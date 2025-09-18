С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Кольца на сигарете- это метки, до которых можно курить. На этой метке содержится небольшое количество пороха. Если за...Что означают коль...
  • Sergey Ivanov
    А я помню времена, когда у каждого студента была логарифмическая линейка! Сейчас не каждый знает, что это такое и как...Какой полезной фу...
  • Виктор Кузеняткин
    Зря отпустили , надо было к стенке и вопросов не возникало бы.Хуго Шмайссер: за...

Загадки картины «Рождение Венеры» Ботичелли



Картина «Рождение Венеры» — одно из самых известных и признанных произведений искусства в мире, шедевр итальянского ренессанса. Героиня - обворожительная модель и муза Симонетта Веспуччи, которую на картине окружают многие символические и мифологические элементы. Что означают цветы и другие символы на картине?
Загадки картины «Рождение Венеры» Ботичелли

История написания


Боттичелли написал «Рождение Венеры» между 1484—85 годами и эта работа стала достопримечательностью живописи XV века, богатой своими аллегорическими ссылками. Картина была заказана членом флорентийской семьи Медичи, Лоренцо ди Пьерфранческо, который был дальним родственником Лоренцо Великолепного. Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи также поручил художнику проиллюстрировать «Божественную комедию» Данте и «Аллегорию весны». Картина «Рождение Венеры» украшала спальню своего заказчика на вилле в Кастелло, недалеко от Флоренции.

Симонетта Веспуччи


Обворожительная модель и муза, вдохновившая многих мастеров и в том числе Боттичелли, была известной молодой блондинкой из Флоренции . Симонетта Веспуччи — жена Марко Веспуччи, двоюродного брата знаменитого Америго Веспуччи, чье имя было дано новому континенту Америки. Симонетта была легендарной красавицей, и Медичи были одержимы ею, открыто демонстрируя свое восхищение несмотря на ее замужний статус. Симонетта умерла очень молодой, в возрасте 23 лет, и похоронена в церкви Огниссанти во Флоренции. Загадки картины «Рождение Венеры» Ботичелли

Сюжет картины


На картине в мифологизированной форме Боттичелли воспевает союз духовного и материального, небесного и земного. Представление мифологических мотивов было основной тенденцией в эпоху Возрождения.
Аллегории, взятые из классической культуры, богов Олимпа и мифологии, использовались для выражения гуманистических ценностей. А Флоренция как раз была центром гуманистических исследований. Venus Humanitas — Венера Человеческая — появляется на свет среди природных стихий. Торжествующая богиня любви и красоты, римляне знали ее как Венеру, а для греков она была Афродитой. Венера, согласно греческому поэту Гесиоду, написавшему Теогонию, родилась из морской пены. Венера чарующе соблазнительна своими женственными покатыми плечами, нежными формами, выразительными руками и пышными волосами. , пленительные портреты которой оставили многие художники (в том числе Пьеро ди Козимо и сам Боттичелли). Несмотря на необычные размеры ее тела — удлиненную шею и длинную левую руку — Венера Боттичелли — невероятно красивая женщина с гладкой, нежной кожей и золотыми кудрями. Она поднимает ногу, чтобы сойти со своей позолоченной ракушки, и в это время ветер заливает ее цветами. Она рождена для мира как богиня красоты, и зритель является свидетелем этого акта творения.

Другие герои картины


После рождения Венера сошла на берег в раковине, отталкиваемая дыханием Зефира, бога ветра. На картине мы видим Зефира, обнимающего нимфу Флору. Считалось, что дыхание Зефира обладает способностью оплодотворять и создавать новую жизнь. Его объятие с нимфой символизирует акт любви. Справа — служанка (Ора), готовая обернуть плащ, украшенный весенними цветами, вокруг Венеры, чтобы покрыть ее наготу. Она является воплощением одной из греческих богинь времен года (цветочное убранство ее платья говорит о том, что она — богиня Весны). Загадки картины «Рождение Венеры» Ботичелли

Техника написания


Стоит упомянуть исключительную технику и прекрасные материалы, используемые для выполнения работы. Долгое время деревянные панели были самыми популярными для написания картин и будут оставаться популярными до конца XVI века. Дополнительную популярность постепенно набирал и холст. Он стоил дешевле, чем дерево, и считался менее формальным, и более подходящим для частных заказчиков. Ботичелли использовал в процессе написания дорогой алебастр, который сделал цвета еще ярче и качественнее. Кроме того, картина имеет и собственные уникальные разработки художника: Боттичелли приготовил свои пигменты с очень небольшим содержанием жира и покрыл их слоем чистого яичного белка, что было необычной для его времени техникой. Благодаря такое технике картины Ботичелли своей свежестью и яркостью скорее напоминает фреску. Таким образом, она является первой работой, выполненной на холсте, в Тоскане и «первым масштабным полотном, созданным в эпоху Возрождения во Флоренции».

Символика


1. Раковина — отражает океаническое происхождение Венеры, символически соединяясь с рождением человека. Морская красавица-раковина, равно как и ее меньшая сестра, речная ракушка — водный и лунный знак, а также женский символ. Также это эмблема любви, брака и процветания. 2. Зефир — бога ветра. 3. Флора — супруга бога западного ветра Зефира и мать всех растений. Она - та, которая питает и дает жизнь. Союз Зефира и Флоры часто рассматривают как аллегорию единства плотской (Флора) и духовной (Зефир) любви. 4. Камыш — символ скромности Венеры, которая как бы стыдится своей красоты. 5. Ора Талло — в греческой мифологии одна из Ор (весенняя), богиня цветения растений 6. Фиалки — луг засыпан фиалками, символом скромности, но часто используется для любовных зелий. 7. Роза — белая роза — это «цветок света», символ невинности, девственности, целомудрия и чистоты, духовного раскрытия, очарования. 8. Остров, к которому Венера прибывает — это Кипр или Ситхерея. 9. Апельсиновое дерево — одно из самых плодовитых деревьев и древний символ плодородия. Апельсин ассоциируется с великолепием и любовью. 10. Маргаритка — символа любви, весны и плодородия. Загадки картины «Рождение Венеры» Ботичелли Загадки картины «Рождение Венеры» Ботичелли


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
venus humanitas
Симонетта Веспуччи
Рождение Венеры
венера человеческая
пьеро ди-козимо
церковь имени огниссанти
марко веспуччи
лоренцо великолепный
венера боттичелли
лоренцо ди-пьерфранческо
наверх