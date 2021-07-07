Чем так полезна крапива, и как правильно применять её в саду и огороде

Заросли крапивы на участке обычно либо обходят стороной, либо старательно скашивают. Но этот вездесущий и знакомый всем с детства колючий сорняк, оказывается, обладает массой ценных свойств и может быть полезен как соседним растениям, так и самому дачнику.
Крапива на даче в умелого хозяина может стать прекрасным удобрением, средством против грибков и насекомых-вредителей, кулинарным шедевром, основой ткани, косметическим средством и даже лекарством. Не верите? Докажем!
Крапива как удобрение и стимулятор роста растений
Многие дачники не доверяют химикатам из магазина и предпочитают заниматься органическим земледелием, используя лишь натуральные зеленые удобрения. Крапива для таких огородников – просто находка.
Подкормка из крапивы подходит практически для любых растений на грядке. В ее состав входят:
калий, кальций и магний, необходимые растениям для полноценного развития;
азот и железо в больших количествах;
витамины А, В, Е, К; фитонциды;
органические кислоты.
Причем все вышеперечисленные полезные вещества, поступающие из настоев крапивы, прекрасно усваиваются огородными культурами, повышают их иммунитет, ускоряют рост и созревание плодов, улучшают цветение. Таким образом, крапива выступает в качестве бюджетного, но эффективного удобрения для подкормки растений.
Какие растения благодарно отзовутся на подкормки крапивой? В первую очередь это томаты, огурцы, клубника, да практически и все остальные огородные культуры. Не рекомендуется подкармливать крапивой лишь лук с чесноком и бобовые, так как она может угнетать рост этих растений.
Любые зеленые удобрения лучше всего применять во время активного роста растений (весной и в начале лета), поскольку они способствуют наращиванию зеленой массы. А во время плодоношения настоем крапивы увлекаться не стоит, иначе культуры будут буйно расти, но плохо плодоносить.
Как приготовить и использовать настой из крапивы в огороде
Чтобы подкормить ваш огород крапивой, из нее нужно приготовить настой, вернее – перебродившую растительную массу. Для этого существует сразу несколько способов, поэтому остановимся на самом классическом, который можно видоизменять по мере надобности (например, добавляя дополнительные ингредиенты, которые усиливают эффект удобрения).
Шаг 1. Побеги и листья молодой крапивы измельчите и высыпьnе в пластиковую или деревянную тару примерно на 2/3 ее объема. Далее емкость доверху долейте теплой водой, оставив немного места для брожения зеленой массы, и закройте крышкой.
Шаг 2. Оставьте емкость в теплом месте на 7-14 дней, периодически открывая и помешивая. Для ускорения реакции можно выставить тару на яркое солнце, а также добавить в настой немного дрожжей или жидкое удобрение Байкал.
Шаг 3. В дальнейшем, когда жидкость в емкости потемнеет и перестанет пениться, к 1 л процеженного настоя добавьте 10 л воды.
Огородные растения поливают из расчета – 0,5-1 л разбавленного водой настоя под каждый куст. Корневые подкормки любых культур проводят 1-2 раза в неделю в пасмурные дни, после дождя или во время полива.
В качестве полезных добавок в такое зеленое удобрение из крапивы можно добавить лопух, окопник, полынь, ромашку, мать-и-мачеху, тысячелистник, пырей. Эти растения хорошо дополняют друг друга и создают настоящую поливитаминную подкормку, содержащую все необходимые для огородных культур элементы. Из нерастительных добавок можно смело рекомендовать добавки золы (1 стакан на 10 л настоя) и хлеба (он привносит в настой дрожжи).
Единственный недостаток этого популярного удобрения, увы, его сильный неприятный запах. Чтобы избавиться от него, некоторые огородники советуют добавлять в настой крапивы корень валерианы лекарственной.
Органическим удобрением из крапивы злоупотреблять не стоит. Поливать грядки настоем крапивы желательно не чаще раза в две недели.
Можно применять и внекорневые подкормки (опрыскивания по листьям). Для этого концентрированный настой крапивы процеживают, разводят водой 1:20 и опрыскивают растения. Внекорневые подкормки проводят, как правило, 1 раз в месяц.
Также в настое крапивы можно замачивать перед посадкой семена, клубни, луковицы и черенки, т.к. молодая крапива – прекрасный стимулятор корнеобразования.
В цветоводстве крапива также пригодится – опрыскивание ее настоем используется для профилактики мучнистой росы и борьбы с тлей. Для такого применения 500-700 г свежей или 200 г сухой измельченной крапивы настаивают в течение суток в 5 л холодной воды.
Выращивание огурцов на крапиве
Интересный способ использования крапивы на огородном участке – выращивание на ней огурцов. Причем дачники утверждают, что этот метод не только простой и экологичный, но и чрезвычайно эффективный. Можете проверить сами, алгоритм мы вам подскажем.
