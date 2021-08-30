Какие картины русских классиков были запрещены к показу, и по какой причине они попали в немилость

Цензурные запреты мы привыкли связывать с запрещёнными книгами или фильмами. Но даже в таком, казалось бы, безобидном жанре искусства, как живопись, художники могли идти наперекор идеологическим установкам власти, из-за чего те или иные картины не принимались к показу на публичных выставках. Несколько таких историй произошло в Российской империи, и связаны они не с какими-то малоизвестными художниками, а с общепризнанными мастерами кисти.
Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 год»
Один из самых знаменитых передвижников Илья Репин к 1880-м годам был художником с большим стажем. Его картины покупал Павел Третьяков, ему позировали деятели культуры – такие как писатель Тургенев и композитор Мусоргский. Кроме портретов и социальной темы (например, «Бурлаки на Волге») Репин всегда интересовался историческими сюжетами. Легенда о том, что царь Иван Грозный в припадке гнева нанёс смертельный удар посохом своему сыну Ивану, была известна благодаря историческим трудам, хотя насколько она соответствует истине, судить сложно.
Был и другой интересный источник вдохновения художника. Репин вспоминал, что мысль о картине у него появилась после убийства Александра II 1 марта 1881 года. Во время путешествия по Европе он отметил, что на западных выставках довольно популярны «кровавые картины». «И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену „Иван Грозный с сыном“», – писал Репин.http://funhere.ru/?p=18409
Илья Репин
Первыми зрителями картины стали товарищи Репина по художественному цеху, он показал им готовое полотно в своей мастерской. Гости были ошеломлены результатом и долго молчали. Тем не менее, рискованное произведение вошло в состав 13-й выставки Товарищества передвижников, открывшейся в 1885 году в Петербурге. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев назвал картину «фантастической» в негативном смысле и «просто отвратительной». А увидевший её император Александр III сказал, что её нельзя показывать в провинции.
Тем не менее, в Москву картину увезли и включили в местную выставку... пока не последовала реакция официальной цензуры. «Ивана Грозного» потребовали снять и в дальнейшем не показывать публике. Запрет длился недолго – с апреля по июль 1885 года. Художник Алексей Боголюбов, имевший связи при дворе, заступился за опальную картину и добился снятия запрета. Впрочем, история скандалов вокруг картины не закончилась: в 1913 и 2018 годах она подверглась нападениям вандалов.
Николай Ге «„Что есть истина?“ Христос и Пилат»
Полотна художника Николая Ге, как и Репина, был частыми гостями выставок передвижников. Одна из знаковых тем для Ге – тема религиозная, христианская. За три десятилетия художником на библейские сюжеты были написаны картины «Христос в пустыре», «Тайная вечеря», «Голгофа», «В Гефсиманском саду» и другие. Но только одна картина, «Что есть истина?», вызывала неоднозначную реакцию вплоть до запрета.
На картине изображён эпизод диалога между прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и Иисусом Христом. Она достаточно точно передаёт фрагмент из Нового Завета, где Пилат бросает фразу: «Что есть истина?», и, не дождавшись ответа Христа, направляется к выходу. Вместе с тем сама атмосфера картины Ге была совсем не похожа на традиционное восприятие этого сюжета современниками. Иисус Христос изображён измученным и подавленным человеком, он скрыт в тени, в то время как Пилат возвышается над ним и освещается солнцем.
Николай Ге.
В этом, конечно, не было никакого оскорбления чувств верующих. Напротив, картина гораздо лучше передавала трагизм ситуации, когда торжествующему в своей убеждённости Пилату, как и многим современникам Христа, было совсем не видно, что есть истина в данной ситуации. Он просто мог не разглядеть в затемнённой фигуре человека истинного Бога.
Картина была показана в 1890 году на выставке передвижников, и Святейший Синод постановил снять её с экспозиции. Коллекционер Третьяков также не оценил произведение и не хотел его покупать. На его мнение повлияло письмо Льва Толстого, в котором тот упрекал недальновидность коллекционера: «Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете всё, только не её». Третьяков изменил своё мнение и купил картину. Прошло больше столетия, и теперь очевидно, что перед нами всё-таки очередная жемчужина русской живописи.
Василий Верещагин «Казнь заговорщиков в России»
Верещагин не был передвижником, хотя его также интересовали актуальные социальные и исторические сюжеты. В 1880-е годы он написал «Трилогию казней» – три картины, объединённые темой смертной казни. Вместе с полотнами «Распятие на кресте у римлян» и «Подавление индийского восстания англичанами» Верещагин обратился к российскому сюжету – казни пяти революционеров-народовольцев, убивших Александра II.
Народовольцев повесили 3 апреля 1881 году на Семёновском плацу. Многие общественные деятели не были сторонниками революционного террора, но были возмущены и обратной реакцией властей, подавлявших революционное движение смертными приговорами преступникам. Тот же Лев Толстой писал письмо Александру III и просил его смягчить наказание осуждённым. Негативное восприятие казни передал и Верещагин, изобразив её в виде достаточно мрачной и напряжённой сцены.
Василий Верещагин
Впервые картину показали в 1885 году в Вене на персональной выставке Верещагина. На неё и на любые её репродукции российская цензура наложила полный запрет. В итоге картину купил французский подданный Левитон и украдкой привёз её в Петербург. Уже после революции она стала достоянием Музея революции (ныне – Музей политической истории в Санкт-Петербурге) и хранится в его фондах. В 2018 году специально для выставки Верещагина в Третьяковке картина была отреставрирована, и её смогли увидеть сотни и тысячи посетителей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии