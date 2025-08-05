С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...
  • Ингерман Ланская
    вечная савейская нищетаСтранные секреты ...
  • Николай Рязанов
    Были неофициальные,ежемесячные доплаты для руководящего состава,о них никому не сообщалось,Шахтёрам платили ...

Как удалить плесень, грибок и почистить швы между плиткой

При избыточной сырости, вызванной недостаточной вентиляцией, в ванной комнате появляется грибок и плесень. Также нередко их можно встретить на оконных откосах в месте стыкования к оконной раме, где зимой скапливается конденсат.
Они портят внешний вид ванной и откосов, кроме этого такие наросты вредят здоровью человека, поэтому их обязательно нужно убирать.

Рассмотрим, как это можно сделать, поскольку обычные моющие средства неэффективны.



Материалы и инструменты:


кальцинированная сода;

белизна;

резиновые перчатки;

старая зубная щетка;

емкость;

вискозная салфетка;

ватные диски.


Удаление плесени и грибка навсегда



В любой ненужной емкости нужно приготовить смесь кальцинированной соды и белизны. Поскольку в белизне имеется хлор, то все делается в перчатках. Нужно быть готовыми к стойкому запаху средства, поэтому в идеале работать тогда, когда в дальнейшем планируется уйти из дома на пару часов. Для начала нужно набрать 5-7 ст. ложек соды и смешать их с белизной.



В результате должна получиться паста консистенции густой сметаны.



Приготовленная кашица наносится зубной щеткой на пораженные плесенью поверхности. Состав способен сразу же убрать наросты, которые не смогли въесться. В первую очередь с поверхности плитки, краски, пластика. Наносить смесь удобно щеткой, а тереть жесткой вискозной салфеткой, в отдельных случаях можно применить ершик для посуды.



Если плесень и грибок въелись в межплиточные швы или штукатурку, то смесь кальцинированной соды и белизны окажется неэффективной. В таком случае после очистки от грубых наростов нужно смочить в концентрированной белизне ватные диски и приложить их к пораженным участкам на ночь или хотя бы несколько часов.





По прошествии этого времени, присутствующий в белизне хлор убьет грибок и высветлит его. Он станет совсем незаметным. Возможно, часть пораженных участков останутся темными, но только потому, что в данные места смоченный ватный диск не прилегал плотно. Их можно снова попытаться затереть кальцинированной содой, а если не поможет, то повторить процедуру с ватными дисками и белизной.



Предлагаемая методика борьбы с плесенью и грибком позволяет только убрать наросты, но если не решить вопрос с сыростью, то они будут снова появляться. В ванной комнате нужно поставить электрическую вытяжку, если проблема на откосах в остальных комнатах, то поможет проветриватель или осушитель воздуха.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советы
Плесень
наверх