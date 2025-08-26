С нами не соску...
Простые способы очищения сковороды

Сгоревшие блинчики — досадная неприятность, но не спеши прощаться со сковородкой, ведь если несколько простых и эффективных способов вернуть ей былой блеск! Простые способы очищения сковороды

Чёрный слой нагара или толстая корка застарелого жира — это всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд, если вовремя принять меры.

Ты можешь отмыть даже совсем «убитые» сковородки, нужно всего лишь запастись терпением и вооружиться несколькими проверенными лайфхаками. Злосчастный нагар на сковородке образуется в результате воздействия высоких температур. Сгорая, кусочки пищи и жира образуют копоть, которая оседает плотным слоем на металлической поверхности. Для того, чтобы спасти сковородку, необходимо как можно быстрее приняться за чистку. Итак, рассказываем, что делать в том случае, если съедобное содержимое сковородки сгорело вместе вместе с её поверхностью.

Как очистить сковородку от нагара в домашних условиях


При выборе способа чистки сковородки важно понимать, что не каждое средство подходит для того или иного вида поверхности. В некоторых случаях сковородка может стать и вовсе непригодной для приготовления пищи после применения чистящих средств. Подавляющее большинство сковородок имеет антипригарное покрытие, которое позволяет предотвратить появление нагара. Такие сковородки достаточно легко поддаются очистке, но на внутренней стороне так или иначе остаются тёмные пятна, которые значительно ухудшают внешний вид. Сковородки без защитного покрытия достаточно уязвимы с обеих сторон, поэтому требуют более деликатного обхождения.
Сковородки с нагаром не только выглядят неопрятно, но и довольно опасны для приготовления пищи, поскольку твёрдые частицы могут попасть в еду. После каждого приёма пищи обязательно замачивай сковородку в тёплой воде с небольшим количеством моющего средства, чтобы размягчить скопившийся жир и присохшие частички продуктов. Способ, который поможет отмыть сковородки в домашних условиях: 1. Натри на крупной тёрке обмылок хозяйственного мыла. 2. Добавь в мыльную кашицу 2−3 капли моющего средства для посуды и чайную ложку пищевой соды. 3. Вотри полученную смесь при помощи губки в поверхность сковородки и добавь небольшое количество тёплой воды. 4. Замочи сковородку на 1−2 часа, а после потри при помощи губки и промой проточной водой. Чтобы очистить чёрные сковородки от застарелого нагара, используй смесь моющего средства и клея. Этот способ поможет размягчить слой застарелой грязи максимально быстро и безопасно для металлической поверхности. 1. Налей воду в эмалированный тазик и доведи до кипения. 2. Добавь в кипяток кашицу из натёртого хозяйственного мыла, половину стакана силикатного клея и 3 столовые ложки пищевой соды. 3. Опусти в таз с приготовленным раствором грязную сковородку с пятнами жира и нагара, оставь на несколько часов. 4. Спустя 3−4 раза потри поверхность сковородки ножом, жёсткой щёткой или губкой, промой тёплой водой. Почистить сковородки от жира и нагара можно при помощи нагревания на открытом огне. Благодаря высоким температурам слой жира высохнет и отвалится кусками. Такой метод нельзя использовать для алюминиевых или дюралевых сковородок, поскольку огонь может сильно деформировать их. Один из наиболее эффективных методов чистки сковородок — механическое скобление или шлифовка. Удалить нагар или слой жира можно при помощи насадки для перфоратора, шлифовальной машины или болгарки. Однако очищать сковородку механически лучше на улице, в гараже или на балконе, чтобы вредные частицы не осели на предметах интерьера.

Как очистить сковородки с разным типом покрытия: эффективные методы


Чтобы очистить чугунную сковородку от жира и нагара, потребуется большее количество времени. Для этого можно использовать специальные средства для чистки духовок, которые продаются в хозяйственных магазинах, или попробовать старинный домашний метод. 1. Засыпь в чугунную сковородку 2 столовые ложки пищевой соли, залей уксусом. 2. Доведи полученную смесь до кипения на медленном огне, постепенно добавляя в неё пищевую соду (примерно четверть столовой ложки). 3. Уксус вступит в химическую реакцию с содой, благодаря чему нагар и жир начнут растворяться. 4. Когда уксус полностью испарится, сковородку можно будет почистить жёсткой щёткой с хозяйственным мылом и после смыть тёплой водой. Для очистки алюминиевой сковородки используй раствор пищевой соды и тёплой воды, все остальные методы слишком агрессивные для их покрытия. Чтобы очистить тефлоновую сковороду от копоти и нагара, необходимо прокипятить в ней воду с добавлением мягкого средства для посуды. Этот же метод подходит и для керамических сковородок. Помимо вышеописанного метода керамические сковородки можно очистить от нагара при помощи ватного диска, смоченного в спирте, а после потереть щёточкой с моющим средством. Для чистки стальной сковороды используй таблетки активированного угля: просто раскроши несколько и рассыпь полученный порошок по всей поверхности сковороды, оставь на 1−2, а после аккуратно протри губкой и смой водой.

источник

