Фотоистория: откуда взялись нудисты

Нудизм появился очень давно — можно сказать, что течение возникло вместе с самим человечеством. В основе этого явления лежит не пошлое и, в чем-то, совершенно извращенное желание полюбоваться обнаженной натурой и показать свою (это, скорее, присуще эксгибиционистам), а вполне здоровое желание стать ближе к природе. Современный мир потихоньку начинает избавляться от пережитков нажитой столетиями морали: люди все чаще и все охотнее начинают устраивать не только нудистские пляжи, но и целые туры натуризма.



Сегодня мы расскажем вам, откуда появились нудисты, что хорошего может принести практика разгуливать голышом и может ли это привести к освобождению разума всего человечества в принципе.









Древняя Греция

Индия

Германия

Скандинавия

Советский Союз

В чем плюсы

Минусы натуризма