;
• Сахарная пудра – по вкусу.
Лёгкий, нежный и воздушный кокосовый чизкейк. \ Фото: aclassictwist.com.
Способ приготовления:
• Печенье измельчить;
• Смешать с растопленным сливочным маслом;
• Выложить в форму;
• Хорошенько разровнять и утрамбовать;
• Поставить в холодильник;
• Сахарную пудру смешать с рикоттой и взбить;
• В другой ёмкости взбить сливки до состояния густых пиков;
• Смешать с сырной массой;
• Добавить кокосовую стружку и всё как следует перемешать;
• Получившуюся массу распределить по коржу;
• Накрыть пищевой плёнкой и оставить в холодильнике на пять-шесть часов.
