Кто такой Барабашка и чем он был знаменит в СССР

Как в 1988 году в одной из комнат московского общежития стали происходить странные вещи

Впервые Барабашка появился в Москве в 1988 году. /Фото: oscarchamps.com

Как ученые из Академии наук и других организаций исследовали Барабашку

Исследовать феномен Барабашки пытались ученые из разных организаций, ч том числе и из Академии наук. /Фото: thelisttv.com

А, может быть, это просто домовой?

Если обратиться к древним поверьям, Барабашку можно отнести е мелким домашним духам. /Фото: demiart.ru

Как наладить с Барабашкой контакт

С Барабашкой лучше дружить. /Фото: storytrender.com