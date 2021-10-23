Кинорежиссёр «ловит» тени от предметов и создаёт на их основе забавные рисунки

Ограбление века. Автор: Vincent Bal.
Винсент Баль (Vincent Bal) – бельгийский кинорежиссёр, который на своём примере показывает, что, достигнув успеха в одном деле, не следует на этом останавливаться. Как говорится, талантливый человек талантлив во всём, а потому Винсент в свободное от работы время занимается достаточно забавным и интересным занятием, а именно – рисованием с помощью тени.
Работы Винсента носят необычное название «Shadowology», что отлично передаёт их стилистику и смысл. Как говорит сам кинорежиссер, он любил рисовать с детства, и, занимаясь фильмами, всегда с тяжестью на сердце воспринимал тот факт, что одна его работа может увидеть свет через несколько лет. А потому, когда к Винсенту внезапно пришла идея создавать карикатурные образы, он не колебался ни минуты. В своих работах художник использует всего несколько материалов: для создания шедевра ему необходимы любые мелочи, которые можно найти в каждом доме, а также ручка и источник света. Таким образом, из простого огрызка яблока рождается забавная и суровая сова, из использованного тюбика зубной пасты – довольный жизнью пёс, а из картофелечистки – пианист, погруженный в своё любимое дело и исполняющий любимую мелодию.
Учитель Йода. Автор: Vincent Bal.
Сова. Автор: Vincent Bal.
Пианист. Автор: Vincent Bal.
Неудавшийся побег. Автор: Vincent Bal.
Повар. Автор: Vincent Bal.
Хитрец. Автор: Vincent Bal.
Исповедь? Автор: Vincent Bal.
Лестница в небеса. Автор: Vincent Bal.
Гомер Симпсон. Автор: Vincent Bal.
В его работах можно увидеть не только забавных животных, но и известных персонажей, к примеру, Гомера Симпсона, которого Винсенту удалось создать с помощью обычного Конверса, магистра Йоду из «Звездных войн», созданного при помощи простейшего кухонного инструмента и многих других. Все эти забавные персонажи живут, радуются жизни, грустят и занимаются своими делами: кто-то выискивает способ украсть бесценные сокровища, вышагивая в характерной полосатой робе, кто-то прыгает с парашютом, испытывая сумасшедший спектр чувств, а кто-то попросту наслаждается видом из самолета, направляясь, по всей видимости, в другую, счастливую жизнь.
Динозавр. Автор: Vincent Bal.
Индеец. Автор: Vincent Bal.
Падение с башни. Автор: Vincent Bal.
Важный. Автор: Vincent Bal.
На луну. Автор: Vincent Bal.
Наблюдатель. Автор: Vincent Bal.
Вечерняя прогулка. Автор: Vincent Bal.
Овечка. Автор: Vincent Bal.
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