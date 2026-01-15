Растения, которые рекомендованы для очистки воздуха

В 1989 году NASA запустило исследование, целью которого было определить самые лучшие комнатные растения для очистки окружающего воздуха. Ученые выяснили, что воздух помещений постоянно содержит частицы вредных летучих органических соединений — трихлорэтилена, бензола, аммиака и других. Чтобы экологично очистить воздух, специалисты рекомендуют разместить их в комнатах.

Антуриум Андре («лилия фламинго»)

Гербера Джемсона

Сциндапсус («золотой лотос»)

Аглаонема

Хлорофитум («паучок»)

Плющ вьющийся

Азалия

Сансевиерия («тещин язык»)

Драцена окаймленная

Филодендрон

Нефролепис («бостонский папоротник»)

Спатифиллум («лилия мира»)

Бамбуковая пальма

Шеффлера

Хризантема садовая

Комнатные растения способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха в помещении.В воздухе помещений содержатся пять вредных веществ:Формальдегид. Содержится в мебели из ДСП, ДВП, ковровых покрытиях и обивочных материалах, табачном дыме, пластиковой посуде, бытовом газе. Вызывает аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки, астму, кожные заболевания.Трихлорэтилен. Содержится в средствах для чистки ковров и тканей, хлорированной воде, картриджах для принтеров, лакокрасочной продукции. Трихлорэтилен — сильный канцероген, вызывает раздражение глаз и кожи, поражает печень и почки, вызывает психомоторное возбуждение.Бензол. Находится в табачном дыме, чистящих и моющих средствах, в том числе мыле, лакокрасочной продукции, изделиях из резины. Канцероген, который способен провоцировать лейкемию, накапливается в жировой ткани, вызывает возбуждение, подобное алкогольному, одышку и судороги, снижает артериальное давление.Аммиак. Содержится в компьютерной технике, табачном дыме, средствах бытовой химии. Вызывает сухость и першение в горле, кашель, провоцирует боли в груди, вызывает отек гортани и легких.Ксилол. На его основе производят многие виды пластмасс, лакокрасочную продукцию, клеи, также он содержится в автомобильных выхлопных газах, изделиях из кожи и табачном дыме.Вызывает раздражение кожного покрова, дыхательных путей и слизистой оболочки глаза.Я собрала в одном посте 15 растений, которые не только украсят дом, но и 24 часа в сутки будут преданно и бесперебойно трудиться над очисткой воздуха.Отлично увлажняет воздух и насыщает его очищенными водными парами. Активно усваивает ксилен и толуол и перерабатывает их в безвредные для человека соединения.Это яркое цветущее растение эффективно удаляет из воздуха трихлорэтилен, формальдегид и бензол. Любит тепло и солнце.Главное его достоинство — огромная теневыносливость. Эффективно очищает воздух от формальдегида и бензола. Ядовитое растение, которое стоит держать подальше от детей и животных.Китайское вечнозеленое дерево — комнатное растение, которое растет в условиях низкой освещенности и любит влажный воздух. Эффективно очищает воздух от толуола и бензола. Сок и ягоды растения ядовиты.Растение-«паучок» с богатой листвой и мелкими белыми цветами активно борется с бензолом, формальдегидом, окисью углерода и ксилолом. Еще один повод обзавестись этим растением — безопасность для детей и животных.Это растение — отличный выбор для комнат с небольшой освещенностью. Эффективно удаляет трихлорэтилен, формальдегид, бензол, окись углерода. Рекомендуется для удаления таких аллергенов, как плесень.Этот прекрасный цветущий цветок эффективно борется с формальдегидом, который выделяется из фанеры, мебели, ковровых покрытий. Достаточно долго цветет, но требует внимательного ухода.Очень выносливое растение, нужно постараться, чтобы его загубить. Борется с такими загрязнителями, как формальдегид, бензол, трихлорэтилен. В ночное время поглощает углекислый газ и выделяет кислород.Это растение лучше всего подходит для удаления ксилола, трихлорэтилена и формальдегида. Драцена растет медленно, но вырастает в высокое растение. Лучше размещать в комнате с высокими потолками и умеренным солнечным светом.«Рабочая лошадка» по очистке воздуха от формальдегида и других видов токсичных соединений. Некапризное растение, прекрасно себя чувствует в помещениях с низкой освещенностью. Не рекомендовано тем, у кого есть дети и животные.Папоротник увлажняет и очищает воздух от испарений формальдегида, угарного газа и ксилола. Обожает регулярный полив и тень.«Лилия мира» — «королева» по очистке воздуха от формальдегида, бензолаи трихлорэтилена. Она также эффективно борется с толуолом и ксилолом. Для максимальной эффективности рекомендуется регулярно удалять пыль с ее листьев.Это растение лучше всего подходит для фильтрации бензола, трихлорэтилена и формальдегида. Его лучше разместить рядом с мебелью, которая покрыта лакокрасочным покрытием и испаряет вредные соединения.Очищает воздух от соединений формальдегида, толуола и бензола. В некоторых странах шеффлеру называют деревом-зонтиком, потому что листья, как спицы зонтика, выходят из одной точки.Это растение не только будет долго радовать своими цветами и украшать дом, но и эффективно бороться с формальдегидом, ксилолом, бензолом и аммиаком.