Кто придумал парфюм, и как духи спасли средневековую Европу от эпидемии

Кто придумал парфюм, и как духи спасли средневековую Европу от чумы.

Кто и когда придумал духи

В древних цивилизациях аромат был частью культа гигиены и здоровья/Фото: www.klik.gr

Почему же первенство в индустрии ароматов принадлежит французам?

Европейские парфюмеры начали использовать ингредиенты животного происхождения. Кадр из фильма Парфюмер. История одного убийцы.

Нота кожи, или как парфюмерия противостояла чуме

Среди парфюмеров доля инфицированных чумой была существенно ниже./Фото: upload.wikimedia.org

Трансформация этики ароматов от эпохи Просвещения до наших дней

В эпоху Просвещения духи продавали в красивых флаконах из хрусталя с инкрустациями./Фото: svistanet.com

Современные компании выпускают парфюмерные композиции на любой вкус./Фото: anaman.net