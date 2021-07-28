Квартира или частный дом? Все «за» и «против»

Перефразируя классика, так и хочется спросить, где на Руси жить хорошо: что лучше, квартира или частный дом? В настоящее время число сторонников проживания в коттедже ничуть не уступает тем, кто отстаивает любовь к квартирному существованию. В нашей статье мы не будем перетягивать одеяло, а откровенно опишем плюсы/минусы обоих вариантов.
Если прежде квартиры ассоциировались исключительно с каменными джунглями, а дома - с сельской местностью, то теперь все перевернулось буквально с ног на голову. В деревнях активно возводят многоэтажные строения, а в городской черте все чаще можно встретить спальные районы. Опросы показывают, что среди населения наблюдается тенденция к приобретению коттеджа и желанию большего изолирования, однако, говорить о том, что об этом мечтает абсолютное большинство - неверно. Для некоторых, особенно молодежи, квартиры - не просто место, куда возвращаются после работы, а образ жизни.
Проживание в квартире имеет массу положительных сторон:
- Развитая инфраструктура.
- Подъездные пути.
- Оборудованные коммуникации.
- Возможность одобрения ипотеки.
- Большая безопасность.
Когда вы знаете, что помимо вас в многоэтажке еще сотни жильцов, кажется, что вы не одиноки, а значит, менее уязвимы для мошенников и грабителей.В шаговой доступности, как правило, находятся магазины, школы, детские сады, аптеки и т.д. Поблизости расположены остановки общественного транспорта, поэтому даже не имея личный автомобиль, вам не составит особого труда добраться до места назначения. К примеру, покупка квартиры в Нижнем Новгороде или заезжая в квартиру временно, вы уверены, что вам будут доступны такие блага, как газ, свет, вода, отопление. Не последнюю роль играет высокий процент одобрений ипотечного кредитования. Но, согласитесь, имеются также минусы, а уж существенны ли они - решайте сами.
К весомым недостаткам традиционно причисляют:
- Невозможность присоединения квадратных метров.
- Более дорогие тарифы на оплату коммуникаций.
- Вездесущие соседи.
Конечно, вы всегда сможете распрощаться с балконом или обустроить лоджию, но если вас интересуют большие по площади размеры, увы. Под отсутствием контроля понимается, что не только вы отвечаете за происходящее вокруг. Например, только доделали роскошный ремонт, как вас тут же затопили, или того хуже, кто-то из соседей забыл выключить газ и произошел взрыв. А чего стоит финансово затратное отопление, деньги за которое вы будете перечислять ежемесячно даже в теплые месяцы.
Делить с другими людьми стены, пол и потолок бывает порой ох как тяжело. Конфликты и перебранки по поводу и без - вот что первым приходит на ум, представляя многоэтажку. Справедливости ради отметим, что в последнее время соседи, въезжающие на правах аренды, стараются не особо вникать в неурядицы о капитальном ремонте и выборе управляющей компании, спасая свои нервы. Ведут себя в целом тихо и мирно.
Что касается частного сектора, выделяют такие достоинства, как:
- Свежий воздух.
- Свобода самовыражения.
- Уединение.
- Собственные фрукты и овощи.
Обычно коттеджи находятся в спальных районах с меньшей плотностью движения автомобилей. Неподалеку или в непосредственной близости могут быть леса, рощи, озера, реки, пляжи и другие природные объекты, привлекающие и склоняющие тем самым чашу весов в пользу проживания в своем доме. Можно самостоятельно заняться проектированием и строительством, ландшафтным дизайном, интерьером.
То, что недоступно в рамках квартиры, может быть легко осуществлено на собственном участке.
При желании, уже готовый коттедж, если позволяет место, можно увеличить в размерах или затеять глобальную переделку. Здесь люди чувствуют себя спокойнее и более комфортно. Любители собак могут наконец-то завести большого пса, которому в многоэтажке было бы тесно.
Дом и земля - личное пространство, на которое не покушаются подъездные старушки, назойливые соседи сверху или снизу. От случайных прохожих можно просто изолироваться живой изгородью или высоким забором. Занимаясь садоводством, животноводством или огородничеством, вы сможете обеспечить семью фруктами, овощами, яйцами, птицей, молоком и мясом.
Недостатки подобного проживания:
- Затраты на переезд.
- Удаленность.
- Личная ответственность.
Мало кто заезжает в дом как арендатор. Обычно это личная собственность, в обустройство которой вкладывают не только душу, но и много денег. Любой готовый коттедж, помимо самой стоимости, все ровно потребует от вас ряд дополнительных затрат. А если уж вы с нуля будете заниматься строительством, что кстати выйдет дешевле, то имейте в виду, что еще нужно будет самостоятельно проводить коммуникации, предварительно добившись на то одобрения.
Если речь идет не о частном строении меж высоток в центре города, то добираться домой придется по дорогам, качество которых, в большинстве своем, намного хуже более востребованных трасс. Добавив к этому дождь, лужи и грязь, вывод напрашивается сам собой - без машины как без рук. Это же касается и отсутствия крупных магазинов, образовательных и медицинских учреждений.
В коттедже ответственность за все ложится на ваши плечи. Привлеченные специалисты не смогут оперативно прибыть к вам по первому зову, а потому многие технические проблемы придется устранять самостоятельно.
Кому что больше подходит?
Принимая решение в пользу одного или другого варианта, исходите из собственных нужд, возможностей и потребностей.
Например, для семьи с детьми собственный дом будет более предпочтителен, ведь на собственном участке можно организовать детский городок с качелями, турниками, песочницами, батутами и пр. Свежий воздух и окружающая природа будут пробуждать в них любознательность, способствовать укреплению иммунитета, развитию талантов и задатков. При условии, что машина всегда на ходу и есть возможность выехать за продуктами, вещами, пригласить врачей или самостоятельно отравиться в лечебное учреждение.
Для молодых людей квартира - самый подходящий вариант. Развлечения (кино, кафе, клубы) и магазины (еда, одежда, обувь, хозяйственные нужды) находятся в шаговой доступности. Если придется поехать пораньше на работу или задержаться допоздна на вечеринке, можно не опасаться, что за такси сдерут много денег, да и пешком при учете недалекого расстояния будет дойти реально и более безопасно, нежели по спальному тихому району.
Пенсионерам дача - отдушина. А если ее облагородить и обустроить, то это будет настоящим счастьем, где можно жить круглый год: с утра до вечера полоть любимые грядки, выращивать цветочки и собирать долгожданный урожай. Для любителей садоводства и огородников - это рай.
Для взрослой пары, дети которых выросли и покинули отчий дом, квартира предпочтительнее, нежели коттедж. Ее проще оставить, уезжая в отпуск. Полить комнатные растения, покормить кошку или собаку можно попросить кого-то из близких, а вот справиться с поливом сада и огорода, уходом за скотиной или птицей вряд ли вызовутся даже самые дружелюбные соседи по участку.
Ответ на этот вопрос, что же лучше и где более комфортно, найдет каждый сам для себя. Расставьте приоритеты и двигайтесь навстречу мечте.
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