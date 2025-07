История участия России на Евровидении

10 мая стартует ежегодный музыкальные конкурс Евровидение. На этот раз он будет проходить в Стокгольме, столице Швеции. На Евровидении 2016 нашу страну будет представлять певец Сергей Лазарев. Мы решили напомнить вам, кто в разное время представлял Россию на песенном конкурсе.









1994. Юдифь (Маша Кац) с песней «Вечный странник»— 9 место.

1995. Филипп Киркоров, «Колыбельная для вулкана» — 17 место.1997. Алла Пугачёва , «Примадонна» — 15 место.2000. Алсу, «Solo», 2 место.2001. Мумий Тролль, «Lady Alpine Blue», 12 место.2002. Премьер-министр, «Northern Girl», 10 место.2003. t.A.T.u., «Не верь, не бойся , не проси»— 3 место.2004. Юлия Савичева,«Believe Me», 11 место.2004. Наталья Подольская, «Nobody Hurt No One», 15 место.2006. Дима Билан, «Never Let You Go», 2 место.2007. Serebro, «Song #1» , 3 место.2008. Дима Билан, «Believe», 1 место.2009. Анастасия Приходько, «Мамо», 11 место.2010. Музыкальный коллектив Петра Налича, «Lost and Forgotten», 11 место.2011. Алексей Воробьёв, «Get You», 16 место.2012. Бурановские бабушки, «Party for Everybody», 2 место.2013. Дина Гарипова, «What If», 5 место.2014. Сёстры Толмачёвы, «Shine», 7 место.2015. Полина Гагарина, «A Million Voices» , 2 место.