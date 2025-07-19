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История участия России на Евровидении

10 мая стартует ежегодный музыкальные конкурс Евровидение. На этот раз он будет проходить в Стокгольме, столице Швеции. На Евровидении 2016 нашу страну будет представлять певец Сергей Лазарев. Мы решили напомнить вам, кто в разное время представлял Россию на песенном конкурсе.

История участия России на Евровидении


1994. Юдифь (Маша Кац) с песней «Вечный странник»— 9 место.



История участия России на Евровидении

1995. Филипп Киркоров, «Колыбельная для вулкана» — 17 место.

История участия России на Евровидении

1997. Алла Пугачёва, «Примадонна» — 15 место.

История участия России на Евровидении

2000. Алсу, «Solo», 2 место.

История участия России на Евровидении

2001. Мумий Тролль, «Lady Alpine Blue», 12 место.

История участия России на Евровидении

2002. Премьер-министр, «Northern Girl», 10 место.

История участия России на Евровидении

2003. t.A.T.u., «Не верь, не бойся, не проси»— 3 место.

История участия России на Евровидении

2004. Юлия Савичева,«Believe Me», 11 место.

История участия России на Евровидении

2004. Наталья Подольская, «Nobody Hurt No One», 15 место.

История участия России на Евровидении

2006. Дима Билан, «Never Let You Go», 2 место.

История участия России на Евровидении

2007. Serebro, «Song #1», 3 место.

История участия России на Евровидении

2008. Дима Билан, «Believe», 1 место.

История участия России на Евровидении

2009. Анастасия Приходько, «Мамо», 11 место.

История участия России на Евровидении

2010. Музыкальный коллектив Петра Налича, «Lost and Forgotten», 11 место.

История участия России на Евровидении

2011. Алексей Воробьёв, «Get You», 16 место.

История участия России на Евровидении

2012. Бурановские бабушки, «Party for Everybody», 2 место.

История участия России на Евровидении

2013. Дина Гарипова, «What If», 5 место.

История участия России на Евровидении

2014. Сёстры Толмачёвы, «Shine», 7 место.

История участия России на Евровидении

2015. Полина Гагарина, «A Million Voices», 2 место.

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