Треть тонны веса и сотни зубов – действительно ли речной сом опасен для человека



Бывают ли сомы-людоеды? /Фото: vniiprh.vniro.ru. Бывают ли сомы-людоеды? /Фото: vniiprh.vniro.ru.

Сом – одна из самых странных и вместе с тем впечатляющих рыб, сущность которой при этом овеяна множеством слухов и мифов. Поговаривают, что самые крупные сомы способны съесть даже человека! И якобы тому даже есть документальные подтверждения… Всё это хороший повод познакомиться с сомами поближе и разобраться в вопросе о том, а есть ли у этого речного обитателя шансы на людоедство в принципе? Сом – одна из самых странных и вместе с тем впечатляющих рыб, сущность которой при этом овеяна множеством слухов и мифов. Поговаривают, что самые крупные сомы способны съесть даже человека! И якобы тому даже есть документальные подтверждения… Всё это хороший повод познакомиться с сомами поближе и разобраться в вопросе о том, а есть ли у этого речного обитателя шансы на людоедство в принципе?



Сом – одна из древнейших рыб. /Фото: m.ok.ru. Сом – одна из древнейших рыб. /Фото: m.ok.ru.

Сомообразные – один из древнейших и разнообразнейших отрядов лучепёрых рыб, населяющих нашу планету. Первые сомы появились ещё 80 млн лет назад, когда на Земле царил Меловой период. Таким образом наш сегодняшний герой – современник динозавров. В наше время сомовые распространены по планете едва не повсеместно. Представители отряда обитают как в пресной, так и в солёной воне. В том или ином виде представители отряда встречаются на каждом из континентов, включая Австралию (куда добрались позже всего). На сегодняшний день к сомообразным относят 40 рыбьих семейств, почти 500 родов и более 3.7 тысяч видов подводных обитателей. Больше всего живёт в Южной Америке. Там встречается свыше 2.1 тысячи видов сомов. Для сравнения в Африке и Азии их около 550 и 840 видов, соответственно. А Европе живёт и вовсе 3 вида.



Живут по всей планете. /Фото: yaplakal.com. Живут по всей планете. /Фото: yaplakal.com.

Как уже можно было понять, сомовые невероятно разнообразны по своим повадкам и морфологии. Встречаются как достаточно крупные сомы длиной в несколько метров и массой в сотни килограмм, так и откровенно скромные по своим размером. Абсолютно большинство современных сомов – хищники-падальщики. Однако, встречаются и весьма экзотические по своим повадкам речные обитатели.



Могут быть очень большими. /Фото: ru.wikipedia.org. Могут быть очень большими. /Фото: ru.wikipedia.org.

Крайне показательным примером в этом отношении остаётся наш европейский он же обыкновенный сон. Встречается он практически на всей территории Европы, на севере Турции, по всему Кавказу, а также в некоторых местах Центральной и Передней Азии. Среди себе подобных современников европейский сом действительно велик и могуч! В длину способен достигать 5-5.5 метров, набирая при этом массу до 400+ килограмм. Справедливости ради, сегодня такие вообще не встречаются. В первую очередь по причине достаточно активного лова сомов. Упоминания о наиболее крупных образцах встречаются лишь в исторических источниках, в то время как средний размер современного сома – до 3 метров при массе до 150-200 кг. При этом сом является настоящим долгожителем. Нередки случаи, когда сомы доживают до 80 лет. Теоретически рыба способна разменять и заветное 100-летие.



По природе своей хищники и падальщики. /Фото: yaplakal.com. По природе своей хищники и падальщики. /Фото: yaplakal.com.

Как уже было отмечено, сом по преимуществу своему – донный охотник. Встречающийся в нас европейский – не исключение. Примечательно, что у рыбы очень плохо развито зрение. Видит сом откровенно так себе. В противовес этому обстоятельству у речного обитателя невероятно развиты другие органы чувств. В первую очередь слух, который усилен веберовым аппаратом. У сома также прекрасно развито обоняние, благодаря чему он способен почуять в воде дальше мельчайшие следы крови или слизи других рыб. Наконец, сом исключительно остро чувствует любое, даже малейшее колебание воды, что опять-таки помогает ему в деле выслеживания потенциальной жертвы. Вишенкой на торте является то обстоятельство, что телом рыбины покрыто более, чем 100 тысячами вкусовых рецептов. Что опять-таки помогают сому чуять добычу. В этом отношении можно с известным допущением констатировать, что всё огромное тело хищника – один большой язык.



К охоте на человека не приспособлен. /Фото: people.onliner.by. К охоте на человека не приспособлен. /Фото: people.onliner.by.

Что же касается потенциальной добычи, то основу рациона охотника составляет мелкая рыба, пресноводные (лягушки), а также различные аркообразные и моллюски. В исключительных случаях жертвой сома могут стать небольшие птицы и млекопитающие, что к своему неудовольствию рискнули потревожить воду в царстве терпеливого охотника. При этом важно отметить, что сом не способен справиться с добычей, что заметно крупнее его. Развитого аппарата умерщвления жертвы в лице клыков или когтей у сома нет, из-за чего рыба способна съесть только то, что может заглотить целиком. Нет, зубы у сома, конечно, есть. Вот только они не предназначены для тех целей, что зубы какого-нибудь волка или гепарда. К слову, ведь именно благодаря им хищники во многом и побеждают добычу, пуская ей кровь или перекусывая хребет.



Сом очень большой, но не страшный. /Фото: smartpress.by. Сом очень большой, но не страшный. /Фото: smartpress.by.

Собственно, уже по этой причине есть огромный повод сомневаться в достоверности рассказов о сомах-людоедах. Вопреки страшилкам, ни одного задокументированного случая нападения сома не то, что на взрослого человека, а хотя бы на ребёнка нет. Опять-таки эволюционно сом просто не приспособлен к охоте и последующему «потрошению» на крупную добычу. Единственное, что у нас есть, – обычные свидетельства о том, что в желудках сомов, якобы находили останки людей на Дунае в XIX веке. Однако, здесь есть два момента. Первый – достоверность этих свидетельств невозможно проверить. Так что не стоит сбрасывать со счётов возможность «рыбацких баек». Второй – даже если нечто подобное и имело место, то скорее всего сомы могли съесть уже изрядно разложившиеся на дне тела утопленников. Ведь, напомним ещё раз, тот же европейский сом является не только хищником, но и падальщиком.