17 удивительных, гениальных и немного сумасшедших изобретений из прошлого

Удивительные изобретения из прошлого.
Сегодня буквально каждый день на различных краудфаундинговых платформах появляются новые устройства, изобретатель которых рассчитывают, что именно их детище завоюет популярность. Но не стоит думать, что наши дедушки и бабушки были менее изобретательны. Подтверждением тому гениально-сумасшедшие изобретения из прошлого века.
1. Автомобильная кофеварка
Кофеварка на приборной панели автомобиля, которая могла сварить до 3 чашек кофе. 1950 год.
2. Шезлонг с отверстием для головы
Шезлонг с отверстием для головы, который позволял принимать солнечные ванны с комфортом.
3. Детская клетка
В такие конструкции помещали малышей и вывешивали за окно, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. 1930 год.
4. Вибрирующий бюстгальтер
Вибрирующий бюстгальтер для укрепления женской груди. 1971 год.
5. Массажная щетка для лысины
Щетка сконструирована для людей с лысиной – щетина щетки предназначена для причесывания и чистки висков, а мягкая губка из фетра – для деликатного массажа верхней части головы. 1950 год.
6. Светящиеся шины
Необыкновенные шины изготовляли из синтетического каучука и ярко освещались стеклянными лампочками, установленными внутри обода колеса. 1961 год.
7. Устройство для выпрашивания чаевых
Забавное устройство для работников индустрии обслуживания.
8. Реактивный ранец
Персональный летательный аппарат, который крепится к спине, как рюкзак. 1969 год.
9. Комфортабельная газонокосилка
Уникальная газонокосилка, оборудованная мягким креслом, фарами, радио, телевидением и системой подачи воздуха. 1957 год.
10. Монопод
Компактный стул-монопод, который позволял присесть и отдохнуть в любом месте.
11. Одноколесный мотоцикл
Необычное транспортное средство, которое отличалось плохим обзором и управляемость, а также отсутствием гидравлики. 1930 год.
12. Накручиватель спагетти
Вилка, которая сама накручивала спагетти. 1968 год.
13. Курительная трубка для двоих
Трубка, которая позволяет курить вдвоем. 1949 год.
14. Автомат с кремом для загара
Уличный автомат с кремом для загара. 1949 год.
15. Парта-гамак
Парта, которая легко трансформировалась в гамак. 1913 год.
16. Ложка-вентилятор
Ложка с вентилятором, которая помогала быстрее остудить горячую еду. 1948 год.
17. Аппарат для завивки волос
Аппарат для перманентной завивки волос. 1936 год.
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