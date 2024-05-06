Хитрости, благодаря которым даже с бюджетными авиалиниями можно летать по-королевски

Если не учесть некоторые нюансы, то даже короткий перелет может доставить пассажиру массу неудобств. Бортпроводники в силу своей профессии вынуждены проводить много времени в воздухе, поэтому у них есть множество хитростей, которые помогают сделать путешествие на самолете более комфортным.



Чтобы уши в полете не болели, стоит купить специальные затычки

Не стоит класть сумку с ценными вещами в верхний отсек

Бортпроводника всегда можно попросить взять ценные вещи на хранение

На телефоны, электронные книжки и прочие мелочи стоит наклеить специальные стикеры

Никакие ухищрения не помогут пассажиру получить место в другом классе

Если ноги в полете затекают, не обязательно бродить по проходу

Газировка и пакет со льдом помогут справиться с тошнотой

Не стоит пользоваться туалетной бумагой в самолете

Если вам дали кодовое имя, рассчитывать на хороший сервис не стоит

Во время турбулентности стоит засунуть кисти рук под бедра

Если вы можете выбрать место в самолете, стоит поискать черный треугольник на стене

Лучше захватить с собой собственный перекус

Многие пассажиры с трудом переносят взлет и посадку из-за того, что у них закладывает уши. С такой же проблемой сталкиваются и бортпроводники. Им приходится даже хуже, потому что разница давления в зоне, отведенной для экипажа, ощущается сильнее. Так что они идут на различные хитрости. Если продувание ушей не помогает, используют специальные затычки во время резкого изменения высоты.Небольшие сумки и рюкзаки, в которых мы обычно храним кошельки, документы и прочие ценные вещи, лучше не складывать в верхний отсек для багажа. Во-первых, до нужных вещей будет сложно добраться. Во-вторых, их может кто-то умыкнуть. Увы, подобные неприятные истории все-таки случаются.Однако не стоит держать сумку все время на себе — это просто небезопасно. Хотя бы на время взлета и посадки нужно сложить ее под переднее сиденье. В случае аварийной ситуации, когда пассажиру надо будет быстро добраться до ближайшего выхода, сумка может задержать его, зацепившись ремешком за поручень или сидение.Если вам нужно перевезти какую-то хрупкую или ценную вещь (например, свадебное платье), можно обратиться за помощью к бортпроводнику. В некоторых моделях самолетов есть небольшие пространства для хранения, куда можно сложить ваши пожитки. Если же свободных шкафчиков не останется, бортпроводник попробует пристроить ценный предмет туда, где с ним не произойдет ничего страшного.Если пассажир забыл на борту небольшой предмет, шансов найти его потом немного. Не все авиакомпании требуют от бортпроводников тщательно проверять самолет, да и делается это обычно довольно быстро.Когда пропажу находят, ее передают в бюро находок того аэропорта, где лайнер в данный момент находится. И если на предмете нет никаких опознавательных стикеров, выйти на владельца практически невозможно. Поэтому лучше сразу наклеить на ценные вещи стикеры с именем владельца, номером телефона и электронной почтой.В сети бродит огромное количество советов, которые якобы могут помочь пассажирам получить место в более высоком классе. Путешественникам советуют одеться поприличнее и вручить бортпроводнику маленькие презенты, чтобы, например, перебраться в бизнес-класс.Члены экипажа говорят, что все эти ухищрения не работают. У бортпроводников обычно уже есть длиннющий список пассажиров, которые могут рассчитывать на повышение класса. Путешественники, участвующие в бонусных программах авиакомпаний, пристально следят за тем, чтобы их случайно не обошли.У некоторых пассажиров за время долгого перелета начинают неметь ноги. Чтобы избежать этой неприятности, обычно достаточно несколько раз пройтись по салону. Но если рейс проходит ночью, а другие пассажиры уже спят, то бродить по самолету как-то неловко. Бортпроводники советуют есть побольше фруктов и овощей перед вылетом, пить достаточное количество воды и надевать компрессионные чулки.Некоторых людей в самолете нещадно укачивает. Чтобы справиться с бунтующим желудком, бортпроводники используют разные трюки. Одни советует взять «Колу» и перелить его несколько раз из одного стакана в другой, чтобы избавиться от газа, а потом выпить. Такой напиток неплохо помогает избавиться от дурноты.Другой вариант — попросить пакет льда и положить его на затылок. Кроме того, можно выдавить немного сока лимона или лайма в теплую чашку и понюхать его — тошнота обычно проходит.К сожалению, во время тряски всевозможные жидкости и бактерии попадают на туалетную бумагу, которая висит рядом с унитазом. Поэтому в самолете лучше либо пользоваться собственными салфетками, либо взять бумажные полотенца, которые находятся в специальном отсеке рядом с раковиной. Эта бумага значительно чище.Лучше не умываться и не чистить зубы в самолете, так как вода в емкостях зачастую не проходит фильтрацию. Кроме того, после посещения туалета бортпроводники советуют использовать санитайзер, даже если вы уже помыли руки с мылом.Когда пассажир ведет себя излишне требовательно, то и дело вызывает бортпроводника по любым пустяковым вопросам или снимает его на камеру без разрешения, он очень скоро об этом пожалеет. Ему могут дать кличку «Филипп» — так члены экипажа называют раздражающих их пассажиров. Не слишком хорошее обслуживание таким товарищам гарантированно до конца полета.Не стоит нажимать кнопку вызова бортпроводника по любому поводу — она предназначена в основном для экстренных случаев. Чтобы получить дополнительный напиток или одеяло, можно самому подойти к члену экипажа. Главное, не делать это в то время, когда команда развозит еду.Во время взлета, посадки или при прохождении зоны турбулентности проводники обычно садятся на кисти рук. Именно это положение, в котором руки расслаблены, ноги прочно стоят на полу, а тело напряжено, снижает шансы получить травму в случае возникновения экстренной ситуации.Загадочный маленький треугольник размещают над иллюминатором не просто так. Именно он помогает проводнику найти окошко, из которого открывается лучший обзор крыла самолета (экипаж во время полета должен изредка оценивать их состояние). Если пассажиру повезло занять кресло рядом с треугольником, он сможет сделать отличные снимки крыла на фоне облаков и неба.Бортпроводники советуют брать с собой перекус, даже если на борту предлагают бесплатное питание. Ведь если самолет попадет в зону турбулентности, то еду вообще не предложат, а переживать болтанку на голодный желудок — дело не самое приятное.Сладости и чипсы лучше не брать — от них человек во время полета только опухает и чувствует себя вялым. Стоит упаковать с собой нарезанную морковку, кусочки фруктов, орехи и протеиновые батончики. От булочек и бутербродов следует отказаться, потому что такая еда только усугубляет сбой биоритмов.