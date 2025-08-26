Как приготовить сочные и румяные рыбные котлеты: 5 аппетитных рецептов

Пряные, ароматные, румяные снаружи и сочнейшие внутри – обожаемые многими котлеты так и просятся в рот прямо со сковородки. Исключением не стали и рыбные. Ловите подборку доступных рецептов, которые сто процентов станут одними из самых любимых в вашей поваренной книге.
1. Из толстолобика
Котлетки из толстолобика – прекрасный вариант для сытного и лёгкого ужина с гарниром или пикантным овощным салатиком, заправленным лимонно-чесночным соусом.
Вам понадобится:
• Толстолобик – один килограмм;
• Лук крупный – пара штук;
• Яйца – пара штук;
• Сухари для панировки;
• Смесь молотых перцев;
• Пряные травы;
• Соль;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Петрушка свежая – пучок.
Рыбные котлетки из толстолобика. \ Фото: hungrylankan.com.
Как готовить:
• Вымойте петрушку и откиньте на дуршлаг;
• Рыбу нужно разделать (удалите кости, шкуру, голову, внутренности);
• Филе тщательно промойте;
• Высушите бумажными полотенцами, можно салфетками;
• Мякоть нарежьте кусочками;
• Очищенный лук мелко накрошите;
• Обжаривайте не менее шести-восьми мин. на растительном масле;
• Рыбное филе вместе с петрушкой промелите через мясорубку со средней сеткой;
• Фарш как следует посолите и поперчите, сдобрите смесью молотых перцев и пряными травами;
• Вбейте яйца, сухарики для панировки и поджаренный лучок;
• Хорошенько вымесите фарш руками;
• Слепите равномерные котлетки;
• Готовьте под крышкой, обжаривая на масле с каждой стороны;
• Затем снимите крышку и подсушите котлеты.
2. Из лосося
Лосось — нежная и питательная рыба, хорошо сочетающаяся с различными вкусами и способами приготовления. Рецепт этих котлет прост, но он придаёт блюду восхитительный вкус и аромат благодаря хлопьям перца чили и лимонной цедре.
Вам понадобится:
• Фарш из лосося – 0,5 килограмма;
• Картофель среднего размера – две штуки;
• Яйца – две штуки;
• Лук белый репчатый крупный – одна штука;
• Мука;
• Лимонная цедра;
• Хлопья перца чили;
• Соль;
• Перец чёрный молотый;
• Масло.
Лососевые котлеты. \ Фото: google.com.
Как готовить:
• Вымытую картошку очистите;
• Натрите на средней тёрке;
• Очищенный лук натрите или нашинкуйте;
• Смешайте с картошкой;
• Получившуюся смесь смешайте и соедините с фаршем;
• Добавьте немного муки и яйца;
• Приправьте специями в зависимости от вкусовых предпочтений;
• Добавьте лимонную цедру и хлопья чили;
• Вымесите руками;
• Слепите равномерные котлетки;
• Присыпьте мукой;
• Накройте крышкой и тушите на среднем огне (не забудьте через семь-восемь минут перевернуть на другую сторону);
• Перед концом готовки снимите крышку, сделайте огонь больше и подрумяньте котлетки.
3. Из трески
Котлеты из трески. \ Фото: i.ytimg.com.
Треска — рыба с мягким вкусом, которая идеально подходит для различных блюд, в том числе для тефтелек и котлеток.
Вам понадобится:
• Филе рыбное (треска) – один килограмм;
• Лук большой – пару штук;
• Яйца куриные – пару штук;
• Пара ломтиков белого хлеба;
• Специи и приправы;
• Оливковое или подсолнечное масло;
• Панировочные сухарики;
• Молоко.
Сочные и румяные котлеты из трески. \ Фото: islandsmile.org.
Как готовить:
• Замочите хлебные ломтики в молоке;
• Рыбное филе проверьте на наличие костей и при необходимости удалите их;
• Мякоть нарежьте равномерными кусочками;
• Очищенный лук разрежьте на несколько частей;
• Прокрутите на мясорубке с кусочками рыбного филе и размягчённым хлебом;
• Добавьте специи;
• Вбейте яйца;
• Вымесите руками до однородной консистенции;
• Слепите равномерные котлетки;
• посыпьте со всех сторон панировочными сухариками;
• Обжарьте до золотистого цвета на одном из масел.
4. Из хека
Котлеты их хека. \ Фото: foodess.com.
Котлетки их хека отлично сочетаются абсолютно с любым гарниром - от овощей до картофеля, риса и макарон.
Вам понадобится:
• Рыбный фарш – семьсот грамм;
• Яйца – пару штук;
• Несколько ломтиков хлеба;
• Лук – пару штук;
• Немного молока или кипячёной воды;
• Специи и приправы на ваш вкус;
• Немного муки и масла для обжарки.
Домашние рыбные котлеты. \ Фото: taste.co.za.
Как готовить:
• Хлебные ломтики залейте водой или молоком;
• Очищенный лучок произвольно нарежьте;
• Смешайте с хлебом и промелите на мясорубке;
• Добавьте фарш, пару яиц и муку;
• Приправьте специями;
• Вымесите руками;
• Слепите котлетки;
• Жарьте на сильном огне до лёгкой румяной корочки с каждой стороны;
• Затем уменьшите огонь и накройте крышкой;
• Тушите до тех пор, пока котлетки не станут мягкими внутри (проверяйте шпажкой или зубочисткой).
5. Из консервов
Котлеты из рыбных консервов. \ Фото: i.pinimg.com.
Последний рецепт настолько прост, что с ним справится даже тот, кто едва стоял у плиты.
Вам понадобится:
• Рыбные консервы – две банки;
• Яйца – пару штук;
• Картошка среднего размера – десять штук;
• Лук крупный – пару штук;
• Рис длинный – один стакан;
• Петрушка свежая – пучок;
• Специи и приправы;
• Растительное масло.
Домашние котлеты из рыбных консерв. \ Фото: prismic-vc-cdn-assets.imgix.net.
Как готовить:
• Вымытую картошку очистите;
• Отварите в слегка подсоленной воде;
• Рис промойте несколько раз;
• Отварите в слегка подсоленной воде;
• Откиньте на дуршлаг;
• Дайте остыть;
• В рыбной консерве при необходимости извлеките косточки;
• Очищенный лук нарезать;
• Петрушку ополосните и промокните вафельным полотенцем;
• Лучок, картошку, рис, петрушку и рыбную консерву промолоть;
• Добавьте в фарш яйца и специи;
• Вымесите руками;
• Слепите котлетки;
• Обжарьте на сильном огне до румяности с каждой стороны;
• Убавьте огонь и тушите под крышкой до полной готовности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии