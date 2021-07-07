Чем так полезна крапива, и как правильно применять её в саду и огороде

Заросли крапивы на участке обычно либо обходят стороной, либо старательно скашивают. Но этот вездесущий и знакомый всем с детства колючий сорняк, оказывается, обладает массой ценных свойств и может быть полезен как соседним растениям, так и самому дачнику.

Крапива на даче в умелого хозяина может стать прекрасным удобрением, средством против грибков и насекомых-вредителей, кулинарным шедевром, основой ткани, косметическим средством и даже лекарством. Не верите? Докажем!



Крапива как удобрение и стимулятор роста растений

Как приготовить и использовать настой из крапивы в огороде

Выращивание огурцов на крапиве

Целебные свойства крапивы

Чем еще полезна крапива?

Многие дачники не доверяют химикатам из магазина и предпочитают заниматься органическим земледелием, используя лишь натуральные зеленые удобрения. Крапива для таких огородников – просто находка.Подкормка из крапивы подходит практически для любых растений на грядке. В ее состав входят:калий, кальций и магний, необходимые растениям для полноценного развития;азот и железо в больших количествах;витамины А, В, Е, К; фитонциды;органические кислоты.Причем все вышеперечисленные полезные вещества, поступающие из настоев крапивы, прекрасно усваиваются огородными культурами, повышают их иммунитет, ускоряют рост и созревание плодов, улучшают цветение. Таким образом, крапива выступает в качестве бюджетного, но эффективного удобрения для подкормки растений.Какие растения благодарно отзовутся на подкормки крапивой? В первую очередь это томаты, огурцы, клубника, да практически и все остальные огородные культуры. Не рекомендуется подкармливать крапивой лишь лук с чесноком и бобовые, так как она может угнетать рост этих растений.Любые зеленые удобрения лучше всего применять во время активного роста растений (весной и в начале лета), поскольку они способствуют наращиванию зеленой массы. А во время плодоношения настоем крапивы увлекаться не стоит, иначе культуры будут буйно расти, но плохо плодоносить.Чтобы подкормить ваш огород крапивой, из нее нужно приготовить настой, вернее – перебродившую растительную массу. Для этого существует сразу несколько способов, поэтому остановимся на самом классическом, который можно видоизменять по мере надобности (например, добавляя дополнительные ингредиенты, которые усиливают эффект удобрения).Побеги и листья молодой крапивы измельчите и высыпьnе в пластиковую или деревянную тару примерно на 2/3 ее объема. Далее емкость доверху долейте теплой водой, оставив немного места для брожения зеленой массы, и закройте крышкой.Оставьте емкость в теплом месте на 7-14 дней, периодически открывая и помешивая. Для ускорения реакции можно выставить тару на яркое солнце, а также добавить в настой немного дрожжей или жидкое удобрение Байкал.В дальнейшем, когда жидкость в емкости потемнеет и перестанет пениться, к 1 л процеженного настоя добавьте 10 л воды.Огородные растения поливают из расчета – 0,5-1 л разбавленного водой настоя под каждый куст. Корневые подкормки любых культур проводят 1-2 раза в неделю в пасмурные дни, после дождя или во время полива.В качестве полезных добавок в такое зеленое удобрение из крапивы можно добавить лопух, окопник, полынь, ромашку, мать-и-мачеху, тысячелистник, пырей. Эти растения хорошо дополняют друг друга и создают настоящую поливитаминную подкормку, содержащую все необходимые для огородных культур элементы. Из нерастительных добавок можно смело рекомендовать добавки золы (1 стакан на 10 л настоя) и хлеба (он привносит в настой дрожжи).Единственный недостаток этого популярного удобрения, увы, его сильный неприятный запах. Чтобы избавиться от него, некоторые огородники советуют добавлять в настой крапивы корень валерианы лекарственной.Органическим удобрением из крапивы злоупотреблять не стоит. Поливать грядки настоем крапивы желательно не чаще раза в две недели.Можно применять и внекорневые подкормки (опрыскивания по листьям). Для этого концентрированный настой крапивы процеживают, разводят водой 1:20 и опрыскивают растения. Внекорневые подкормки проводят, как правило, 1 раз в месяц.Также в настое крапивы можно замачивать перед посадкой семена, клубни, луковицы и черенки, т.к. молодая крапива – прекрасный стимулятор корнеобразования.В цветоводстве крапива также пригодится – опрыскивание ее настоем используется для профилактики мучнистой росы и борьбы с тлей. Для такого применения 500-700 г свежей или 200 г сухой измельченной крапивы настаивают в течение суток в 5 л холодной воды.Интересный способ использования крапивы на огородном участке – выращивание на ней огурцов. Причем дачники утверждают, что этот метод не только простой и экологичный, но и чрезвычайно эффективный. Можете проверить сами, алгоритм мы вам подскажем.