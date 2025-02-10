10 секретов идеального супа

Несмотря на то, что многие хозяйки готовят супы несколько раз в неделю, они не всегда получаются идеальными. Делимся несколькими секретами, которые помогут не только добиться идеального вкуса и консистенции первого блюда, но также исправить частые ошибки, возникающие во время готовки.
Секрет 1: Придавайте борщу яркий цвет уксусом
Уксус подарит борщу насыщенный красный цвет.
Все мы любим борщ не только за его потрясающий вкус, но и за насыщенный цвет. Увы, именно с последним часто возникают проблемы. Вместо яркого малинового оттенка мы получаем что-то рыжее, непонятное и совсем непривлекательное. Если вы устали от такого результата, возьмите на заметку следующую хитрость.
Когда будете делать зажарку из лука, моркови и свеклы, добавьте туда одну столовую ложку уксуса. Он поможет «запечатать» свекольный пигмент, который впоследствии перейдет борщу. Вуаля – теперь у блюда будет красивый, яркий и аппетитный цвет, прямо как в дорогих ресторанах.
Секрет 2: Загущайте крем-суп рисом
Понадобится столовая ложка риса
Крем-суп – это одновременно очень легко и очень сложно. С одной стороны, можно не переживать о нарезке продуктов – все равно в конце вы измельчите их в блендере. Но с другой – трудно добиться идеальной консистенции, чтобы она не получилась слишком густой или, наоборот, жидкой. В первом случае все просто – можно добавить немного бульона, чтобы разбавить суп. Но что делать, если с водой вы явно переборщили? Просто добавьте в блюдо небольшое количество риса – этот продукт не только улучшит консистенцию, но также продлит срок хранения.
Секрет 3: Спасайте пересоленный суп сахаром
Опустите в бульон несколько кубиков сахара.
Пожалуй, самая частая ошибка в приготовлении супа – слишком много соли. Многие хозяйки расстраиваются, когда понимают, что слишком увлеклись, однако не стоит этого делать – решить проблему намного проще, чем вам кажется. Для того, чтобы нейтрализовать излишки соли, нужно добавить…сахар. Да-да, вы все правильно поняли.
Возьмите столовую ложку, положите в нее кубик рафинада и опустите в кастрюлю с супом. Как только сахар начнет таять, сразу же доставайте ложку. Этот секретный ингредиент оттянет на себя часть соли и сделает вкус блюда более сбалансированным. Никто даже не догадается о вашей ошибке.
Не готовы экспериментировать с сахаром? Тогда используйте вместо него лук. Вам даже не придется тратить время на то, чтобы очистить его от кожуры – просто опустите целую луковицу в кастрюлю с пересоленным бульоном, а когда она начнет развариваться, достаньте ее из супа. Так вы решите сразу две проблемы: во-первых, лук вберет в себя лишнюю соль, а во-вторых, сделает блюдо прозрачным.
Секрет 4: Добавляйте в суп муку
Сначала обжарьте муку на сковороде.
Увы, наваристый бульон и свежие продукты не всегда являются залогом того, что суп получится вкусным. Если вы заметили, что блюдо какое-то жидкое и пресное, не торопитесь начинать все заново. Просто добавьте в него немного муки, предварительно обжаренной на сухой сковороде. Тонкой струйкой всыпьте ее в кастрюлю, постоянно помешивая суп, а затем оцените результат. Блюдо станет более густым и вкусным – члены семьи точно оценят.
Секрет 5: Перетирайте зеленый лук с желтками
Смешивайте лук с желтками для окрошки
Супы бывают не только горячими, но и холодными, и одним из самых популярных из них является окрошка. У каждой хозяйки есть свой рецепт этого блюда – кто-то готовит на кефире, кто-то на квасе, кто-то на минералке. Одни добавляют редис, другие готовят без него. Некоторые не представляют окрошку без колбасы, а некоторые смело добавляют курицу или телятину. В общем, вариантом масса.
