Модные предметы интерьера, которые оказались крайне непрактичными

Пытаясь устроить уютное гнездышко, мы волей-неволей ориентируемся на моду. Но в попытках сделать все стильно и со вкусом мы нередко попадаем в ловушку и наполняем дом на первый взгляд красивыми, но далеко не всегда уместными вещами.

Или, что еще обиднее, совершенно нефункциональными и непрактичными.

Мы решили изучить, какие же предметы мебели и декора, которые кажутся привлекательными, со временем приносят кучу хлопот и разочарований.



Пухлый диван

Индустриальный светильник

Папоротник

Подвесное кресло в стиле бохо

Барный стул

Макраме

Плетеная мебель

Белый диван

Декоративные банки

В настоящее время разнообразие диванов впечатляет, поэтому многих так и тянет выбрать что-то новенькое, нетрадиционное. Однако дизайнеры, как ни странно, советуют избегать сложных конструкций и отдавать предпочтение классическим линиям. Все дело в том, что широкие вычурные подлокотники и мягкое, как облако, сиденье дивана довольно быстро выходят из строя: ткань на них растягивается, обвисает, образуются складки и потертости. В то время как мягкая мебель простых форм стареет более изящно и дольше сохраняет приятный вид.Матовые, черные и хромированные изделия были на пике популярности в последние годы. Это коснулось и освещения: светильники в стиле лофт заполонили не только бары и рестораны, но и домашние помещения.Однако теперь они пополнили список антитрендов, уступив место экостилю, простым и лаконичным формам. К тому же индустриальные светильники сложной конструкции собирают пыль не меньше хрустальных люстр, что тоже серьезный повод задуматься. Снова в моде практичные и не привлекающие внимания осветительные приборы, например классические точечные светильники.В 1990-х и 2000-х папоротники поселились в большинстве домов и стали чуть ли не обязательным атрибутом стильного интерьера. Но в нынешних реалиях они выглядят уже далеко не так уместно и скорее делают комнату похожей на теплицу, нежели наполняют ее уютом. Кроме того, стало понятно, что это растение не так уж неприхотливо. Оно требует особенного размещения (без сквозняков и прямого попадания солнечных лучей) и регулярного ухода (например, ежедневного опрыскивания).Подвесные кресла тоже стали довольно популярными, ведь так сложно отказать себе в удовольствии иметь домашние качели для релакса. Вот только они все же больше предназначены для применения на улице, как и обычные качели. Кроме того, конкретно кресло в стиле бохо требовательно к внешней обстановке, то есть вся комната должна быть оформлена в этой манере, чтобы оно вписалось в нее. В интерьере же, организованном в другом стиле, такое кресло будет выглядеть по меньшей мере как чужеродный предмет.Организовать небольшой барный уголок в квартире — довольно соблазнительная и вполне стильная идея. И в рамках не слишком просторного помещения, конечно же, хочется отдать предпочтение барным стульям без спинки, которые будут занимать меньше места. Но тут дизайнеры предостерегают: отсутствие поддержки для спины — крайне неудачное решение. Кроме того, лучше, если они будут иметь классический поворотный механизм, иначе садиться на них и слезать с них станет довольно раздражающим занятием.Популярность богемного стиля вдохнула в макраме новую жизнь и дала этому рукоделию очередной шанс. Ведь плетенные из узелков предметы и правда отлично вписываются в этот стиль. Но проблема в том, что они также довольно требовательны к окружению и с ними легко переборщить. В стилистически выверенной дизайнерами комнате кашпо, подушки или просто декоративные элементы макраме и правда будут смотреться идеально. Но в помещении, оформленном в другой манере, покажутся как минимум неуместными, а как максимум — старомодными.Плетеная мебель вполне подходит для отелей, ресторанов или внутреннего дворика, например на даче. Но в квартире такие элементы интерьера крайне сложно сочетать с остальной обстановкой, да и ухаживать за ними непросто. Один и тот же плетеный стул вполне может долго прослужить на улице, если им пользуются нечасто, и развалиться в ближайшее время в доме из-за активной нагрузки. Поэтому, если вам хочется добавить стиля и яркости, лучше все же сделать это с помощью акцентного диванчика.Диван белого цвета не может не очаровывать, ведь он выглядит утонченно и одним своим присутствием придает комнате элегантности. Только в большинстве случаев это крайне непрактичная вещь. На белом покрытии отчетливо видны любые пятна, трещины, потемнения в тех местах, которые подвергаются воздействию чаще всего. Закрывать на это глаза сложно, постоянно заказывать услуги чистки или перетяжки — дорого. Поэтому, если диван в вашем случае планируется использовать по прямому назначению, а не в качестве декоративного элемента, лучше присмотреться к вариантам с более темной обивкой.В 1990-х возникла практика использования банок в совершенно разных целях: они стали играть роль подсвечников, декоративных ваз, цветочных горшков, копилок — список можно продолжать бесконечно. Сейчас же эта тенденция постепенно сходит на нет ввиду своей непрактичности и сложности приведения всего этого многообразия к единому стилю. Растения получили назад свои горшки, цветы — вазы, а свечи — подсвечники. Поэтому и баночки могут наконец выполнять свою прямую функцию: служить для хранения круп, консервированных продуктов и так далее.