Суть метода заключается в том, что крапива, являясь посадочным субстратом для огурцов, становится для них одновременно и питательной средой, и удобрением, и теплоизолятором, и защитником от бактерий и личинок насекомых. Способ гарантирует обилие завязей с самого низа огуречного куста и до самой его верхушки.Почву перекапывают, делают глубокие лунки для посадки огурцов и заполняют их измельченными листьями крапивы (если ее мало, можно добавить другую сорную зелень с огорода). Чем лучше зелень будет измельчена, тем быстрее она будет перегнивать, отдавая почве свои питательные вещества. Чтобы ускорить разложение, дополнительно участок с заполненными лунками можно пролить настоем крапивы (ведро крапивной зелени залить водой и настаивать неделю).Сверху лунки присыпают землей слоем примерно в 10 см, высаживают туда огуречную рассаду и поливают. Далее методы огородников слегка расходятся, ведь на крапиве таким образом можно выращивать огурцы и под пленкой, и в теплице, и в открытом грунте – везде есть свои нюансы.Основным остается регулярный полив, формирование кустов и еженедельная подкормка зеленым удобрением (тот же настой зелени крапивы из расчета 1 л под каждое растение). Больше не используется ничего – ни минеральное удобрение, ни навоз. Можно лишь раз в декаду предложить огурцам золу, которую они очень любят (просто рассыпать ее по влажной земле из расчета 1 стакан под 1 огуречный куст).Благодаря богатому химическому составу в народной медицине крапиву используют при лечении многих заболеваний. Она относится к очень ценным поливитаминным лекарственным растениям с самыми обширными полезными свойствами для человека.В крапиве содержится большое количество калия и магния, каротина, витаминов B2, K и С, серы, солей железа, дубильных веществ и белковых соединений, пантотеновая и муравьиная кислоты…Настои, отвары, мази и сок из крапивы оказывают желчегонное и противовоспалительное действие, помогают укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ, облегчить боли в мышцах и сильный кашель, успокоить гастрит и подагру, избавиться от лишней жидкости в организме, нормализовать липидный обмен, снизить аппетит, усилить лактацию. Для каждого из этих случаев найдется свой рецепт – не забудьте только согласовать его применение с представителями официальной медицины.Противопоказаниями к употреблению препаратов из крапивы могут быть беременность, почечная и сердечная недостаточность, тромбофлебит, проблемы со свертываемостью крови, атеросклероз, некоторые гинекологические заболевания. Если у вас наличествуют эти недуги, крапива может причинить вред – прежде чем заняться самолечением, обязательно проконсультируйтесь с врачом.Применение крапивы и ее полезные свойства для человека на этом не исчерпываются.Конечно, вряд ли вы на своем дачном участке будете из ее волокна ткать чудесные прочные и легкие ткани, хотя в древности этим занимались во многих странах от нынешней Европы до Японии и Китая, да и сегодня многие виды этой сорной травы используются в качестве сырья в швейном производстве.Однако отвары и настои крапивы можно применять и для других целей в домашнем хозяйстве.Например, в кулинарии – из молодой сочной крапивы умелые хозяйки вполне способны приготовить салат, зеленые щи, соусы, начинки для пирогов, сиропы для коктейлей, соленья и напитки.Заварите кипятком сухие или свежие листья крапивы, настаивайте их около получаса в термосе – и получите вкусный и полезный крапивный чай. Для лучшего оздоровительного эффекта и аромата к нему смело можно добавить сушеные шиповник и мяту.Успешно используется крапива и в домашней косметологии. Ее применяют в уходе за волосами и кожей.Для оздоровления волос можно приготовить настой из крапивы (150 г листьев, залить 1 л горячей воды, добавить 1 ст.л. густого меда и дать настояться 1 час, затем настой процедить с помощью ситечка и в дальнейшем ополаскивать им волосы после каждого мытья).Против перхоти помогает совместный отвар крапивы с измельченными корнями аира и мать-и-мачехой.При выпадении волос поможет ополаскивание отваром крапивных листьев на уксусе (200 г листьев залить 500 мл уксуса и 500 мл воды, вскипятить, остудить).Чтобы сделать маску для лица из крапивы, 1 ч.л. измельченных сухих листьев заливают 1 ст.л. горячего молока и добавляют взбитый белок (при жирной коже) или желток яйца (при сухой). Есть вариант маски из измельченной зелени крапивы с медом. Можно даже просто наносить на лицо смесь сухой измельченной крапивы с теплой водой. Такие маски оказывают омолаживающий и питательный эффекты.Еще настои, масла и отвары на крапивных листьях помогают бороться с морщинками, облегчить зуд от укусов насекомых, избавиться от запаха в уличном туалете…Как видите, нелюбимый многими жгучий сорняк при правильном подходе оказывается волне милым и даже полезным растением на даче. А вы избавляетесь от крапивы на своем участке или нашли ей достойное применение?