Какой бы рецепт вы ни выбрали, советуем воспользоваться одной хитростью, которая улучшит вкус любой окрошки. Добавляйте желтки и зеленый лук вместе, а не по отдельности. Измельчите продукты, положите их в одну тарелку, а затем слегка примните толкушкой. Так окрошка получится гораздо сочнее, а лук не будет подниматься на поверхность.
Секрет 6: Наливайте в бульон коньяк
Коньяк усилит вкус супа
А вы знаете, как сделать бульон насыщенным и наваристым? Дело не только в мясе и овощах, которые вы используете – есть еще один секретный ингредиент. И это коньяк. Необязательно наливать несколько столовых ложек – будет достаточно пары капель. Как только бульон закипит, убавьте огонь и добавляйте алкоголь. Вы заметите, что вкус супа больше раскрылся, стал ярким, глубоким и насыщенным.
Секрет 7: Кладите в суп только готовые овощи
Предварительно обжарьте морковь.
До сих пор думаете, что самой важной составляющей супа является мясо? Не совсем. Не менее важную роль играют овощи, поэтому важно знать, когда именно их добавлять и в каком виде. Чтобы максимально раскрыть вкус продуктов, сначала обжаривайте цельные овощи на сковороде и только потом нарезайте их и кладите в кастрюлю. За счет предварительной обжарки, овощи выделят сок и сахар, которые входят в их состав, а значит, суп получит потрясающий вкус и аромат. Впрочем, есть и исключения из правил – картофель. Ему не нужна никакая подготовка, можете сразу добавлять его в кастрюлю с кипящей водой.
Секрет 8: Чтобы бульон был более насыщенный, добавляйте сыр
Положите в кипящий бульон кусочек сыра
Основа идеального супа – это, конечно же, бульон. Именно поэтому у профессиональных поваров есть много разных хитростей, позволяющих улучшить его вкус и консистенцию. Один из самых необычных вариантов – за полчаса до готовности супа положить в кастрюлю кусочек твердого сыра. Можно использовать пармезан, а можно какой-нибудь другой, главное, чтобы вам нравился его вкус.
Перед тем, как выключать плиту, достаньте сыр и оцените результат – бульон получится невероятно вкусным и ароматным. Обратите внимание, что такой лайфхак уместен только для мясных и куриных бульонов, а вот в рыбные и овощные сыр лучше не добавлять.
Секрет 9: Вовремя добавляйте свежую зелень
Пусть суп немного прокипит с зеленью.
Оказывается, от зелени может зависеть свежесть супа и срок его хранения. Да-да, вы все правильно поняли. Чтобы блюдо не прокисло уже на следующий день, ни в коем случае не кладите травы после выключения плиты. Делайте это за две минуты до окончания приготовления, чтобы зелень успела немного прокипеть вместе с супом. Что это даст?
Во-первых, вы сможете сохранить в зелени все полезные витамины и минералы – за две минут они не успеют никуда исчезнуть. Во-вторых, петрушка, укроп или кинза наполнят блюдо неповторимым вкусом и ароматом (а вот если положить их прямо в тарелку, такого эффекта можно будет не ждать). И в-третьих, как мы уже упоминали, если зелень прокипит вместе с другими ингредиентами, то блюдо долгое время будет оставаться свежим.
Секрет 10: Делайте фрикадельки в лотке из-под яиц
Разложите фарш по ячейкам для яиц
Суп с фрикадельками считается одним из самых вкусных и популярных, однако практически всегда доставляет хозяйкам много хлопот. Если внутри вас живет перфикционист, наверняка вы пытаетесь сделать все мясные шарики максимально похожими и одинакового размера. Вот только времени на это уходит очень много.
Советуем не тратить на это свои силы и нервы, а пользоваться лайфхаком, который позволит без проблем приготовить одинаковые фрикадельки. Для этого возьмите ячейку из-под яиц, застелите ее пленкой и выложите внутрь готовый фарш. Распределите его по ячейкам и переверните конструкцию. Вы удивитесь, но на выходе вас будут ждать абсолютно идеальные фрикадельки, которые станут достойным дополнением вашего супа.
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