Кто такой Барабашка и чем он был знаменит в СССР

Людей всегда притягивает что-то непонятное, странное, непознанное. Многие ищут таинственные знаки, стараются в них разобраться. Ярким примером стала история таинственного домашнего духа с милым именем Барабашка. Это был настоящий взрыв для атеистического советского общества. Когда вышла заметка в газете «Труд», миллионы людей стали искать признаки присутствия Барабашки, а иными словами полтергейста, в своих квартирах. Читайте в материале, почему к этому полтергейсту была приковано внимание всей страны, как его изучали в Академии наук, и к каким выводам пришли учёные.
Как в 1988 году в одной из комнат московского общежития стали происходить странные вещи
Впервые Барабашка появился в Москве в 1988 году. /Фото: oscarchamps.com
Итак, в октябре 1988 года в газете «Труд» появилась сенсационная статья о странных событиях в московском общежитии. Находилось оно в районе Лихоборы. В одной из комнат появилось неведомое существо, которое не давало покоя жителям дома. В квартире, который идёт речь, жили три девушки — Феруза, Татьяна и Флюза.
А началось всё так: однажды ночью, когда уже все уже практически спали, в дверь постучали. Девушки проснулись и, естественно, решили посмотреть, кто же это. Тем не менее, за дверью никого не оказалось. Подруги осмотрели коридор, лестничную площадку — никого. Девушки решили, что им послышалась. Но на этом странные события не прекратились. Дальше началось нечто невообразимое: дверь самостоятельно открывалась и закрывалась, электроприборы включались без участия людей, зажигались конфорки на газовой плите, и даже тапочки сами собой перемещались по помещению.
Эти события испугали девушек. Они решили действовать, и когда в очередной раз раздался стук и дверь стала открываться, они обратились к соседу за помощью. Мужчина сделал из полотенец жгуты и постарался ими законопатить дверь. Результат был невероятным: неведомая сила начала стучать дверь с такой силой, что люди просто застыли от страха. Когда же жители решили всё-таки открыть дверь, стук прекратился, как будто его и не было.
Одна из подруг, Феруза, решила поговорить с полтергейстом. У неё был небольшой опыт спиритизма и вызова духов. Она попыталась договориться с непонятным существом о системе общения. Стукнуть один раз означало «Да», два раза — «Нет». Таким образом она попыталась выяснить, хочет ли непонятное явление пообщаться с людьми. Так, с помощью перестука, Феруза поговорила со сверхъестественным существом и поняла, что оно находится в растерянности, поскольку каким-то образом попало из своего мира в мир людей, и теперь находится на границе. И очень хочет домой.
Как ученые из Академии наук и других организаций исследовали Барабашку
Исследовать феномен Барабашки пытались ученые из разных организаций, ч том числе и из Академии наук. /Фото: thelisttv.com
Попытки Ферузы были удачными. Девушке удалось установить контакт с непонятным явлением. Полтергейст перестал бушевать, стучать, хулиганить и разбрасывать вещи. Что делать дальше, девушки не знали, поэтому обратились к своему начальнику, прорабу Буканову. Он сначала не поверил, но потом лично убедился в присутствии непонятного гостя. Мужчина принял решение, что нужно обратиться в редакцию телепрограммы «Очевидное-невероятное».
Отклик последовал немедленно. Съемочная группа приехала в квартиру, с ними представители газет, и о Барабашке узнала вся страна.
Кстати, Барабашкой его назвали потому, что удары в дверь напоминали барабанную дробь. А предложил такое имя режиссёр Горовацкий, который делал видеосюжет вместе с Сергеем Капицей. Исследования продолжались. К ним постепенно присоединились известные личности: Валентина Фоменко (кандидат технических наук), Игорь Винокуров (в то время сопредседатель комиссии по исследованию полтергейста при комитете «Биоэнергоинформатика» Союза научных и инженерных обществ СССР) и В.Т. Исакова (сотрудник Академии наук СССР). Квартира была полностью нашпигована специальными приборами. Учёные дежурили в ней с целью зафиксировать любые явления — стук, перемещение различных предметов, «разговор» перестуком. Но самым грандиозным достижением стала съёмка существа. Во время воспроизведения фильма было видно нечто, похожее на человека, только очень маленького роста. Исследований было много, однако, что это, так никто и не сказал. Шумиха ушла, и о Барабашке стали постепенно забывать.
А, может быть, это просто домовой?
Если обратиться к древним поверьям, Барабашку можно отнести е мелким домашним духам. /Фото: demiart.ru
Так кто же такой Барабашка? Если уж учёные не смогли понять, кто стучался в двери московского общежития, что говорить о людях? В славянской мифологии рассказывали о таких существах, которые обожают перемещать и прятать предметы, тарабанить по поверхностям. Их причисляли к рангу домашних духов. Но всё же это не был Домовой, который считался хозяином дома. Это — мелкие сошки, над которыми Домовой имел власть.
Мелкий дух не мог жить без людей. Если Домовой был в целом положительным персонажем, то древний «Барабашка» капризен, непредсказуем и имеет сложный характер. Зато для жизни ему достаточно минимума энергии. Люди не испытывали никаких проблем, подпитывая этого маленького духа. Более того, и характер Барабашки зависел от того, с кем он жил. Хозяева добрые, приятное, порядочные люди — дух источает положительную энергетику. Хозяева злые и жадные — Барабашка противный и пакостный. Злой Барабашка делал атмосферу в доме неприятной, неуютной, а добрый —наоборот, поглощал негативную энергию и по-своему всячески помогал хозяевам.
Как наладить с Барабашкой контакт
С Барабашкой лучше дружить. /Фото: storytrender.com
Согласно мифологии, этот мелкий дух может появляться как виде смешного мохнатого шарика, который легко спутать с клубком шерсти, так и в виде кошки, мышки или птицы. Но если прикоснуться к животному, то оно немедленно исчезнет. Говорят, что иногда Барабашка может даже попасться в мышеловку. Тогда нужно немедленно дать ему свободу, чтобы в дом не пришла беда. Наладить контакты с Барабашкой проще всего детям. Они не настолько недоверчивы и скептичны, как взрослые, потому они видят Барабашку и весело с ним играют.
В народе утверждали, что малые духи любят селиться повыше, под потолком, и хорошо летают. Также говорили, что Барабашка — это дух какого-то умершего родственника. Возможно, при жизни он не был слишком внимательным к своим родным, потому после смерти решил оберегать их. Кто бы ни был этот странный, невероятно интересный, загадочный, шаловливый, вредный и некогда очень популярный герой Барабашка, с ним лучше всего дружить.
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