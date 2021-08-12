Переделка жестяных и стеклянных банок: мастер-классы и идеи

Чтобы не превратиться в гоголевского Плюшкина, бросовые и подручные материалы можно и нужно своими руками превращать в полезные и красивые предметы декора для кухни и не только.

Давайте выясним, какое применение можно найти жестяным консервным банкам, банкам из под кофе, пива и краски, склянкам из под меда, варенья и детского питания. В этом материале мы собрали лучшие идеи поделок из банок для вашего вдохновения.

Большинство фотографий можно листать вправо.

Поделки из жестяных и алюминиевых банок

Начнем, пожалуй, с поделок из жестяных банок. Что можно из них сделать?

1. Горшки и вазы

Если должным образом украсить жестяные и алюминиевые банки, то в них можно будет не только выращивать рассаду, но и содержать комнатные растения и цветы.

Так, вы можете покрасить банки необычной краской, например, в пастельных тонах или в золотом, серебряном, медном цвете как на фото ниже.

Советы:

Перед окрашиванием банки нужно обезжирить любым спиртосодержащим средством; Для покраски подойдут акриловые краски с нейлоновой кисточкой или краски в баллончике; Не забудьте проделать дренажные отверстия на дне банки с помощью молотка и гвоздя.

Использовав скотч как трафарет, вы сможете нарисовать на жестянке ровные полоски, зигзаги, ромбы и другие геометрические фигуры.

Например, горшки на фото ниже сначала покрасили золотой аэрозольной краской, дождались ее полного высыхания, а затем с помощью малярного скотча и нарисовали цветные полоски акриловыми красками.

Для крупных комнатных растений отлично подойдут алюминиевые банки из под краски.

А из маленьких жестяных банок получатся очень милые горшки для суккулентов и кактусов. Благодаря небольшому размеру их можно обернуть берестой и тогда у вас получится декор в эко-стиле.

Какие еще природные материалы пригодятся для декора банки своими руками? Из сухих веток, обрезанных под одну длину и связанных шпагатом можно сделать вот такую красивую вазу.

А вот и мастер-класс по ее изготовлению.

Еще один природный материал, которым можно украсить банку это кожа. На фото ниже представлены вазы, обмотанные металлизированной кожаной тесьмой, посаженной на клей пистолет.

Мастер-класс по декору очень простой. Главное здесь не обжечься и не выдавливать слишком много клея, чтобы его излишки не попали на кожу.

Также вы можете дать банкам вторую жизнь с помощью ткани, бумаги, лент, кружев и аппликаций.

Из жестяных банок можно сделать вазы и украсить ими свадьбу.

2. Органайзеры для хранения из банок

Кроме ваз и горшков, своими руками вы сможете смастерить функциональный органайзер для хранения мелочей, канцелярских принадлежностей, столовых приборов и т.д.

Вот в такой банке из под печенья можно хранить чайные пакетики.

Как сделать такую шкатулку своими руками вы сможете увидеть в следующем фото-мастер-классе (листайте вправо).

А вот мастер-класс по переделке алюминиевой банки из под краски.

3. Подсвечники и фонарики

Мастер-класс по превращению банки в подсвечник своими руками смотрите в следующем видео.

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А вот подборка идей для декора с аппликациями, декупажем и отверстиями.

Проделать отверстия можно дрелью с маленьким сверлом или гвоздем с помощью молотка, предварительно пометив места сверления как показано на фото ниже.

4. Формочки для вырезания фигурок из печенья, овощей и фруктов

Из алюминиевых банок из под пива или кока-колы, а также из консервных жестянок можно своими руками сделать самые разные формочки для вырезания фигурок из теста, сыра, овощей и фруктов. Для этого нужно разрезать банки на ровные полосы, затем по заранее подготовленному шаблону сформировать фигурку. На этом этапе вам могут пригодиться ручки, маркеры или спицы для округления формочки и круглогубцы для создания углов. Концы с небольшим нахлестом нужно склеить супер-клеем.

Поделки из стеклянных банок

Какие же поделки из банок из стекла можно сделать своими руками?

Из стеклянных банок небольшого размера (например, из под детского питания) могут получиться отличные банки для хранения специй, кофе, соды, сахара и других сыпучих продуктов.

Для этого вам нужно удалить все этикетки, перекрасить и декорировать крышки и, при желании, изготовить красивые лейблы для подписей.

Крышки можно декорировать в технике декупаж, обклеить их тканью, оберточной бумагой, покрасить грифельной, магнитной или цветной акриловой краской.

Из маленьких банок детского питания можно сделать вот такой органайзер для хранения мелочей.

Банки большего объема можно использовать для хранения тех же сыпучих продуктов, макарон, сластей, а также разных вещиц и мелочей вроде соли для ванны или мотков ниток.

Крышки больших банок можно украсить фигурками животных.

Или красивыми мебельными ручками.

Конечно, украшать можно не только крышки, но и сами стеклянные банки. К примеру, вот такие блестящие стаканчики для хранения косметических кистей покрыты блестками изнутри (приклеены на прозрачный клей ПВА).

Декор стеклянных банок росписью в точечной или витражной технике превратит самую простую склянку в изящную вазу или подсвечник. На фото ниже самодельные подсвечники расписаны контурными красками.

В следующем видео можно увидеть, как можно самостоятельно расписать стеклянную банку акриловой краской.

Блестками, кружевами, тканью, аппликациями, лентами, бусинками можно украсить свадебные «вазы».

Тем, кто умеет и любит вязать, понравятся вот такие уютные чехлы.

И абсолютно всем рукодельницам приглянется игольница, сделанная из обычной стеклянной банки из под детского питания.

А вот и мастер-класс.

Кстати, игольницу можно сделать и из банки кока-колы или пива (вырезав полоску, придав ей форму и склеив концы супер-клеем).

И наконец, предлагаем посмотреть интересный мастер-класс по декупажу банок.

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