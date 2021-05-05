Для чего в автомобильное топливо раньше добавляли свинец

В начале прошлого века бензин был совсем не такой. |Фото: diletant.media.

Проблему низкого октанового числа решили в США. |Фото: nevsedoma.com.ua.

Было решено добавлять соединение на основе свинца. |Фото: protoxin.ru.

Октановое число подняли, но горючее получилось еще более ядовитым. ¦Фото: 1gai.ru.