Растения, которые рекомендованы для очистки воздуха

В 1989 году NASA запустило исследование, целью которого было определить самые лучшие комнатные растения для очистки окружающего воздуха. Ученые выяснили, что воздух помещений постоянно содержит частицы вредных летучих органических соединений — трихлорэтилена, бензола, аммиака и других. Чтобы экологично очистить воздух, специалисты рекомендуют разместить их в комнатах.
В воздухе помещений содержатся пять вредных веществ:
Формальдегид. Содержится в мебели из ДСП, ДВП, ковровых покрытиях и обивочных материалах, табачном дыме, пластиковой посуде, бытовом газе. Вызывает аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки, астму, кожные заболевания.
Трихлорэтилен. Содержится в средствах для чистки ковров и тканей, хлорированной воде, картриджах для принтеров, лакокрасочной продукции. Трихлорэтилен — сильный канцероген, вызывает раздражение глаз и кожи, поражает печень и почки, вызывает психомоторное возбуждение.
Бензол. Находится в табачном дыме, чистящих и моющих средствах, в том числе мыле, лакокрасочной продукции, изделиях из резины. Канцероген, который способен провоцировать лейкемию, накапливается в жировой ткани, вызывает возбуждение, подобное алкогольному, одышку и судороги, снижает артериальное давление.
Аммиак. Содержится в компьютерной технике, табачном дыме, средствах бытовой химии. Вызывает сухость и першение в горле, кашель, провоцирует боли в груди, вызывает отек гортани и легких.
Ксилол. На его основе производят многие виды пластмасс, лакокрасочную продукцию, клеи, также он содержится в автомобильных выхлопных газах, изделиях из кожи и табачном дыме.
Я собрала в одном посте 15 растений, которые не только украсят дом, но и 24 часа в сутки будут преданно и бесперебойно трудиться над очисткой воздуха.
Антуриум Андре («лилия фламинго»)
Отлично увлажняет воздух и насыщает его очищенными водными парами. Активно усваивает ксилен и толуол и перерабатывает их в безвредные для человека соединения.
Гербера Джемсона
Это яркое цветущее растение эффективно удаляет из воздуха трихлорэтилен, формальдегид и бензол. Любит тепло и солнце.
Сциндапсус («золотой лотос»)
Главное его достоинство — огромная теневыносливость. Эффективно очищает воздух от формальдегида и бензола. Ядовитое растение, которое стоит держать подальше от детей и животных.
Аглаонема
Китайское вечнозеленое дерево — комнатное растение, которое растет в условиях низкой освещенности и любит влажный воздух. Эффективно очищает воздух от толуола и бензола. Сок и ягоды растения ядовиты.
Хлорофитум («паучок»)
Растение-«паучок» с богатой листвой и мелкими белыми цветами активно борется с бензолом, формальдегидом, окисью углерода и ксилолом. Еще один повод обзавестись этим растением — безопасность для детей и животных.
Плющ вьющийся
Это растение — отличный выбор для комнат с небольшой освещенностью. Эффективно удаляет трихлорэтилен, формальдегид, бензол, окись углерода. Рекомендуется для удаления таких аллергенов, как плесень.
Азалия
Этот прекрасный цветущий цветок эффективно борется с формальдегидом, который выделяется из фанеры, мебели, ковровых покрытий. Достаточно долго цветет, но требует внимательного ухода.
Сансевиерия («тещин язык»)
Очень выносливое растение, нужно постараться, чтобы его загубить. Борется с такими загрязнителями, как формальдегид, бензол, трихлорэтилен. В ночное время поглощает углекислый газ и выделяет кислород.
Драцена окаймленная
Это растение лучше всего подходит для удаления ксилола, трихлорэтилена и формальдегида. Драцена растет медленно, но вырастает в высокое растение. Лучше размещать в комнате с высокими потолками и умеренным солнечным светом.
Филодендрон
«Рабочая лошадка» по очистке воздуха от формальдегида и других видов токсичных соединений. Некапризное растение, прекрасно себя чувствует в помещениях с низкой освещенностью. Не рекомендовано тем, у кого есть дети и животные.
Нефролепис («бостонский папоротник»)
Папоротник увлажняет и очищает воздух от испарений формальдегида, угарного газа и ксилола. Обожает регулярный полив и тень.
Спатифиллум («лилия мира»)
«Лилия мира» — «королева» по очистке воздуха от формальдегида, бензолаи трихлорэтилена. Она также эффективно борется с толуолом и ксилолом. Для максимальной эффективности рекомендуется регулярно удалять пыль с ее листьев.
Бамбуковая пальма
Это растение лучше всего подходит для фильтрации бензола, трихлорэтилена и формальдегида. Его лучше разместить рядом с мебелью, которая покрыта лакокрасочным покрытием и испаряет вредные соединения.
ШеффлераОчищает воздух от соединений формальдегида, толуола и бензола. В некоторых странах шеффлеру называют деревом-зонтиком, потому что листья, как спицы зонтика, выходят из одной точки.
Хризантема садовая
Это растение не только будет долго радовать своими цветами и украшать дом, но и эффективно бороться с формальдегидом, ксилолом, бензолом и аммиаком.
