История участия России на Евровидении

10 мая стартует ежегодный музыкальные конкурс Евровидение. На этот раз он будет проходить в Стокгольме, столице Швеции. На Евровидении 2016 нашу страну будет представлять певец Сергей Лазарев. Мы решили напомнить вам, кто в разное время представлял Россию на песенном конкурсе.
1994. Юдифь (Маша Кац) с песней «Вечный странник»— 9 место.
1995. Филипп Киркоров, «Колыбельная для вулкана» — 17 место.
1997. Алла Пугачёва, «Примадонна» — 15 место.
2000. Алсу, «Solo», 2 место.
2001. Мумий Тролль, «Lady Alpine Blue», 12 место.
2002. Премьер-министр, «Northern Girl», 10 место.
2003. t.A.T.u., «Не верь, не бойся, не проси»— 3 место.
2004. Юлия Савичева,«Believe Me», 11 место.
2004. Наталья Подольская, «Nobody Hurt No One», 15 место.
2006. Дима Билан, «Never Let You Go», 2 место.
2007. Serebro, «Song #1», 3 место.
2008. Дима Билан, «Believe», 1 место.
2009. Анастасия Приходько, «Мамо», 11 место.
2010. Музыкальный коллектив Петра Налича, «Lost and Forgotten», 11 место.
2011. Алексей Воробьёв, «Get You», 16 место.
2012. Бурановские бабушки, «Party for Everybody», 2 место.
2013. Дина Гарипова, «What If», 5 место.
2014. Сёстры Толмачёвы, «Shine», 7 место.
2015. Полина Гагарина, «A Million Voices», 2 место.
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