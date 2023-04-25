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Изначально «каторга» — это корабль

Изначально «каторга» — это корабль



Изначально «каторга» — это корабль

Труд осуждённых преступников на благо государства использовался с древних времён. А знакомое нам название он получил, когда в Венеции в VII веке создали новое гребное судно — каторгу.


Каторги развивали неплохую на то время скорость, 7–10 узлов, за счёт того, что имели три ряда вёсел. Длина одного весла составляла примерно 10–16 метров, а в движение его могли привести только несколько действующих одновременно людей. Гребцами на каторгах становились либо невольники, либо преступники, отбывающие на ней наказание. Обычно их число в экипаже составляло от 150 до 400 человек. Бесплатную рабочую силу охотно использовали на своём флоте страны средиземноморского бассейна, в частности Османская империя. В России же каторги появились при Петре I, который в 1695 году привёз из Голландии подобный корабль в качестве образца. Позднее каторги стали называть галеями и галерами, но в качестве синонима подневольного труда название этого типа кораблей так и осталось.

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Изначально «каторга» — это корабль

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