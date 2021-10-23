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Кинорежиссёр «ловит» тени от предметов и создаёт на их основе забавные рисунки


Ограбление века. Автор: Vincent Bal.

Ограбление века. Автор: Vincent Bal.

Винсент Баль (Vincent Bal) – бельгийский кинорежиссёр, который на своём примере показывает, что, достигнув успеха в одном деле, не следует на этом останавливаться. Как говорится, талантливый человек талантлив во всём, а потому Винсент в свободное от работы время занимается достаточно забавным и интересным занятием, а именно – рисованием с помощью тени.


Работы Винсента носят необычное название «Shadowology», что отлично передаёт их стилистику и смысл. Как говорит сам кинорежиссер, он любил рисовать с детства, и, занимаясь фильмами, всегда с тяжестью на сердце воспринимал тот факт, что одна его работа может увидеть свет через несколько лет. А потому, когда к Винсенту внезапно пришла идея создавать карикатурные образы, он не колебался ни минуты. В своих работах художник использует всего несколько материалов: для создания шедевра ему необходимы любые мелочи, которые можно найти в каждом доме, а также ручка и источник света. Таким образом, из простого огрызка яблока рождается забавная и суровая сова, из использованного тюбика зубной пасты – довольный жизнью пёс, а из картофелечистки – пианист, погруженный в своё любимое дело и исполняющий любимую мелодию.

Учитель Йода. Автор: Vincent Bal.

Учитель Йода. Автор: Vincent Bal.

 
Сова. Автор: Vincent Bal.

Сова. Автор: Vincent Bal.

 
Пианист. Автор: Vincent Bal.

Пианист. Автор: Vincent Bal.

 
Неудавшийся побег. Автор: Vincent Bal.

Неудавшийся побег. Автор: Vincent Bal.

 
Повар. Автор: Vincent Bal.

Повар. Автор: Vincent Bal.

 
Хитрец. Автор: Vincent Bal.

Хитрец. Автор: Vincent Bal.

 
Исповедь? Автор: Vincent Bal.

Исповедь? Автор: Vincent Bal.

 
Лестница в небеса. Автор: Vincent Bal.

Лестница в небеса. Автор: Vincent Bal.

 
Гомер Симпсон. Автор: Vincent Bal.

Гомер Симпсон. Автор: Vincent Bal.

 

В его работах можно увидеть не только забавных животных, но и известных персонажей, к примеру, Гомера Симпсона, которого Винсенту удалось создать с помощью обычного Конверса, магистра Йоду из «Звездных войн», созданного при помощи простейшего кухонного инструмента и многих других. Все эти забавные персонажи живут, радуются жизни, грустят и занимаются своими делами: кто-то выискивает способ украсть бесценные сокровища, вышагивая в характерной полосатой робе, кто-то прыгает с парашютом, испытывая сумасшедший спектр чувств, а кто-то попросту наслаждается видом из самолета, направляясь, по всей видимости, в другую, счастливую жизнь.
Динозавр. Автор: Vincent Bal.

Динозавр. Автор: Vincent Bal.

 
Индеец. Автор: Vincent Bal.

Индеец. Автор: Vincent Bal.

 
Падение с башни. Автор: Vincent Bal.

Падение с башни. Автор: Vincent Bal.

 
Важный. Автор: Vincent Bal.

Важный. Автор: Vincent Bal.

 
На луну. Автор: Vincent Bal.

На луну. Автор: Vincent Bal.

 
Наблюдатель. Автор: Vincent Bal.

Наблюдатель. Автор: Vincent Bal.

 
Вечерняя прогулка. Автор: Vincent Bal.

Вечерняя прогулка. Автор: Vincent Bal.

 
Овечка. Автор: Vincent Bal.

Овечка. Автор: Vincent Bal.

 

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Кинорежиссёр «ловит» тени от предметов и создаёт на их основе забавные рисунки

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Кинорежиссёр «ловит» тени от предметов и создаёт на их основе забавные рисункиПодписаться на мой Instagram
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