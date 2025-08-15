5 иностранных танцев, которые в разные времена оказывались под запретом в Советском Союзе

Зачастую «железный занавес», который существовал в Советском Союзе, связывают не только с большими трудностями в выезде за границу, но и в ограничениях в отношении культурного обмена с капиталистическими странами. Вот только обычно в этом контексте вспоминают музыку и кинематограф. А ведь была и ещё одна «запретная статья» - как ни странно, это оказались танцы. Многие варианты хореографии из-за границы партия считала аморальными и недостойными советского человека. Вашему вниманию «пятёрка» иностранных танцев, которые в разные времена оказывались под запретом в Советском Союзе.
1. Фокстрот
Танец, к которому кардинально изменили отношение в СССР. /Фото: 4dancing.ru
Отношения фокстрота и Советского Союза были неоднозначными и переменчивыми, а всё потому, что в первые годы его как раз очень хорошо приняли в новом государстве - отечественные хореографы были поражены его изящными фигурами. Однако, когда наступил период НЭПа, особенно ближе к его завершению, фокстрот впал в немилость, причём быстро и массово. Пропагандировался отказ от него на основе того, что фокстрот стал считаться «замаскированной порнографией», и едва ли не «болезнью века».
2. Твист
Некогда запретный танец однажды появился в кино. /Фото: factroom.ru
Ещё один танец, который вначале запретили, а потом разрешили, после чего он завоевал огромную популярность - это твист. Энергичный американский танец, появившийся в начале XX столетия, стремительно завоевывал популярность по всему миру, но только не в Советском Союзе. А всё потому, что там посчитали, что этот танец призван только развращать молодёжь, а значит, он противоречит советской идеологии. Правда, это не мешало людям танцевать его на различных подпольных дискотеках. Зато в 1964 году, после смещения с должности Никиты Сергеевича Хрущёва, запрет с твиста сняли окончательно, и его стали танцевать повсеместно. Ярким примером этого «ветра перемен» стала легендарная советская комедия «Кавказская пленница», где было сразу две сцены с этим зажигательным танцем.
3. Буги-вуги и рок-н-ролл
Новая волна запретов случилась на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века, когда в СССР вместе с новыми направлениями западной музыки ворвались и новые танцы - буги-вуги и рок-н-ролл. Последний оказался особенно популярным у стиляг, которые стремились во всём наследовать Америку и американцев. Вот только правительство СССР посчитало, что рок-н-ролл и буги-вуги являются неподходящими для молодых советских граждан танцами - мол, их эстетика чужда для менталитета государства, стремящегося построить коммунизм. Против этих танцев была развёрнута целая идеологическая кампания, однако люди продолжали их танцевать на танцплощадках СССР.
4. Танго
Танец чувств был для СССР чужд. /Фото: liveinternet.ru
Знаменитый своей чувственностью аргентинский танец пришёл в Россию ещё до создания СССР, но уже тогда не вызвал понимания у общества - он просто шокировал европейскую и отечественную публику своими откровенными движениями и эротическими фигурами. Более того, до 1914 года даже существовал специальный указ, запрещающий танцевать и преподавать танго. И после образования СССР танго так и осталось в тени: его не танцевали на танцплощадках, по нему не проводили конкурсы. И только в начале девяностых, когда Советский Союз постепенно распадался, танго наконец-то был понят обществом.
5. Свинг
Ещё один энергичный, но разлагающий советскую молодёжь танец. /Фото: liveinternet.ru
В годы между мировыми войнами в Советском Союзе стал очень популярен свинг и различные его модификации. Вот только на официальном уровне его исполнение не поощрялось, так как существовало мнение, что что свинг как танец является демонстрацией самых низменных человеческих инстинктов и даже имитацией полового акта. Однако, как и ряд вышеупомянутых танцев, спустя какое-то время из подпольного существования свинг всё-таки вышел на танцплощадки и быстро завоевал бешеную популярность. В таких условиях правительство СССР решило пойти на уступки и снять запрет.
