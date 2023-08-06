17 удивительных, гениальных и немного сумасшедших изобретений из прошлого

Удивительные изобретения из прошлого.

1. Автомобильная кофеварка

Кофеварка на приборной панели автомобиля, которая могла сварить до 3 чашек кофе. 1950 год.

2. Шезлонг с отверстием для головы

Шезлонг с отверстием для головы , который позволял принимать солнечные ванны с комфортом.

3. Детская клетка

В такие конструкции помещали малышей и вывешивали за окно, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. 1930 год.

4. Вибрирующий бюстгальтер

Вибрирующий бюстгальтер для укрепления женской груди. 1971 год.

5. Массажная щетка для лысины

Щетка сконструирована для людей с лысиной – щетина щетки предназначена для причесывания и чистки висков, а мягкая губка из фетра – для деликатного массажа верхней части головы. 1950 год.

6. Светящиеся шины

Необыкновенные шины изготовляли из синтетического каучука и ярко освещались стеклянными лампочками , установленными внутри обода колеса. 1961 год.

7. Устройство для выпрашивания чаевых

Забавное устройство для работников индустрии обслуживания.

8. Реактивный ранец

Персональный летательный аппарат, который крепится к спине, как рюкзак. 1969 год.

9. Комфортабельная газонокосилка

Уникальная газонокосилка, оборудованная мягким креслом, фарами, радио, телевидением и системой подачи воздуха. 1957 год.

10. Монопод

Компактный стул-монопод, который позволял присесть и отдохнуть в любом месте.

11. Одноколесный мотоцикл

Необычное транспортное средство, которое отличалось плохим обзором и управляемость, а также отсутствием гидравлики. 1930 год.

12. Накручиватель спагетти

Вилка, которая сама накручивала спагетти. 1968 год.

13. Курительная трубка для двоих

Трубка, которая позволяет курить вдвоем. 1949 год.

14. Автомат с кремом для загара

Уличный автомат с кремом для загара. 1949 год.

15. Парта-гамак

Парта, которая легко трансформировалась в гамак. 1913 год.

16. Ложка-вентилятор

Ложка с вентилятором, которая помогала быстрее остудить горячую еду. 1948 год.

17. Аппарат для завивки волос

Аппарат для перманентной завивки волос. 1936 год.