Почему считался неприличным танец чарльстон

От афроамериканских традиций – к джазовой музыке

Чарльстон танцевали, повинуясь тому же духу протеста, который определял моду, социальные изменения, новые семейные отношения





Под новую, свободную музыку – джаз – танцевали тоже по-новому. Чарльстон был хорош и тем, что допускал и поощрял импровизацию, и тем, что танцевать можно было как одному, так и в паре. Сковывающая движения одежда не подходила – платья на джазовых вечеринках были довольно короткие и свободные. Моду на чарльстон поначалу задавали флэпперы – но вскоре и мужчины оценили новый танец по достоинству



Под новую, свободную музыку – джаз – танцевали тоже по-новому. Чарльстон был хорош и тем, что допускал и поощрял импровизацию, и тем, что танцевать можно было как одному, так и в паре. Сковывающая движения одежда не подходила – платья на джазовых вечеринках были довольно короткие и свободные. Моду на чарльстон поначалу задавали флэпперы – но вскоре и мужчины оценили новый танец по достоинству .

Чарльстон понемногу заинтересовал все слои общества. Источник: pinterest.com

Где и как танцевали чарльстон

Как и в джазе, в чарльстоне главной особенностью была импровизация. Источник: pinterest.com





Поэтому и распространялся чарльстон подобно вирусу: подхваченный сначала зрителями, увидевшими бродвейский мюзикл, а затем воспроизведенный многократно и на сцене, и в голливудских кинолентах, танец завоевывал сердца тысячами, а к середине



Поэтому и распространялся чарльстон подобно вирусу: подхваченный сначала зрителями, увидевшими бродвейский мюзикл, а затем воспроизведенный многократно и на сцене, и в голливудских кинолентах, танец завоевывал сердца тысячами, а к середине двадцатых перекинулся и в Европу. Там «амбассадором» чарльстона стала чернокожая артистка Джозефина Бейкер.

Актрисы и танцовщицы способствовали быстрому распространению и росту популярности чарльстона.

Танец, который исполняли в парижских кабаре и на сценах крупнейших театров

Песню Runnin' Wild из знаменитого мюзикла двадцатых исполняет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». Источник: pinterest.com

Благодаря мюзиклам и кино чарльстон быстро завоевал симпатии миллионов