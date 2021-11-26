15 неожиданных советов, которые будут полезны в домашнем обиходе

Сегодня многие задумываются о том, как быть более экономными и бережливыми.

Оказывается, существуем масса нестандартных и креативных способов, которые позволяют использовать обычные, казалось бы, предметы домашнего обихода нестандартными, но при этому весьма полезными, способами.

1. Борьба с муравьями

Борьба с муравьями.

Наверняка у каждого на кухне заводились назойливые муравьи. Вместо того, чтобы покупать отраву от муравьев и разбрасывать ее по кухне, можно взять обычную тертую корицу и немного насыпать ее в местах, где встречаются эти насекомые. (Дополнительный бонус заключается в том, что кухня и дом будут пахнуть свежим печеньем).

2. Использование старого коврика для йоги

Как использовать старый коврик для йоги.

Обычно люди выбрасывают старые износившиеся за год-другой коврики для йоги. Однако, их можно подложить под тяжелые шкафы или тумбочки, чтобы те не царапали паркет. Также подобные коврики очень хорошо впитывают влагу, поэтому их можно класть возле порога, чтобы вытереть мокрые или грязные ноги при входе в дом.

3. Сладкое лекарство

Сладкое лекарство.

Еще Аристотель писал, что мед великолепно заживляет раны. Основная целительная сила меда заключается в том, что он убивает бактерии из-за высокого содержания кислоты и способности к дегидратации бактерий.

4. Как развести огонь... чаем

Как развести огонь... чаем

Обычно все люди выбрасывают использованные чайные пакетики. Оказывается, что у таких пакетиков есть еще одно применение — их можно использовать в качестве растопки. Для этого пакетики нужно высушить и запихнуть их в картонную трубку от рулона туалетной бумаги (еще одна вещь, которая обычно выбрасывается). Великолепная растопка для костра или камина готова.

5. Устранение запаха от сигарет

Устранение запаха от сигарет.

Существует способ, как быстро избавиться от запаха сигарет в помещении после бурной вечеринки. Нужно заполнить пепельницу или старую банку наполнителем для кошачьего туалета. Наполнитель быстро и эффективно впитает запах сигарет.

6. Как спасти утопленный телефон

Как спасти утопленный телефон.

Обычно телефоны-утопленники сушат при помощи фена и сырого риса. Есть более эффективное средство — положить аппарат в наполнитель для кошачьего туалета.

7. Чистка столового серебра бананами

Чистка столового серебра бананами

Перед тем, как выбросить банановую кожуру, ей можно почистить столовое серебро. Химические вещества, присутствующие на внутренней стороне банановой кожуры, великолепно справятся с этим занятием. Нужно смешать кожицу с небольшим количеством воды, создав пасту, которая вернут блеск столовым приборам.

8. Промывание масок и очков

Промывание масок и очков

Пловцы и аквалангисты часто сталкиваются с тем, что их маски очень быстро запотевают. Чтобы избежать этого, нужно смешать столовую ложку детского шампуня и две столовые ложки воды, затем промыть этой жидкостью маску.

9. Дешевый, но эффективный шампунь для домашнего питомца

Дешевый, но эффективный шампунь для домашнего питомца

Шампуни для собак и кошек стоят довольно дорого. Можно сделать дешевый и не менее эффективный заменитель, смешав четыре чашки перекиси водорода, полстакана пищевой соды и две чайные ложки средства для мытья посуды.

10. Что можно сделать из лимонов

Что можно сделать из лимонов.

Практически все люди любят запах цитрусовых. Неудивительно, что большинство чистящих средств пахнут лимоном. Нужно положить лимонные корки в мусорное ведро, а также протереть ими старую разделочную доску.

11. Как избавиться от неприятного запаха ног

Как избавиться от неприятного запаха ног

Для этого есть просто рецепт — в четырех стаканах воды нужно заварить три обычных пакетика черного чая. Затем дать чаю остыть, налить его в большую миску, в которой подержать ноги в течение 30 минут.

12. Очистка унитаза

Очистка унитаза.

Для быстрой очистки унитаза идеально подойдет средство от похмелья. Нужно бросить несколько таблеток Алка Зельцер в миску воды и дать им раствориться. Средство для чистки унитазов готово.

13. Почистить зубы или кран?

Почистить зубы или кран?

В следующий раз при чистке зубов можно выдавить немного зубной пасты и на кран, после чего протереть его. Кран будет блестеть как новенький.

14. Лак для ногтей

Лак для ногтей

Хотя сейчас почти никто не отправляет письма по обычной почте, иногда подобная необходимость возникает при деловой переписке. Заклеить конверт можно очень легко — при помощи лака для ногтей.

15. Сливочное масло

Сливочное масло.

Масло идеально подходит против всего липкого. К примеру, если на руках остались следы клея, перед тем, как их помыть, руки нужно протереть кусочком сливочного масла.