Суть метода заключается в том, что крапива, являясь посадочным субстратом для огурцов, становится для них одновременно и питательной средой, и удобрением, и теплоизолятором, и защитником от бактерий и личинок насекомых. Способ гарантирует обилие завязей с самого низа огуречного куста и до самой его верхушки.
Почву перекапывают, делают глубокие лунки для посадки огурцов и заполняют их измельченными листьями крапивы (если ее мало, можно добавить другую сорную зелень с огорода). Чем лучше зелень будет измельчена, тем быстрее она будет перегнивать, отдавая почве свои питательные вещества. Чтобы ускорить разложение, дополнительно участок с заполненными лунками можно пролить настоем крапивы (ведро крапивной зелени залить водой и настаивать неделю).
Сверху лунки присыпают землей слоем примерно в 10 см, высаживают туда огуречную рассаду и поливают. Далее методы огородников слегка расходятся, ведь на крапиве таким образом можно выращивать огурцы и под пленкой, и в теплице, и в открытом грунте – везде есть свои нюансы.
Основным остается регулярный полив, формирование кустов и еженедельная подкормка зеленым удобрением (тот же настой зелени крапивы из расчета 1 л под каждое растение). Больше не используется ничего – ни минеральное удобрение, ни навоз. Можно лишь раз в декаду предложить огурцам золу, которую они очень любят (просто рассыпать ее по влажной земле из расчета 1 стакан под 1 огуречный куст).
Целебные свойства крапивы
Благодаря богатому химическому составу в народной медицине крапиву используют при лечении многих заболеваний. Она относится к очень ценным поливитаминным лекарственным растениям с самыми обширными полезными свойствами для человека.
В крапиве содержится большое количество калия и магния, каротина, витаминов B2, K и С, серы, солей железа, дубильных веществ и белковых соединений, пантотеновая и муравьиная кислоты…
Настои, отвары, мази и сок из крапивы оказывают желчегонное и противовоспалительное действие, помогают укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ, облегчить боли в мышцах и сильный кашель, успокоить гастрит и подагру, избавиться от лишней жидкости в организме, нормализовать липидный обмен, снизить аппетит, усилить лактацию. Для каждого из этих случаев найдется свой рецепт – не забудьте только согласовать его применение с представителями официальной медицины.
Противопоказаниями к употреблению препаратов из крапивы могут быть беременность, почечная и сердечная недостаточность, тромбофлебит, проблемы со свертываемостью крови, атеросклероз, некоторые гинекологические заболевания. Если у вас наличествуют эти недуги, крапива может причинить вред – прежде чем заняться самолечением, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Чем еще полезна крапива?
Применение крапивы и ее полезные свойства для человека на этом не исчерпываются.
Конечно, вряд ли вы на своем дачном участке будете из ее волокна ткать чудесные прочные и легкие ткани, хотя в древности этим занимались во многих странах от нынешней Европы до Японии и Китая, да и сегодня многие виды этой сорной травы используются в качестве сырья в швейном производстве.
Однако отвары и настои крапивы можно применять и для других целей в домашнем хозяйстве.
Например, в кулинарии – из молодой сочной крапивы умелые хозяйки вполне способны приготовить салат, зеленые щи, соусы, начинки для пирогов, сиропы для коктейлей, соленья и напитки.
Заварите кипятком сухие или свежие листья крапивы, настаивайте их около получаса в термосе – и получите вкусный и полезный крапивный чай. Для лучшего оздоровительного эффекта и аромата к нему смело можно добавить сушеные шиповник и мяту.
Успешно используется крапива и в домашней косметологии. Ее применяют в уходе за волосами и кожей.
Для оздоровления волос можно приготовить настой из крапивы (150 г листьев, залить 1 л горячей воды, добавить 1 ст.л. густого меда и дать настояться 1 час, затем настой процедить с помощью ситечка и в дальнейшем ополаскивать им волосы после каждого мытья).
Против перхоти помогает совместный отвар крапивы с измельченными корнями аира и мать-и-мачехой.
При выпадении волос поможет ополаскивание отваром крапивных листьев на уксусе (200 г листьев залить 500 мл уксуса и 500 мл воды, вскипятить, остудить).
Чтобы сделать маску для лица из крапивы, 1 ч.л. измельченных сухих листьев заливают 1 ст.л. горячего молока и добавляют взбитый белок (при жирной коже) или желток яйца (при сухой). Есть вариант маски из измельченной зелени крапивы с медом. Можно даже просто наносить на лицо смесь сухой измельченной крапивы с теплой водой. Такие маски оказывают омолаживающий и питательный эффекты.
Еще настои, масла и отвары на крапивных листьях помогают бороться с морщинками, облегчить зуд от укусов насекомых, избавиться от запаха в уличном туалете…
Как видите, нелюбимый многими жгучий сорняк при правильном подходе оказывается волне милым и даже полезным растением на даче. А вы избавляетесь от крапивы на своем участке или нашли ей достойное применение?
Читать далее →
Свежие комментарии