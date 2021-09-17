Коллекционная авторская кукла

Аделинка, коллекционная текстильная кукла. Куколка большая, около 60 см.Малышка сшита из хлопка, обтянута трикотажем. Личико объёмное. Девчушка вся подвижная. Головушка крутится и наклоняется. Ручки и ножки крепятся, как у будуарных кукол или куклы-болтушки. Деля стоять не хочет, зато она умеет красиво сидеть и мило складывать ручки. Пальчики на ручках гнутся, есть маникюр. Волосы — натуральная козочка, очень мягкие, можно аккуратно расчесывать, закручивать, выпрямлять, менять прическу. Вся одежда съёмная, кроме комбинезона. Одежка сшита из хлопка, батиста, украшена кружевом, бисером, шебби лентами. В руках у Делечки паспорт с описанием и рекомендациями по уходу. Малышка свободна.