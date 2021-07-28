Квартира или частный дом? Все «за» и «против»

Перефразируя классика, так и хочется спросить, где на Руси жить хорошо: что лучше, квартира или частный дом? В настоящее время число сторонников проживания в коттедже ничуть не уступает тем, кто отстаивает любовь к квартирному существованию. В нашей статье мы не будем перетягивать одеяло, а откровенно опишем плюсы/минусы обоих вариантов.

Когда вы знаете, что помимо вас в многоэтажке еще сотни жильцов, кажется, что вы не одиноки, а значит, менее уязвимы для мошенников и грабителей.

Если прежде квартиры ассоциировались исключительно с каменными джунглями, а дома - с сельской местностью, то теперь все перевернулось буквально с ног на голову. В деревнях активно возводят многоэтажные строения, а в городской черте все чаще можно встретить спальные районы. Опросы показывают, что среди населения наблюдается тенденция к приобретению коттеджа и желанию большего изолирования, однако, говорить о том, что об этом мечтает абсолютное большинство - неверно. Для некоторых, особенно молодежи, квартиры - не просто место, куда возвращаются после работы, а образ жизни.

К весомым недостаткам традиционно причисляют:

- Невозможность присоединения квадратных метров.

- Более дорогие тарифы на оплату коммуникаций.

- Вездесущие соседи.

Конечно, вы всегда сможете распрощаться с балконом или обустроить лоджию, но если вас интересуют большие по площади размеры, увы. Под отсутствием контроля понимается, что не только вы отвечаете за происходящее вокруг. Например, только доделали роскошный ремонт, как вас тут же затопили, или того хуже, кто-то из соседей забыл выключить газ и произошел взрыв. А чего стоит финансово затратное отопление, деньги за которое вы будете перечислять ежемесячно даже в теплые месяцы.

Делить с другими людьми стены, пол и потолок бывает порой ох как тяжело. Конфликты и перебранки по поводу и без - вот что первым приходит на ум, представляя многоэтажку. Справедливости ради отметим, что в последнее время соседи, въезжающие на правах аренды, стараются не особо вникать в неурядицы о капитальном ремонте и выборе управляющей компании, спасая свои нервы. Ведут себя в целом тихо и мирно.

Что касается частного сектора, выделяют такие достоинства, как:

- Свежий воздух.

- Свобода самовыражения.

- Уединение.

- Собственные фрукты и овощи.

Обычно коттеджи находятся в спальных районах с меньшей плотностью движения автомобилей. Неподалеку или в непосредственной близости могут быть леса, рощи, озера, реки, пляжи и другие природные объекты, привлекающие и склоняющие тем самым чашу весов в пользу проживания в своем доме. Можно самостоятельно заняться проектированием и строительством, ландшафтным дизайном, интерьером.

То, что недоступно в рамках квартиры, может быть легко осуществлено на собственном участке.

При желании, уже готовый коттедж, если позволяет место, можно увеличить в размерах или затеять глобальную переделку. Здесь люди чувствуют себя спокойнее и более комфортно. Любители собак могут наконец-то завести большого пса, которому в многоэтажке было бы тесно.

Дом и земля - личное пространство, на которое не покушаются подъездные старушки, назойливые соседи сверху или снизу. От случайных прохожих можно просто изолироваться живой изгородью или высоким забором. Занимаясь садоводством, животноводством или огородничеством, вы сможете обеспечить семью фруктами, овощами, яйцами, птицей, молоком и мясом.

Недостатки подобного проживания:

- Затраты на переезд.

- Удаленность.

- Личная ответственность.

Мало кто заезжает в дом как арендатор. Обычно это личная собственность, в обустройство которой вкладывают не только душу, но и много денег. Любой готовый коттедж, помимо самой стоимости, все ровно потребует от вас ряд дополнительных затрат. А если уж вы с нуля будете заниматься строительством, что кстати выйдет дешевле, то имейте в виду, что еще нужно будет самостоятельно проводить коммуникации, предварительно добившись на то одобрения.